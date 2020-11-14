Бывает ли отдых в Доминикане бюджетным: проверяем, сколько стоят туры на курорт

Фото: Отдых в Дoминикане (pixabay.com)

Можно ли отдохнуть на Карибах недорого

Один из самых популярных в этом сезоне респектабельных курортов – Доминикана на острове Гаити. Благодаря наличию прямых перелетов в этом направлении, украинцы могут расширить географию пляжного отдыха этой зимой и сбежать от пандемии в тропический рай на неделю-две.

Доминиканская республика неспроста считается самым популярным курортом карибского региона. Фантастическая природа там сочетается с качественным сервисом – большинство отелей на курорте принадлежат мировым сетям и работают по системе "все включено".

Принято считать, что отпуск в Доминикане – дорогое удовольствие, и не всем туристам по карману.

Мы разбирались, так ли это на самом деле, и по какой цене украинцы смогут провести неделю на престижном курорте.

Фото: Пляжный отдых в Ла Романе (pixabay.com)

Когда лететь на отдых в Доминикану

Поскольку Доминикана находится в тропиках, холодно там не бывает, поэтому отдохнуть на райских пляжах можно в любое время года. Впрочем, тропические ливни никто не отменял, и попасть на "сезон дождей" можно с мая до осени. В сентябре и октябре можно застать мусоны и ураганы, а вот пляжная погода устанавливается в ноябре.

Температура воды в это время держится на уровне 27 градусов, воздух днем нагревается до 30, ночью охлаждается до 22 градусов.

Пляжный отдых – белоснежные пляжи с пальмами и лазурное море – дополняются экскурсиями по колониальным достопримечательностям.

Для экзотического отдыха или на побережье Атлантики, или со стороны Карибского моря в Доминикане есть все необходимое: широкие пляжи с мягким песком и нависающими пальмами, ярко-голубые воды, в которые хочется нырять, курортные отели высокого уровня с ненавязчивым и душевным обслуживанием, говорит в комментарии РБК-Украина соучредитель туристической компании "Авиалига" Александр Шуляк.

"Для искателей приключений открыты острова с водопадами, лагунами, скалами и мангровыми зарослями. На полуострове Самана туристы могут наблюдать за дельфинами, ламантинами и даже горбатыми китами с января по март", - добавляет специалист.

С учетом курортного сезона в этот тропический рай запускают прямые рейсы. Так, с 16 октября начала прямые перелеты авиакомпания "Azur Air".

С 27 декабря полететь на курорт можно будет и с авиакомпанией МАУ (Киев – Ла Романа), купив билеты сразу в обе стороны с минимальным сроком пребывания 10 дней.

Фото: Крепость в Сан-Доминго (pixabay.com)

Сан-Доминго

В столице страны стоит побывать, чтобы увидеть уникальные достопримечательности – ведь исторический центр города был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Сан-Доминго стоит посетить музей "Маяк Колумба" с мавзолеем, в котором хранятся останки Христофора Колумба. Также стоит увидеть первый собор на американском континенте - Санта-Мария-ла-Менор. Его построили из кораллового известняка.

Замок, который был построен в 1508 году для сына Колумба и служил королевской резиденцией, – крепость Осама. Эту достопримечательность тоже будет интересно внести в список посещений путешественников.

Фото: Пляжи в Пунта-Кана (pixabay.com)

Пунта-Кана

Этот курорт на юго-востоке Доминиканы – одно из самых популярных мест у туристов. Пляжи в Пунта-Кана - белоснежные, волны спокойные. На курорте много отелей премиум-класса, включая закрытые резиденции для миллионеров с яхт-клубами.

Развлечений в Пунта-Кана множество и на любой вкус. Можно изучить тропическую флору и фауну во время экскурсий в один из природных заповедников, полетать над джунглями на тросе или половить рыбу под водой, поплавать с дельфинами и прочими морскими жителями.

В Пунта-Кана стоит посетить и архитектурные достопримечательности - крепость Сан-Фелипе, маяк Форталезе и кафедральный собор.

