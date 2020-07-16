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Чистые и безлюдные пляжи: малоизвестный курорт под Одессой удивляет туристов

Четверг 16 июля 2020 18:07
Чистые и безлюдные пляжи: малоизвестный курорт под Одессой удивляет туристов
Фото: Санжейка (kirillovka.ks.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Что происходит на пляжах курорта Санжейка

Санжейка – небольшой уютный поселок и довольно малоизвестный курорт, располагающийся на Черном море. Находится он в 35 километрах от города Одесса.

Это живописное место привлекает внимание прежде всего тех туристов, которые ищут спокойного отдыха на почти безлюдных пляжах. Здесь чистое море и мало туристов.

Идеальное место для семейного отдыха

В начала 1790-х годов здесь действовал военный пункт с землянками и со сторожевой башней. Назывался он Санджак. Позже это название "перекочевало" в нынешнее имя этого населенного пункта. В начале 1920-х здесь был сооружен красивый маяк, позже ставший главной местной достопримечательностью.

Сегодня население курорта составляет немногим более 700 человек. Санжейка идеально подходит для уютного семейного отдыха на море.

Чистые и безлюдные пляжи: малоизвестный курорт под Одессой удивляет туристовФото: Санжейка (kirillovka.ks.ua)

Стоит отметить, что о существовании курорта в последнее время узнает все больше украинцев, и на пляжах летом все же не так мало отдыхающих, как пишут в путеводителях.

Но все же часто пляжи здесь действительно безлюдные, поэтому если вы ищете уединения, то здесь точно стоит побывать.

Как добраться к курорту Санжейка

Если вы путешествуете в Одесскую область из Киева, сначала нужно доехать поездом или автобусом до Одессы. Затем из местной автостанции, которая находится рядом с железнодорожным вокзалом, на курорт можно доехать на обычном рейсовом автобусе.

Санжейка располагается по пути из города Одесса в еще один известный курорт – Каролино-Бугаз. Также рядом находятся Грибовка и Затока.

Больше смотрите в видео:

Санжейка

Санжейка - настоящий оазис для любителей тихого и размеренного семейного отдыха!

Опубліковано РБК-Украина Четвер, 16 липня 2020 р.

Видео: Санжейка (facebook.com/РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали, как Бакота интригует туристов и почему стоит увидеть Подольские Товтры.

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