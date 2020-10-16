Строгий подход: в курортной стране объяснили, как будут пускать туристов на отдых

В Таиланде будут строго следить за тем, чтобы никто из первых туристов, прибывающих в страну, не заболел COVID-19. Об этом сообщает издание bangkokpost.com.

По словам министра туризма и спорта Фипхата Ратчакитпракарна, группа туристов, прибывающих в Таиланд по специальной туристической визе (STV) во время первого этапа ослабления карантинных мер, должна быть "на 100% здоровой", а в противном случае план второго этапа ослабления карантина будет отменен на неопределенный срок.

Он отметил, что если среди прибывших первых групп туристов в октябре и ноябре никто не заболеет, то опасения по поводу распространения COVID-19 не будут такими серьезными.

"Прежде чем мы подойдем ко второму этапу (ослабления карантина – ред.) 17 ноября, мы должны еще оценить первый этап. Если будет хотя бы один случай заболеваемости среди туристов, то мы не сможем перейти ко второму этапу", - заявил министр.

Если же на этом этапе не будет зарегистрировано новых случаев заболеваемости среди туристов, Минздрав снова рассмотрит возможность снижения карантина "до надлежащего уровня".

На каких условиях туристы едут в Таиланд сегодня

Первые туристы из Китая планируют прибыть в Таиланд через один из местных аэропортов в конце октября.

Ожидается, что они сначала пройдут 14-дневный карантин в одном из государственных "карантинных" объектов в Бангкоке.

Фото: Отдых в Таиланде пока доступен только немногочисленным группам туристов (pixabay.com)

Прибытие группы турстов из Скандинавии также ожидается 1 ноября: их визит не переносили. Но поскольку в эту группу входят туристы из Дании, которая в последнее время заявляет о росте числа инфицирования, властям надо снова согласовать с министерством иностранных дел, как решить этот вопрос, отмечают в издании.

В целом в Таиланде во время пандемии власти применили одни из самых жестких ограничений для въезда в страну. Долго туристов не пускали и вовсе, но теперь все иностранные туристы въезжают по новой туристической визе, которая действует до 270 дней. Заявки на визу подают заблаговременно. По прибытию в страну они должны будут пройти за свой счет 14-дневный карантин и оставаться в стране минимум 3 месяца.

На таких условиях в Таиланде в гости ждут любителей зимовать на курортах из европейских стран и тех, у кого есть возможность въехать в страну и на более длительные сроки, отмечает в комментарии РБК-Украина Александр Шуляк, соучредитель туристической компании "Авиалига".

Впрочем, по его словам, на данный момент в Таиланд беспроблемно могут ехать только граждане этой страны и те, кто имеет долгосрочные рабочие контракты.

"Независимо от наличия отрицательного ПЦР-теста, все прибывающие в страну должны будут находиться на карантине минимум 14 дней", - поясняет эксперт.

Субсидии для туристов

Министр туризма и спорта Таиланда заявляет, что хотел бы предложить так называемый план "7+7".

Согласно єтому плану, туристы пребывают на самоизоляции первые семь дней, а затем им разрешат выходить за пределы номера, но нужно будет оставаться в зоне отеля еще на семь дней, отмечают в bangkokpost.com.

Фото: В Таиланде думают, как помочь туризму восстановиться (pixabay.com)

В министерстве также планируют задействовать туроператоров в схему стимулирования внутреннего туризма, попросив компании организовать специальные недорогие туристические пакеты, которые будут действовать в будние дни для путешественников в возрасте от 55 до 75 лет.

Также в стране хотят вынести на обсуждение идею предоставления туристам 40% субсидии на туристические пакеты, но не более 5000 бат (около 4450 гривен) на человека за поездку в ноябре.

"Новая мера должна поддержать большее количество заинтересованных сторон, таких как местные операторы, автобусные операторы, рестораны и гиды, которые больше всего пострадали от спада туризма", - отметил министр.

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