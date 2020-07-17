Тайны истории: уникальный украинский заповедник открывается впервые за время карантина

Почему стоит посетить Батурин на выходных
С 15 июля восстанавливают экскурсионное обслуживание туристов по всем объектам Национального заповедника "Гетманская столица" в Батурине Черниговской области.
Об этом сообщили на странице заповедника в Facebook.
Отмечается, что туристы отныне могут прослушать познавательные экскурсии во Дворце гетмана Кирилла Разумовского, доме генерального судьи Василия Кочубея, в музее археологии Батурина, цитадели Батуринской крепости, ознакомиться с временной выставкой "Ясновельможні гетьмани. Життя для України".
Кроме того, здесь можно открыть для себя интересные факты о дворцово-парковом ансамбле гетмана Кирилла Разумовского и узнать тайны парка "Кочубеевского", ознакомиться с загородной резиденцией гетмана Ивана Мазепы - Гончаривкой.
Экскурсии в условиях карантина
Надо обратить внимание на то, что экскурсионная группа в помещениях музеев формируется до 5 человек, на их территориях – до 10 человек.
С собой обязательно надо иметь средства индивидуальной защиты. Надо также держать дистанцию и соблюдать правила поведения в условиях карантина, отмечается в сообщении.
"Приезжайте! Мы с нетерпением ждем вас в славной гетманской столице – Батурине!", - говорится на странице исторического комплекса.
Почему стоит посетить Батурин?
Это город, известный уникальным гетманским наследием. Батурин упоминается в исторических документах с 1625 года.
В 1648 году Батурин стал сотенным городом Черниговского, а впоследствии - Нежинского полка. В 1663 году здесь были подписаны известные из школьных учебников истории Батуринские статьи.
Город известен как резиденция гетманов Левобережной Украины: здесь правили Демьян Многогрешный, Иван Самойлович, Иван Мазепа.
Трагическое событие произошло здесь в 1708 году: московские войска под командованием Меньшикова захватили город и полностью разрушили и поселения местных жителей, и саму оборонительную крепость.
В 2000-х годах началось масштабное обновление этих исторических мест: в 2002 году Кабмин принял комплексную программу восстановления памятников заповедника "Гетманская столица".
Дворец гетмана Разумовского в Батурине восстановили, также цитадель Батуринской крепости находится в хорошем состоянии. Здесь можно насладиться живописными видами на реку Сейм и послушать истории от местных гидов.
Также здесь можно остаться на ночлег, арендовав один из домиков на берегу Сейма.
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