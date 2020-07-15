Успейте посетить: уникальный украинский форт, который может скоро исчезнуть

Фото: Таракановский форт (Олег Божко)

Загадочные оборонные укрепления удивляют туристов

Далеко не все знают о существовании такого интересного места на карте Украины. Всего в нескольких километрах от города Дубно располагается Таракановский форт. Это уникальное сооружение, которое не имеет аналогов в Украине и является архитектурным памятником 19 столетия.

Располагается загадочный форт неподалеку от одноименного села Тараканив, в нескольких километрах от городка Дубно Ровенской области. Рядом также находится трасса Киев-Чоп.

Чем уникально это место

Форт стал местом важных исторических событий. Его использовали как место дислокации солдат Российской Империи для защиты западных границ. Для этой цели решили построить целую систему уникальных и мощных оборонных укреплений. Затем форт заняли австрийцы, а со временем в его стенах отряды польской армии вели оборону против войска Буденного.

Во время СССР в форте хотели оборудовать продовольственный склад. Но из-за того, что в этих помещениях очень высокая влажность, от такой идеи отказались.

Фото: Форт с каждым годом все больше разрушается, поэтому его стоит увидеть как можно скорее (Олег Божко)

Форт также называют Дубенским. Пожалуй, одно из самых значительных событий, которые пришлось пережить форту – Брусиловский прорыв, который вошел в учебники мировой истории. Тогда войска Российской Империи выбили из этих укреплений части четвертой австрийской армии. В ходе ожесточенных боев погибло несколько сотен австрийских солдат. Многих из них похоронили здесь же, прямо возле форта.

Таракановскому форту посвящено множество легенд. Местные гиды поговаривают, что здесь есть призраки солдат, которые якобы до сих пор бродят по безлюдным коридорам этого загадочного форта. Правда это или полная выдумка – можно убедиться самому, посетив Таракановский форт.

Фото: Таракановский форт - архитектурный памятник 19 столетия (Олег Божко)

Многим это место напоминает знаменитый Форт Боярд, который расположенный у атлантического побережья Франции. Особенно часто об этом сходстве говорят экскурсоводы.

К слову, Таракановский форт пребыает в очень плохом состоянии. На необходимости его восстановления и сохранения неоднократно настаивали активисты.

Фото: Таракановский форт (Олег Божко)

Пока же, к сожалению, состояние форта только ухудшается. Некоторые и вовсе говорят о его скором исчезновении, поэтому это место точно стоит посетить летом во время отпуска или просто на выходных.

Как добраться к Таракановскому форту?

Надо помнить, что проезд к форту не оборудован, да и само место уже давно заброшено. По дороге и з Дубно после поворота с трассы туристов встречает обычная грунтовая дорога и густой лес.

Поэтому лучше добираться сюда на своем авто или с группой туристов. Лучше всего оставить транспорт возле грунтовой дороги. А дальше - просто пройти пешком. Минут семь неспешной ходьбы – и вы уже на месте.

Фото: Форт также называют Дубенским (Олег Божко)

Кстати, перед поездкой в Таракановский форт советуем взять с собой фонарик. Он поможет вам не потеряться в этих темных и холодных коридорах.

Также во время прогулки по форту нужно быть крайне осторожным: гиды все время напоминают, что время от времени невнимательные гости нередко упускают из виду ямы, которых здесь очень много.

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