Теплое море и белоснежные пляжи: лучшие страны для летнего отпуска в 2021 году

Популярные направления для отдыха в новом сезоне

Отдых за рубежом летом не будет ограничиваться уже привычной Турцией, обещают в туркомпаниях. Для отдыха традиционно доступен и Египет, но его советуют посещать скорее весной, так как в летние месяцы там уже довольно жарко.

В новом сезоне отдыха нашим туристам предлагают и некоторые новые направления. Итак, куда еще, кроме Турции и Египта, можно поехать в отпуск уже вскоре?

Грузия

Колоритная Грузия разрешила въезд украинцам с 1 марта. Ранее в стране объявили, что будут пускать преимущественно вакцинированных, но позже расширили возможности для отдыха и тем, кто пока не успел получить прививку.

Чтобы поехать в Грузию, туристам надо в течение 72 часов до прилета в страну сдать ПЦР-тест на коронавирус и иметь при въезде справку о его негативном результате.

На третий день пребывания в стране надо сдать еще один ПЦР-тест за свой счет. Кроме того, в страну свободно пускают тех, кто прошел два этапа вакцинации от коронавируса и могу доказать это (с собой нужно взять сертификат о проведении вакцинации).

Фото: Грузия открылась для наших туристов совсем недавно (pixabay.com)

ОАЭ

Страна была открыта для украинских туристов еще в прошлом сезоне. Ну а весной отдых в ОАЭ все так же актуален. Для въезда в страну нужно сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета и иметь при себе негативный результат этого теста.

Также в аэропорту по прибытию в ОАЭ туристы проходят второй ПЦР-тест, но платит за него государство. Для туриста второй тест - бесплатный. Результаты получают в течение суток по смс. До получения результата надо находиться в гостинице, не выходя на улицу.

Видео: Колоритный Дубай (youtibe.com/Drone Snap)

Шри-Ланка

Отдых в этой курортной стране долгое время был недоступен для туристов из-за пандемии. Теперь же Шри-Ланка вновь открыта, но с довольно нетипичными условиями для туристов.

При въезде в страну путешественники должны представить декларацию о состоянии здоровья. Все туристы должны пройти 14-дневный период пребывания в сертифицированных гостиницах. ПЦР-тест надо сделать не ранее чем за 96 часов до посадки на рейс в Шри-Ланку. А по прибытию в страну должны пройти еще не менее двух ПЦР-тестов, стоимость которых (40 USD) должна быть оплачена заранее.

Фото: На Шри-Ланке установили новые правила для туристов зимой (booking.com)

Кипр

Страна объявила об открытии для украинцев еще несколько месяцев назад. Тогда планировалось, что въезд для наших туристов откроют 1 марта. Но позже на Кипре решили, что откроются для нас 1 апреля, и внесли Украину в так называемую "серую" зону относительно заболеваемости коронавирусом.

В республике определили 56 стран, откуда можно будет ехать на отдых. В зависимости от показателей COVID их разделили на "зеленую", "оранжевую", "красную" и "серую" зоны.

Поездки из стран "зеленой" зоны разрешат без каких либо условий и требований ПЦР-тестов. Туристы из стран "оранжевой" зоны должны сдать ПЦР-тест за свой счет не более чем за 72 часа до вылета на Кипр.

Фото: Кипр откроется для украинцев с 1 апреля (pixabay.com)

Если же страна находится в "серой" зоне (как Украина сейчас), то полеты из нее на Кипр с целью туризма будут запрещены. Так или иначе, Кипр станет первой страной ЕС, куда вскоре разрешат въезд украинцам в новом сезоне.

Мексика

Это одна из тех стран, которые не требуют от туристов ПЦР-тестов. Виза для въезда в Мексику оформляется онлайн. QR-код относительно COVID надо получить за 24 часа до прибытия. При въезде в страну необходимо иметь все документы в распечатанном виде: ваучеры, авиабилеты, электронную визу.

Многие турагенты отмечают, что это чуть ли не самые простые требования для туристов, которые сейчас выдвигаются курортными странами.

Видео: Канкун, Мексика (youtibe.com/Drone Snap)

Занзибар

Для въезда на известный курорт Танзании ПЦР-тест не нужен. Виза оформляется уже по прибытии в страну и стоит 50 долларов.

В отелях также есть туристический сбор. Прежде всего внимание туристов на этом курорте привлекает ярко-голубой цвет воды и белоснежный, пушистый, мелкий песок с плавным заходом в воду.

Фото: Поездка на Занзибар (pixabay.com)

С другой стороны, во время отдыха на Занзибаре стоит быть внимательными и соблюдать все меры безопасности: в стране довольно халатно относятся к ношению масок и социальной дистанции. К тому же, неизвестно, как в стране обстоят дела с реальным числом заболевших COVID.

Напомним, ранее мы писали, в каких странах можно планировать отдых летом 2021 года.

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