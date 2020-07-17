Таємниці історії: унікальний український заповідник відкривається вперше за час карантину

З 15 липня відновлюють екскурсійне обслуговування туристів по всіх об’єктах Національного заповідника "Гетьманська столиця" в Батурині Чернігівської області.

Про це повідомили на сторінці заповідника у Facebook.

Зазначається, що туристи відтепер можуть прослухати пізнавальні екскурсії в Палаці гетьмана Кирила Розумовського, будинку генерального судді Василя Кочубея, в музеї археології Батурина, цитаделі Батуринської фортеці, ознайомитися з тимчасовою виставкою "Ясновельможні гетьмани. Життя для України".

Фото: Чарівний вид з цитаделі Батуринської фортеці на річку Сейм (Олег Божко)

Крім того, тут можна відкрити для себе цікаві факти про палацово-парковий ансамбль гетьмана Кирила Розумовського та дізнатися таємниці парку "Кочубеївського", ознайомитися із заміською резиденцією гетьмана Івана Мазепи - Гончарівкою.



Екскурсії в умовах карантину

Треба звернути увагу на те, що екскурсійна група в приміщеннях музеїв формується до 5 осіб, на їх територіях – до 10 осіб.



З собою обов’язково треба мати засоби індивідуального захисту. Треба також тримати дистанції та дотримуватися правил поведінки в умовах карантину, наголошують у повідомленні.

Фото: Цитадель Батуринської фортеці відтворили в оригінальному вигляді (Олег Божко)

"Приїздіть! Ми з нетерпінням чекаємо вас у славетній гетьманській столиці України – Батурині!", - йдеться на сторінці історичного комплексу.

Чому варто відвідати Батурин?

Це місто, відоме унікальною гетьманською спадщиною. Батурин згадується в історичних документах з 1625 року.

У 1648 році Батурин став сотенним містом Чернігівського, а згодом - Ніжинського полку. В 1663 році тут були підписані відомі зі шкільних підручників історії Батуринські статті.

Фото: Цитадель Батуринської фортеці (Олег Божко)

Місто відоме як резиденція гетьманів Лівобережної України: тут правили Дем'ян Многогрішний, Іван Самойлович, Іван Мазепа.

Трагічна подія сталася тут у 1708 році: московські війська під командуванням Меншикова захопили місто й повністю зруйнували та поселення місцевих мешканців, і саму оборонну фортецю.

Фото: Батурин (Олег Божко)

У 2000-х роках почалося масштабне оновлення цих історичних місць: у 2002 році Кабмін прийняв комплексну програму відновлення пам'яток заповідника "Гетьманська столиця".

Палац гетьмана Розумовського у Батурині відновили, також цитадель Батуринської фортеці перебуває у гарному стані. Тут можна насолодитися мальовничими видами на річку Сейм та послухати історії від місцевих гідів.

Також тут можна залишитись на ночівлю, орендувавши один із будиночків на березі Сейму.

Фото: Палац гетьмана Розумовського (Олег Божко)

Нагадаємо, раніше ми писали, чим маловідомий курорт під Одесою приваблює туристів.

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