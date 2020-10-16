Строгий підхід: у курортній країні пояснили, як будуть пускати туристів на відпочинок

В Таїланді будуть суворо стежити за тим, щоб ніхто з перших туристів, що прибувають в країну, не захворів COVID-19. Про це повідомляє видання bangkokpost.com.

За словами міністра туризму і спорту Фіпхата Ратчакітпракарна, група туристів, що прибуває до Таїланду за спеціальною туристичною візою (STV) під час першого етапу ослаблення карантинних заходів, повинна бути "на 100% здоровою", а в іншому випадку план другого етапу послаблення карантину буде скасовано на невизначений термін.

Він зазначив, що якщо серед прибулих перших груп туристів в жовтні і листопаді ніхто не захворіє, то побоювання з приводу поширення COVID-19 не будуть такими серйозними.

"Перш ніж ми підійдемо до другого етапу (ослаблення карантину - ред.) 17 листопада, ми повинні ще оцінити перший етап. Якщо буде хоча б один випадок захворюваності серед туристів, то ми не зможемо перейти до другого етапу", - заявив міністр.

Якщо ж на цьому етапі не буде зареєстровано нових випадків захворюваності серед туристів, МОХ знову розгляне можливість зниження карантину "до належного рівня".

На яких умовах туристи їдуть до Таїланду сьогодні

Перші туристи з Китаю планують прибути до Таїланду через один з місцевих аеропортів в кінці жовтня.

Очікується, що вони спочатку пройдуть 14-денний карантин в одному з державних "карантинних" об'єктів в Бангкоку.

Фото: Відпочинок в Таїланді поки доступний тільки нечисленним групам туристів (pixabay.com)

Прибуття групи туристів зі Скандинавії також очікується 1 листопада: їх візит не переносили. Але оскільки до цієї групи входять туристи з Данії, яка останнім часом заявляє про зростання числа інфікування, владі треба знову погодити з міністерством закордонних справ, як вирішити це питання, зазначають у виданні.

У цілому в Таїланді під час пандемії влади застосували одні з найбільш жорстких обмежень для в'їзду в країну. Довго туристів не пускали взагалі, але тепер всі іноземні туристи в'їжджають за новою туристичною візою, яка діє до 270 днів. Заявки на візу подають завчасно. По прибуттю в країну вони повинні будуть пройти за свій рахунок 14-денний карантин і залишатися в країні мінімум 3 місяці.

На таких умовах в Таїланді в гості чекають на любителів зимувати на курортах європейських країн і тих, у кого є можливість в'їхати в країну і на більш тривалі терміни, зазначає в коментарі РБК-Україна Олександр Шуляк, співзасновник туристичної компанії "Авиалига".

Втім, за його словами, на даний момент до Таїланду безпроблемно можуть їхати тільки громадяни цієї країни й ті, хто має довгострокові робочі контракти.

"Незалежно від наявності негативного ПЛР-тесту, всі прибуваючі в країну повинні перебувати на карантині мінімум 14 днів", - пояснює експерт.

Субсидії для туристів

Міністр туризму і спорту Таїланду заявляє, що хотів би запропонувати так званий план "7+7".

Згідно цього плану, туристи перебувають на самоізоляції перші сім днів, а потім їм дозволять виходити за межі кімнати, але потрібно буде залишатися в зоні готелю ще на сім днів, відзначають у bangkokpost.com.

Фото: У Таїланді думають, як допомогти туризму відновитися (pixabay.com)

У міністерстві також планують задіяти туроператорівув схему стимулювання внутрішнього туризму, попросивши компанії організувати спеціальні недорогі туристичні пакети, які будуть діяти в будні дні для мандрівників у віці від 55 до 75 років.

Також у країні хочуть винести на обговорення ідею надання туристам 40% субсидії на туристичні пакети, але не більше 5000 бат (близько 4450 гривень) на людину за поїздку у листопаді.

"Нова міра повинна підтримати більшу кількість зацікавлених сторін, таких як місцеві оператори, туристичні оператори, ресторани і гіди, які найбільше постраждали від спаду туризму", - зазначив міністр.

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