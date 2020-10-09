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Отменяют чартеры: еще одна курортная страна вскоре откажется принимать туристов

Пятница 09 октября 2020 16:04
Отменяют чартеры: еще одна курортная страна вскоре откажется принимать туристов
Фото: Отдых в Таиланде (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Таиланд откладывает открытие границ

8 октября Таиланд должен был принять группу первых туристов из Китая по программе долгосрочного туризма. Но местные власти перенесли дату визита на неопределенный срок. Из-за этого первые чартеры из Украины, запланированные с 20 октября, также отменили и перенесли на даты с 23 декабря.

Чартерная программа от туроператора Anex Tour (Azur Air) на Пхукет начнется 23 декабря, в Бангкок – с 25 декабря. До этого планировалось выполнять два рейса в неделю с 20 октября, согласно расписанию чартерных программ на сайте туроператора.

Как сообщили РБК-Украина в компании "Авиачартер", чартерные программы в Таиланд от других авиакомпаний пока не планировались из-за сложной ситуации с границами и визовым режимом этой страны.

Отменяют чартеры: еще одна курортная страна вскоре откажется принимать туристовФото: Остров в провинции Пхукет в Таиланде (pixabay.com)

Причина отсрочки – массовый фестиваль

О перенесении даты приема первых долгосрочных туристов в Таиланд сообщил губернатор провинции Пхукет Наронг Вунсиау на странице администрации острова в соцсети. Чиновник объяснил, что администрация провинции попросила правительство отложить визит иностранных гостей, чтобы не напугать местных туристов угрозой коронавируса.

"Ожидается большой наплыв тайских туристов со всей страны на знаменитый пхукетский вегетарианский фестиваль. И многие выразили опасения, что приезд иностранцев может сократить число приехавших тайцев, которые опасаются COVID-19", — сказал Наронг Вунсиау.

Традиционный ежегодный вегетарианский фестиваль на острове Пхукет пройдет в этом году с 17 по 25 октября. На него массово съезжаются гости на красочные процессии и представления.

Отменяют чартеры: еще одна курортная страна вскоре откажется принимать туристов

Фото: Танцовщица на фестивале в Таиланде (pixabay.com)

Согласно информации сайтов онлайн-бронирования авиабилетов, с 25 октября в страну можно будет попасть рейсами авиакомпаний "Еmirates", "Quatar", "Austrian Airlines" с пересадками.

Сложности с визой

Туристы, которых Таиланд готовился принять из Китая, Скандинавии и стран Шенгенской зоны в ближайшие недели, должны приехать по новой туристической визе до 270 дней. Они должны будут пройти за свой счет двухнедельный карантин и оставаться в стране минимум 3 месяца.

На таких условиях в Таиланде в гости ждут любителей зимовать на курортах из состоятельных европейских стран и тех, у кого есть возможность уехать из своей страны на большие сроки.

Отменяют чартеры: еще одна курортная страна вскоре откажется принимать туристовФото: Дорогой отель в Таиланде (pixabay.com)

В Таиланде во время пандемии власти применили одни из самых жестких ограничений для пересечения своих границ, рассказал в комментарии РБК-Украина Александр Шуляк, соучредитель туристической компании "Авиалига".

"Путешествие в страну разрешено только для граждан страны Таиланд, топ-менеджмента компаний, которые имеют действующие контракты на работу в Таиланде. При этом, вне зависимости от наличия отрицательного ПЦР-теста, все влетающие в страну должны будут находиться на карантине минимум две недели", - объяснил эксперт.

Отменяют чартеры: еще одна курортная страна вскоре откажется принимать туристовФото: Таиланд будет открыт для долгосрочных туристов (pixabay.com)

По его словам, в ближайшее время Пхукет будет открыт только для "долгосрочных" туристов, которые планируют оставаться в стране несколько месяцев.

Напомним, ранее мы писали о странах, куда уже можно бронировать новогодние туры.

Также мы рассказывали, как теперь можно лететь в ОАЭ туристам.

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