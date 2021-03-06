Теплое море и релакс: лучшие страны для пляжного отпуска в новом сезоне

Какую страну выбрать для отдыха летом - вопрос, которым немало туристов задаются еще в марте. Нынешняя зима всех температурным режимом и снежными заносами: многие устали от холодов и мечтают поскорее отправиться в отпуск в страны, где можно понежиться на теплом солнышке и окунуться в лето.

Специалисты по туризму советуют выбирать туры весной. Таким образом с помощью раннего бронирования можно найти путевки по весьма выгодным ценам. Какие пляжные страны будут доступны для украинцев этим летом и куда можно поехать на отдых в новом сезоне?

Мы просмотрели некоторые предложения от украинских туроператоров и приводим самые низкие цены. Преимущественно - на отдых от трех до пяти ночей.

Куда можно поехать на море за границу до начала сезона

Немало туристов рассматривают для отдыха в новом сезоне балканские страны. На курортах Средиземного и Адриатического морей в мае не очень жарко, хотя для купания вода далеко не везде достаточно теплая. Кроме того, можно выбрать и другие направления. К примеру, на Красном море в Египте будет приятно погреться до прихода в регион летней жары.

Рассмотрим детальнее несколько популярных стран для отдыха летом. Подчеркнем, что некоторые из них уже заявили о готовности упростить правила въезда для украинцев ближе к сезону.

Турция: куда поехать за пляжным отдыхом

Популярным туристическим направлением среди украинских туристов и дальше традиционно остается Турция. В марте-апреле поездка в эту страну - это в первую очередь возможность сэкономить и отдохнуть до начала сезона, пока на курортах не многолюдно.

Главные пляжные курорты: Сиде, Кемер, Алания, Анталия, Белек, Мармарис.

Фото: Мармарис, Турция (booking.com)

Популярные экскурсионные направления: Гереме и пещеры Каппадокии, Памуккале, древние города и археологические центры, исторические районы Стамбула. В Турции - много объектов ЮНЕСКО и сотни других интересных мест.

Погода: на Средиземноморском побережье Турции днем +20...+25 °C, в середине апреля морская вода достаточно нагревается для купания до +20 °C. В Стамбуле в апреле в среднем +13 °C, а в отдельные дни столбик термометра поднимается даже до +24 °C.

Минимальная стоимость путевки к Турции в апреле: от 15 тысяч грн на двоих при условии покупки горящих туров.

Правила въезда. Посещение страны возможно лишь при условии наличия негативного результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. Это правило не распространяется на детей в возрасте до 6 лет.

Ожидается, что обязательного наличие негативного результата ПЦР-теста для въезда могут отменить для туристов в апреле.

Черногория

Это маленькая и очень красивая страна, в которой морской отдых - только один из многочисленных вариантов того, как здесь можно провести время. Например, здесь можно побывать на многочисленных экскурсиях.

Каньоны, скалистые горы, старинные города, высоко в горах храмы и монастыри, дорожные серпантины, с которых открываются прекрасные виды: все это оставит неизгладимое впечатление.

Фото: Котор - один из самых популярных городов Черногории (booking.com)

Адриатическое море в Черногории - чистое и прозрачное. По мнению многих турагентов, это хорошая страна для семейного отдыха с детьми, особенно - в начале сезона. Также туристов приятно удивят цены в магазинах и на различные экскурсии, которых становится все больше ближе к лету.

Условия въезда в Черногорию: при наличии биометрического паспорта виза не нужна. На данный момент в Черногорию украинцы могут ехать без ПЦР-тестов.

Фото: Отдых в Которском заливе, Черногория (booking.com)

Минимальная стоимость тура на двоих: от 22 тысяч грн на двоих при условии раннего бронирования.

Что посмотреть: Дубровник, портовый город Котор, остров-отель Свети-Стефан, города Будва и Бар.

Албания

Еще одна доступная страна для туристов – Албания. Вона расположилась между водами Адриатического и Ионического морей. Летний отдых здесь может приятно удивить. Чистые пляжи, прозрачная вода, невероятные пейзажи и удивительная культура - этим запоминается Албания туристам.

Фото: Архитектура города Берат в Албании (pixabay.com)

Популярные курорты и туристические локации: Дуррес, Саранда и Влера. Одна из интересных памятников природы – парк Луре.

В Дурресе расположен амфитеатр, основанный еще во времена Древнего Рима. В Албании также есть величественные замки, такие как Петрела и Скандербега. Исторической значимостью отличается Берат. Многочисленные достопримечательности этой локации расскажут туристам об османском прошлом региона.

Минимальная стоимость тура для двоих: от 600 евро.

Условия въезда: карантинных мероприятий и ограничений не предусмотрено. ПЦР-тест тоже не требуется.

Хорватия

По отзывам туристов, это одна из стран, в которую определенно хочется вернуться. Оливковые рощи и виноградники, морские и горные пейзажи, уникальные природные и исторические памятники, теплое и ласковое Адриатическое море – все это оставляет неизгладимый след в памяти.

Туры в Хорватию обычно очень разнообразны, поэтому каждый турист, независимо от целей поездки, может найти оптимальный вариант отдыха. К примеру, желающие поправить здоровье могут отправиться на санаторно-курортное лечение и пройти спа-процедуры в местных комплексах.

Фото: Дубровник, Хорватия (booking.com)

Те, кто мечтает о спокойном отдыхе с семьей, могут найти нужный отель и наслаждаться тишиной и спокойствием в уединенных бухтах. Те, кто не представляет себе отдых без насыщенной культурной составляющей, могут отправиться в экскурсионный тур по городам Хорватии.

Условия въезда: пока что граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью. Решение действует до 15 марта 2021 года. Надеемся, что это лишь временное ограничение, и вскоре Хорватия откроет свои границы для туристов в новом пляжном сезоне 2021 года.

Минимальная стоимость тура на двоих: от 35 тысяч гривен.

Что посмотреть: полуостров Истрия (самый крупный в Адриатическом море), Средняя и Южная Далмация.

Болгария

Эта страна всегда была во многом близкой для значительной части украинских туристов. Страна располагается гораздо ближе западноевропейских курортов, поэтому удастся заметно сэкономить на стоимости переезда.

Во-вторых, цены здесь существенно ниже, чем в среднем по ЕС, а уровень сервиса не уступает мировым стандартам.

Фото: Отель на морском побережье Болгарии (booking.com)

Болгария – это отличное сочетание стоимости и качества, которое не разочарует даже самых требовательных путешественников.

Что стоит посетить: София и гора Витоша, город-музей Копривштица, Пловдив, Перперикон, Долина роз, Рильский монастырь, семь озер.

Условия въезда: с 29 января до 30 апреля 2021 года гражданам Украины разрешается въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, которая доказывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

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Фото: Болгария ждет украинцев летом (booking.com)

В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица согласно паспорту гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativе).

Минимальная стоимость тура на двоих: от 18 тысяч гривен.

Какую бы страну для отдыха летом 2021 года вы не выбрали, выгодные цены по системе раннего бронирования позволят сэкономить и выбрать отель, учитывая сочетание оптимальной цены и качества предлагаемого отдыха.

Напомним, ранее были названы лучшие страны для пляжного отдыха в 2021 году.

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