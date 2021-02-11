"Остров Афродиты": лучшие альтернативы пляжному отдыху на популярном курорте

На Кипре разработали плaн привлечения туристов

С 1 марта отдохнуть на Кипре без самоизоляции смогут все пассажиры авиакомпаний, которые будут прилетать на остров. Об этом сообщил министр транспорта Яннис Карусос телеканалу Sigma.

Готовясь принимать туристов, на Кипре обновили план действий по эксплуатации аэропортов, который начнет действовать 1 марта. В планах правительства - отменить обязательную самоизоляцию после прилета для пассажиров всех авиакомпаний, которые будут летать на остров.

Ранее власти курортной страны составили список из 56 стран, откуда туристы смогут прилетать без необходимости проходить карантин. Для украинцев и граждан других стран "красной зоны" нужно будет сдавать два ПЦР-теста – до и после прилета.

Пока в стране действуют карантинные правила: страны поделены на группы "риска". Украина входит в группу С, из которой приезжать могут только отдельные категории граждан, и обязательно прохождение двухнедельной самоизоляции.

Фото: Курортный отдых на Кипре (pixabay.com)

Девять альтернатив пляжному туризму

Собираясь выводить страну из кризиса после пандемии, власти Кипра утвердили стратегию развития туризма до 2030 года, добавив к пляжному отдыху другие предложения для путешествующих. Согласно плану, будут работать девять схем для привлечения туристов, сообщает издание knews.kathimerini.com.cy.

Организация конференций и встреч на Кипре. Мероприятия по продвижению вин, гастрономии и местных продуктов. Проведение международных спортивных мероприятий. Прием иностранных спортивных команд, клубов и ассоциаций для обучения и подготовки на Кипре. Стимулы для сертификации услуг развлекательного дайвинга. Размещение круизных судов. Организация ознакомительных поездок для особых видов туризма. Создание или модернизация инфраструктуры и объектов, связанных с городским туризмом (отели, жилье). Развитие инфраструктуры для туризма в сельской местности и общинах.

"Кроме специализированных целей по каждому плану, министерство нацелено на обновление туристического продукта и привлечение большего потока посетителей в нашу страну ", - сообщили в министерстве туризма.

Фото: Архитектура Кипра (pixabay.com)

По данным Статистической службы Кипра (CyStat), число прибывших на Кипр в 2020 году упало на 79,9% по сравнению с 2019 годом. В то же время как количество людей, которые путешествовали в другие страны, также упало на 80,1%.

Как украинцы будут отдыхать на Кипре

Направление может стать популярным, - об этом можно судить по расписанию авиарейсов на летний сезон. Доставлять туристов на Кипр из Украины собрались несколько авиакомпаний. В общем запланировано 19 рейсов в неделю.

Чтобы прилететь на остров, гражданам Украины нужно будет сдать два ПЦР-теста – один за 72 часа до вылета из Украины и второй – по прибытии в аэропорту Кипра. Оба – за счет туриста. Также необходимо получить разрешение на вылет CyprusFlightPass за сутки до рейса, загрузив свой результат теста.

Впрочем, если тест на месте окажется позитивным, лечить туриста будут за счет кипрской стороны.

Этих людей поместят в отдельные помещения и оплатят за счет государства их проживание, питание, напитки и медикаменты", - сообщается в официальном письме министерств иностранных дел, транспорта и туризма Кипра.

Эксперты туристического бизнеса допускают, что Кипр вполне может стать популярным направлением летом, если границы ЕС останутся закрытыми.

Фото: Туристы на Кипре (pixabay.com)

Например, директор Ukrainian Global Company Александр Туник сообщает профильному изданию mastertura.com.ua, что уже есть запросы на просчет групповых туров и шансы заполнить рейсы при дефиците альтернативных направлений достаточно велики.

Он называет минимальную цену на тур с вылетом из Киева в июне: чуть больше 20 тысяч гривен на двоих на шесть ночей без учета питания.

Напомним, мы писали, смогут ли украинцы отдохнуть в Греции летом.

Также сообщалось о популярных странах для отдыха украинцев летом.