Тепле море та релакс: кращі країни для пляжної відпустки у новому сезоні

Яку країну вибрати для відпочинку влітку - питання, яким немало туристів цікавляться ще у березні. Цьогорічна зима здивувала температурним режимом та сніговими заметами: багато хто втомився від холодів та мріє скоріше вирушити у відпустку до країни, де можна поніжитися на теплому сонечку та поринути в літо.

Фахівці з туризму радять обирати тури навесні. Таким чином за допомогою раннього бронювання можна знайти путівки за доволі вигідними цінами. Які пляжні країни будуть доступні для українців цього літа і куди можна поїхати на відпочинок у новому сезоні?

Ми переглянули деякі пропозиції від українських туроператорів і наводимо найнижчі ціни. Переважно - на відпочинок від трьох до п'яти ночей.

Куди можна поїхати на море за кордон до початку сезону

Немало туристів розглядають для відпочинку у новому сезоні балканські країни. На курортах Середземного та Адріатичного морів у травні не дуже жарко, хоча для купання вода далеко не скрізь досить тепла. Крім того, можна обрати й інші напрямки. Приміром, на Червоному морі в Єгипті буде приємно погрітися до приходу в регіон літньої спеки.

Розглянемо детальніше кілька популярних країн для відпочинку влітку. Підкреслимо, що деякі з них вже заявили про готовність спростити правила в'їзду для українців ближче до сезону.

Туреччина: куди поїхати за пляжним відпочинком

Популярним туристичним напрямком серед українських туристів і далі традиційно залишається Туреччина. У березні-квітні поїздка до цієї країни - це насамперед можливість заощадити та з’їздити відпочити до початку сезону, поки на курортах не багатолюдно.

Головні пляжні курорти: Сіде, Кемер, Аланія, Анталія, Белек, Мармарис.

Фото: Мармарис, Туреччина (booking.com)

Популярні екскурсійні напрямки: Гереме і печери Каппадокії, Памуккале, стародавні міста та археологічні центри, історичні райони Стамбула. В Туреччині - багато об’єктів ЮНЕСКО і сотні інших цікавих місць.

Погода: на Середземноморському узбережжі Туреччини вдень +20…+25 °C, в середині квітня морська вода досить нагрівається для купання до +20 °C. У Стамбулі у квітні в середньому +13 °C, а в окремі дні стовпчик термометра піднімається навіть до +24 °C.

Мінімальна вартість путівки до Туреччини у квітні: від 15 тисяч грн на двох за умови покупки "гарячих" турів.

Правила в’їзду. Відвідування країни можливе лише за умови надання негативного результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону. Це правило не поширюється на дітей віком до 6 років.

Очікується, що обов'язкова наявність негативного результату ПЦР-тесту для в'їзду можуть скасувати для туристів у квітні.

Чорногорія

Це маленька, проте надзвичайно красива країна, де морський відпочинок - лише один із багатьох можливих варіантів того, як тут можна провести час. Наприклад, тут можна побувати на численних екскурсіях.

Каньйони, скелясті гори, старовинні міста, високо в горах - храми й монастирі, дорожні серпантини, з яких відкриваються прекрасні види: все це залишить незабутнє враження.

Фото: Котор - одне із найбільш популярних міст Чорногорії (booking.com)

Адріатичне море в Чорногорії - чисте та прозоре. На думку багатьох турагентів, це хороша країна для сімейного відпочинку з дітьми, особливо - на початку сезону. Також туристів приємно здивують ціни в магазинах та на різноманітні екскурсії, яких стає більше ближче до літа.

Умови в’їзду до Чорногорії: за наявності біометричного паспорта віза не потрібна. На цей момент українці можуть їхати до Чорногорії без ПЛР-тестів.

Фото: Відпочинок у Которському заливі (booking.com)

Мінімальна вартість туру на двох: від 22 тисяч грн на двох за умови раннього бронювання.

Що подивитись: Дубровнік, портове місто Котор, острів-готель Светі-Стефан, міста Будва та Бар.

Албанія

Ще одна доступна країна для туристів – Албанія. Вона розташувалася між водами Адріатичного та Іонічного морів. Літній відпочинок тут може приємно здивувати. Чисті пляжі, прозора вода, неймовірні пейзажі й дивовижна культура - цим запам'ятовується Албанія туристам.

Фото: Архітектура міста Берат в Албанії (pixabay.com)

Найпопулярніші курорти та туристичні локації: Дуррес, Саранда і Вльора. Одна з цікавих пам’яток природи – парк Луре.

У Дурресі розташований амфітеатр, заснований ще за часів Стародавнього Риму. В Албанії також є величних замків, такі як Петрела і Скандербега. Історичною значимістю відрізняється Берат. Численні пам’ятки цієї локації розкажуть туристам про оттоманське минуле регіону.

Мінімальна вартість туру для двох: від 600 євро.

Умови в’їзду: карантинних заходів та обмежень непередбачено. ПЛР-тест також не потрібен.

Хорватія

За відгуками туристів, це одна з країн, до яких точно хочеться повернутися. Маслинові гаї та виноградники, морські та гірські пейзажі, унікальні природні та історичні пам'ятки, тепле і ласкаве Адріатичне море – все це залишає незабутній слід у пам'яті.

Тури в Хорватію зазвичай дуже різноманітні, тому кожен турист, незалежно від цілей своєї подорожі, може знайти оптимальний варіант відпочинку. Охочі поправити здоров'я можуть вирушити на санаторно-курортне лікування та пройти спа-процедури у місцевих комплексах.

Фото: Дубровнік, Хорватія (booking.com)

Ті, хто мріє про спокійний відпочинок із сім'єю, можуть знайти потрібний готель і насолоджуватися тишею та спокоєм у відокремлених бухтах. Ті, хто не уявляє собі відпочинок без насиченої культурної складової, можуть відправитися в екскурсійний тур по містах Хорватії.

Умови в’їзду: громадяни України поки не мають права на в’їзд в Хорватію з туристичною метою. Рішення є чинним до 15 березня 2021 року. Сподіваємося, що це лише тимчасове обмеження, і згодом Хорватія відкриє свої кордони для туристів у новому пляжному сезоні 2021 року.

Мінімальна вартість туру на двох: від 35 тисяч гривень.

Що подивитися: півострів Істрія (найбільший в Адріатичному морі), Середня та Південна Далмація.

Болгарія

Ця країна завжди була багато в чому близькою для значної частини українських туристів. Країна розташовується набагато ближче західноєвропейських курортів, тому вдасться помітно заощадити на вартості переїзду.

По-друге, ціни тут значно нижчі, ніж в середньому по ЄС, а рівень сервісу не поступається світовим стандартам.

Фото: Готель на морському узбережжі Болгарії (booking.com)

Болгарія – це відмінне поєднання вартості і якості, яке не розчарує навіть найбільш вимогливих мандрівників.

Що варто відвідати: Софія і гора Вітоша, місто-музей Копрівштіца, Пловдив, Перперикон, Долина троянд, Рильський монастир, сім озер.

Умови в’їзду: з 29 січня до 30 квітня 2021 року громадянам України дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія при наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

Фото: Болгарія чекає українців влітку (booking.com)

У згаданому документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду закордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negativе).

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Мінімальна вартість туру на двох: від 18 тисяч гривень.

Яку б країну для відпочинку влітку 2021 роки ви не вибрали, вигідні ціни за системою раннього бронювання дозволять заощадити й вибрати готель, враховуючи поєднання оптимальної ціни та якості пропонованого відпочинку.

Нагадаємо, раніше були названі кращі країни для пляжного відпочинку у 2021 році.

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