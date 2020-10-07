Зимняя экзотика: в какие страны уже можно бронировать новогодние туры

Фото: Отдых в экзотической стране (pixabay.com)

Пять экзотических стран для новогодних праздников

Планировать отдых на новогодние праздники никогда не рано, особенно если это касается отпуска за границей. Уже сейчас туроператоры формируют самые интересные туры и готовят чартерные программы в теплые страны.

И хотя список стран, куда можно полететь на новогодние каникулы, в этом сезоне не так уж велик, выбор все же остается хорошим.

С 25 декабря авиакомпания "Азур Ейр" запускает рейсы на Мальдивы, с 27 декабря – в Мексику, с 14 октября – в Объединенные Арабские Эмираты, а с 16 октября – в Доминикану.

Мы разбирались, чем интересны пять экзотических стран, где можно встретить новый год.

Мексика: дайвинг и древние цивилизации

Новый год и Рождество в Мексике может оказаться самым незабываемым праздником даже для бывалых туристов.

Ведь именно в этой стране можно привнести в этот особый праздник долю пикантности и отметить начало года по-настоящему красочно.

Фото: Отдых в Канкуне (pixabay.com)

Страна манит экзотическими фруктами, текилой, карнавалами, пьянящими ароматами и украшенными цветами улицами.

Курорт Канкун на южном побережье Мексики входит в пятерку лучших курортов мира – это бесконечные белоснежные пляжи и чистейшее лазурное море. Он расположен на полуострове Юкатан между Карибским морем и лагуной Ничупте. В Канкун едут за яркими впечатлениями, качественным сервисом и активным отдыхом. Также – для экскурсий к археологическим памятникам архитектуры древних цивилизаций: ацтеков, ольмеков, майя.

Южнее Канкуна находится курорт Ривьера-Майя со стокилометровой пляжной полосой, и остров Косумель, который растянулся на 53 км в длину. Большая часть острова – это национальный парк. Но этот курорт также славится вторым в мире по величине коралловым рифом и красивейшей природой.

Фото: Пирамида в Мексике (pixabay.com)

Доминикана: карибский рай

Доминиканская республика, которая расположена на острове Гаити, – самый популярный курорт карибского региона. Туда едут наслаждаться фантастической природой, проживанием в респектабельных отелях, изысканной кухней, дайвингом и атмосферой экзотики.

Климат на островах Карибского региона – целый год ровный и мягкий с комфортной температурой воздуха 26-27 градусов и такой же теплой водой.

Пляжи на курортах – из белого, розового или черного песка, с лазурным морем и живописным пальмами.

Фото: Отдых в Доминикане (pixabay.com)

Бесконечные пляжи и яркая буйная тропическая зелень повсюду, быстрые ритмы танца и размеренная повседневная жизнь местных жителей – все это оставит незабываемые впечатления от новогоднего отдыха в Доминикане.

Мальдивы: спокойный отдых и шоу

Мальдивы всегда привлекают ценителей спокойного респектабельного экзотического отдыха. Эта страна расположена в экваториальных водах Индийского океана. Природная особенность страны - цепь из 26 атоллов, состоящих из 1192 коралловых островков. С неба острова выглядят как ожерелье в океане. Не менее красочно выглядят острова-отели и пляжи на островах.

Высокий сезон на курорте начинается с конца декабря и длится до мая – тогда устанавливается сухая маловетренная погода. Вода становится особенно прозрачной и на курорт съезжаются дайверы со всего мира.

Новогодние торжества на островах проходят с большим размахом: местные жители очень гостеприимны и всегда рады чем-то удивить и вдохновить гостей. Туристам могут играть этническую музыку и готовить местные блюда из фруктов и морепродуктов. Полночь можно встретить на пляже с огненным шоу и праздничными фейерверками.

Для пересечения границы Мальдивской Республики иностранным гражданам с собой обязательно нужно иметь негативные тесты на COVID-19. Тест должен біть сделан не раньше, чем за 72 часа до вылета. Результат должен иметь точное название теста и быть выдан официальной лабораторией на английском языке.

ОАЭ: вечеринки и моллы

Новый Год в ОАЭ – это восточная сказка во всей красе. Такой отпуск придется по душе туристам, которые любят активный отдых, и скучать им в отельном номере не получится.

Фото: Пляж в Дубае (pixabay.com)

В это время температура воды колеблется около 20 градусов, а воздуха - около 22 градусов. Можно загорать, гулять по пляжу, искупаться в море.

На праздники в Дубай можно найти массу новогодних развлечений - в эти дни проходит много грандиозных фестивалей, вечеринок, скидок и акций в торговых моллах. В саму новогоднюю ночь происходит грандиозное фейерверк-шоу, в другие дни есть что посмотреть на экскурсиях: национальный музей в крепости Аль-Фахиди, аквапарки, музей кофе, сад бабочек, заповедник фламинго, верблюжьи бега.

Новый год в ОАЭ – это масса ярких впечатлений и увлекательный шоппинг, а на память - замечательные сувениры и подарки для близких и друзей.

Фото: Новогодние декорации в теплых странах (pixabay.com)

Турция: и солнце, и снег

Турция славится своим гостеприимством круглый год. Несмотря на то, что часть отелей зимой не работают, для зимних туристов здесь остается масса отличных вариантов для рождественских каникул.

Новый год в Турции — это погружение в колоритную культуру, большой выбор развлечений и шоу, яркий праздник с национальным колоритом. Для гостей организуют развлекательные мероприятия, дискотеки, анимационные программы, радуют изобилием праздничного меню.

Спрос на отдых в Турции в этом сезоне большой, потому что для поездки не нужны тесты ни туда, ни после возвращения. В этой стране всегда мягкий климат, и даже зимой приятно отдыхать и ездить на экскурсии.

Фото: В Турции всегда есть что посмотреть на экскурсиях (pixabay.com)

Во многих отелях работают и спа-центры, и бассейны с подогревом, а некоторые туристы продолжают зимой купаться в море на пляжах Анталии.

Ну а для любителей зимних видов спорта в Турции есть большой выбор комфортабельных горнолыжных курортов (даже вблизи от Анталии) для любого уровня подготовки.

Все больше экзотических стран ждут украинских туристов с распростёртыми объятиями и готовыми программами развлечений. И, несмотря на карантинную реальность, можно выбрать "островок счастья" по душе, чтобы встретить новый год в самой яркой обстановке.

Напомним, мы писали, куда можно поехать за пляжной экзотикой этой осенью.

Также мы рассказывали, где кроме пляжей можно отдохнуть в Турции.