Фото: Местность в Ла Романа (pixabay.com)

Ла Романа

Курорт идеален для семейного отдыха – там неглубокий океан и тихие чистые пляжи с мягким песком. Ла Романа – небольшой городок, рядом с которым находится место, которое стоит посетить туристам – деревня художников Альтос Де Чавон. Ее построили в стиле средневекового итальянского города, а известно место тем, что в нем собираются мировые звезды и проводят свои мероприятия.

Ла Романа также застроен дорогими отелями мировых сетей, в которых понравится отдыхать самым требовательным путешественникам.

Познакомиться с тропической природой можно во время экскурсии в природный заповедник на острове Саона, в котором живут редкие птицы, черепахи, дельфины, растут уникальные растения. Во время прогулки по воде можно любоваться пещерами и гротами.

Фото: Пляжный магазинчик (pixabay.com)

Полуостров Самана

Это полуостров с провинцией, центр которой называется Санта Барбара де Самана. Это стотысячный город. На полуострове есть международный аэропорт, множество отелей разных категорий. В Самане есть 6 национальных парков, самый большой - Los Haitises.

Здесь туристы наслаждаются красочной природой джунглей и купанием в водопаде Эль-Лимон (по легенде, искупавшийся станет сказочно богат). В парке можно искупаться также в подземном озере и посетить пещеры с древними наскальными письменами первых жителей острова – индейцев Таино.

Фото: Природа в Дoминикане (pixabay.com)

Плайа Дорада

Это пляж и курортный комплекс вблизи портового города Пуэрто-Плата на северном побережье страны. Это место популярно среди туристов и местных – пляж открыт для всех.

Его ценят за мягкий песок без камней и спокойные волны – благодаря коралловому рифу, который выступает естественным барьером. Но ветер есть всегда, поэтому виндсерферы в Плайя Дорада - частое явление. На берегу достаточно много отелей и ресторанов, есть множество вариантов развлечений, включая футбол, гольф, дайвинг и кайтсерфинг.

Фото: Отель в Доминикане (pixabay.com)

Сколько стоит тур на двоих: можно ли отдохнуть бюджетно

Мы проанализировали цены на "горящие" путевки на недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 16 ноября по системе "все включено" от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

У туроператора "Anex Tour " путевка на 7 ночей в отель 4* в Пунта-Кана стоит от 1829 долларов (53608 гривен) за двоих, в 5* - от 1952 долларов (57506 гривен) за двоих от, на 11 ночей в 4* - от 2076 долларов (60848 гривен) с вылетом 20 ноября.

У туроператора "Alf" – 7 ночей в отеле 4* в Ла Романа обойдутся от 2879 долларов (84643 гривен) с вылетом 16-22 ноября, в 5* отеле в Плайа Дорада - от 2759 долларов (81115 гривен) с вылетом в те же даты.

У "Coral travel" отдых 8 ночей в 4* отеле в Пунта-Кана – от 1889 долларов (55367 гривен), в 5* отеле – от 1984 долларов (58161 гривен) с вылетом 24 ноября.

У туроператора "TUI" отдых в 5* отеле в Пунта-Кана стоит от 83261 гривен за 7 ночей с вылетом 16 ноября.

У туроператора "JoinUp" – 7 ночей в 4* отеле в Пунта-Кана стоят от 2548 долларов (74898 гривен) с вылетом 16 ноября, в 5* - от 2666 долларов (78355 гривен), в Ла Романа – от 3057 долларов (89850 гривен), в Самане – от 3532 долларов (103794 гривен).

У туристической компании "Аполло-тур" восьмидневный отпуск в 3* гостинице на двоих в Пунта-Кана стоит от 1889 долларов (55367 гривен), в 4* - от 1904 долларов (55806 гривен), в 5* отеле – от 1984 долларов (58151 гривен) с вылетом 24 ноября.

Фото: Остров в провинции Самана (pixabay.com)

Несмотря на то, что туроператоры предлагают скидки на "горящие" туры, отдых на экзотическом курорте остается довольно дорогим – самые доступные предложения стоят почти 1000 долларов с человека. Впрочем, из-за дальности полета в Доминикану и стоимости авиабилетов ожидать обвала цен и существенных скидок на путевки на этот курорт не стоит.

Напомним, ранее мы сравнивали цены и сервис в премиум-отелях Турции и Египта.

Также мы рассказывали, что новый курорт Египта станет доступнее для туристов.