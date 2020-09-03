Райский Гоа: когда знаменитый курорт откроется для украинцев

Фото: Отдых в Гоа (pixabay.com)

Стоит ли украинцам покупать путевки на индийский полуостров

Индийский штат Гоа готовится принимать самолеты с российскими туристами с середины октября. Об этом сообщил министр науки и технологий штата Майкл Лобо, сообщают местные СМИ.

Пока же небо Индии закрыто для всех иностранных путешественников, включая украинцев. РБК-Украина разбиралось, стоит ли в ближайшее время бронировать туры в Гоа из Украины.

С 1 по 30 сентября Индия ввела четвертую стадию отмены локдауна, во время которой разрешили открыть метро и свободно передвигаться между штатами. Однако международные авиаперелеты пока ограничены специальными рейсами по договоренности между странами (например, эвакуационными). Это значит, что туристам в страну въезд остается закрытым, и разрешат ли его в октябре, пока неизвестно.

Туры на Гоа уже продаются

Несмотря на это, на сайтах украинских туристических компаний можно найти предложения туров на Гоа, начиная с дат в сентябре 2020 года. Например, на сайте "Поехали с нами" опубликован недельный тур на полуостров с датами вылета уже 10 сентября. Как оказалось, это не значит, что забронировав такой тур, турист полетит на отдых в запланированное время.

"Все туры на нашем сайте подтягиваются из поисковых систем от разных туроператоров, мы их не создаем. Но наличие тура значит, что в системе туроператора он просчитан – как чартерным рейсом, так и регулярным. Это не значит, что мы продаем этот тур на данный момент. Это значит, что когда страна откроется, туда можно будет полететь. Это как с Грецией – полететь можно, но туристов не пускают. Человек может забронировать тур, но его могут не пустить, если он простой турист без вида на жительство, например", - рассказывает РБК-Украина Олег Кулик, директор сети туристических агентств "Поехали с нами".

Он объясняет, что пока страна официально не озвучила даты открытия границ для путешественников, доверять слухам не стоит. Поэтому туристические компании туров на Гоа пока не планируют.

Фото: Небо Индии закрыто для всех иностранных путешественников, включая украинцев (pixabay.com)

Полетят ли украинцы в Индию?

Пока действительно нет никакой информации об открытии Гоа для украинцев, говорит в комментарии РБК-Украина директор турагентства "Пилигрим" Павел Головненко.

"И я удивлен, что его открывают для россиян. Я не слышал, чтобы у туроператоров были сейчас серьезные планы заняться этим направлением. Хотя компании сейчас будут вести все страны, которые будут открываться", - замечает он.

По словам Олега Кулика, Гоа – не очень популярное направление среди украинских туристов на протяжении последних лет. Зимой украинцы предпочитают Египет (70% продаж), Эмираты (около 10%), и столько же путешествуют на автобусах в Европу.

"Среди экзотических стран, куда долго лететь, были наиболее популярны Таиланд, Шри-Ланка – они составляли около 2-3 % продаж туров. Остальные - Бали, Доминикана, Куба, Мексика, Мальдивы, Индия - все вместе занимали не больше 0,5% туров. Это связано со стоимостью перелетов. Поэтому, если Гоа и откроется, то много туристов туда не полетят. Разве что не будет альтернативы", - отмечает специалист.

Напомним, ранее мы писали, когда лучше планировать отпуск на Шри-Ланке

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