В атмосфере уюта: где найти в Карпатах изысканные отели в скандинавском стиле

Фото: Отель в селе Поляница (booking.com)

Пещеры, коттеджи и домики в стиле хюгге в Карпатах

В этом году туристы объявили бойкот предсказуемости и однообразности, устремившись открывать привычные локации с необычной стороны. Поскольку осень – идеальное время для путешествия в украинские Карпаты, то и отдыхать там стоит со вкусом.

Отели во всем мире привлекают гостей необычным дизайном и интересными концепциями отдыха. Как оказалось, в украинских Карпатах, кроме широко известных деревянных домиков-отелей, есть и интересные современные дизайн-отели, в которых приятно не только пожить, но и провести там великолепную фотосессию на память о поездке.

РБК-Украина собрало самые интересные стильные отели в Карпатах и изучило цены на отдых в октябре.

Погружение в историю

Один самых необычных концептуальных отелей в Карпатах – "Старая правда" в селе Поляница, в урочище Подина в Ивано-Франковской области.

Фото: Один из номеров в отеле "Стара правда" (booking.com)

Этот комплекс построен на склоне с изумительным видом на горы и долину с поселком. Прямо в окна номера "заглядывают" еловые ветки, а утренние туманы создают атмосферу фантастической реальности. Этому способствует также интересный дизайн каждого из 34 номеров.

В "Старой правде" можно пожить в "пещере", а затем переселиться в "эпоху княжества", почувствовав себя Роксоланой.

На территории комплекса построены 5 коттеджей, работают 2 ресторана, две бани, 4 джакузи, 2 открытых бассейна и 2 лаунж-террасы.

Фото: Лаунж-терраса в "Старой правде" (booking.com)

Гостям организовывают трансфер на горнолыжный курорт "Буковель", к водопаду Гук в Яремче.

Стоимость номеров: от 1500 грн в сутки для двоих.

Минималистичные коттеджи в окружении гор

В закарпатской области в селе Изки построен очень атмосферный отель в скандинавском стиле – "Natrave". В окружении гор и лугов можно отдохнуть в номерах и коттеджах, оформленных в белом цвете и пастельных тонах в стиле минимализма.

Такая тихая европейская обстановка способствует медитативному отдыху и любованию природой. На территории отеля есть лужайка с травой и качели.

Основатели кантри-клуба – киевляне, которые решили развивать зеленый туризм. Созданную ими атмосферу для отдыха оценят гости, которые устали от городской суеты.

Фото: Номера в минималистическом стиле (booking.com)

"Летом 2017 года я с семьей сменила Киев на Карпаты – дышать свежим воздухом, завтракать, смотреть на горы, растить дочку в объятиях природы. Мы выбрали концепцию закрытого клуба – небольшой номерной фонд (три коттеджа и мини-отель на четыре номера) и ресторан, который работает исключительно для наших гостей", - описывает отель основательница Анастасия Арье.

Стоимость проживания в двухместном номере – 2000 грн в сутки с завтраком.

Шале из экологичных материалов

Самый скандинавский отель в Карпатах – это два домика Хюгге в Яремче Ивано-Франковской области. Каждый домик может вместить до четырех людей. Шале "Лоджи БагриВуд" построены возле горы с лесом и ручьем на расстоянии от населенного пункта и других отелей. Кроме того, домики также ограждены друг от друга, чтобы гости могли насладиться уединением в полной мере.

Фото: Шале в Яремче (booking.com)

Хозяева использовали в строительстве максимально экологические материалы. Домики энергоэффективные и безопасные для окружающей среды. В конструкции много дерева, камня и стекла.

Внутри все оборудовано для комфортного автономного отдыха – для желающих оградить себя во время карантина. Здесь есть полностью оборудованная кухня с плитой и холодильником, стиральная машина, телевизор, ванная с душем и феном.

Фото: В строительстве использованы экологичные материалы (booking.com)

Благодаря хорошему wi-fi в домике можно быть на связи с окружающим миром и продолжать работать удаленно. На маленькой террасе можно отдыхать в гамаке или кресле с чашкой кофе.

Стоимость проживания – от 2000 гривен в сутки.

Уютные домики в стиле хюгге

В селе Старое Село Львовской области расположился большой отельный комплекс "Бухта Викингов". На территории есть три озера, конный клуб, спа с сауной и массажем.

Фото: Из номеров открывается вид на лес (booking.com)

Отель рассчитан для семейного отдыха с большим выбором развлечений: рыбалка, катание на велосипедах и конях, теннис, зимой – катание на лыжах. На большой территории можно отдохнуть в гамаках или беседках.

Особенность курортного отеля – в размещении гостей не только в классических номерах, но и отдельных шале – домиках в стиле хюгге. Из такого номера открывается вид на лес, а наслаждаться тишиной и пением птиц можно с маленького балкона.

Проживание в отеле стоит от 900 гривен за двухместный номер, и от 2900 гривен в "домике хюгге".

Фото: Домик в стиле хюгге (booking.com)

Новые отели в Карпатах вполне могут компенсировать недоступность европейского отдыха любителям ярких впечатлений, красивых фотолокаций и уединения в стильной обстановке. Впрочем, бронировать номера стоит заранее хотя бы за пару недель: в лучших локациях свободных номеров на ближайшие даты уже нет.

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