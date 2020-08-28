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Уютные пляжи: еще одна страна будет принимать туристов без тестов на COVID-19

Пятница 28 августа 2020 14:22
Уютные пляжи: еще одна страна будет принимать туристов без тестов на COVID-19
Фото: Доминикана (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Доминикана славится чистыми пляжами и уютными курортами

Доминикана обновила правила въезда, ранее введенные для туристов. Так, начиная с сентября, отправиться туда можно уже без необходимости сдачи тестов на COVID-19. Об этом сообщает специализированный портал Travel off path.

Власти Доминиканы предупредили, что экспресс-тесты в аэропортах страны все же останутся, но делать их будут не всем, а выборочно. Ждать результатов долго не потребуется: они будут готовы в течение 30 секунд или минуты.

"Наша цель – свести к минимуму последствия пандемии и способствовать ответственному восстановлению туризма, ставя в центре внимания здоровье", – заявляет президент Доминиканы.

При этом все туристы смогут получить страховку, которая покроет и самоизоляцию, и лечение, и стоимость обратного билета домой. Расходы берет на себя правительство республики.

Кто может ехать на отдых в Доминикану?

На данный момент приехать в Доминикану могут туристы из всех стран. Все прибывающие в страну должны соблюдать карантинные ограничения, введенные в Доминикане с начала пандемии: в публичных местах - носить маски, придерживаться социальной дистанции в минимум 1,5 метра.

Доминикана – государство, расположенное в Карибском бассейне на острове Гаити. Отдых здесь считается особенно комфортным: чистые пляжи, уютные курорты и поля для гольфа – "изюминка" Доминиканы.

Уютные пляжи: еще одна страна будет принимать туристов без тестов на COVID-19Фото: Отдых в Доминикане (pixabay.com)

По состоянию на конец августа цены на туры в Доминикану из Киева от украинских туроператоров стартуют от 60 тысяч гривен на двоих за 7 ночей в формате "все включено".

Во многом такая цена объясняется длительностью перелета из Киева в Доминикану: полет продолжается около 9 часов, иногда – 13, в зависимости от рейса, модели самолета и от того, нужно ли делать пересадку.

Напомним, ранее мы писали, где украинским туристам можно отдохнуть на Балканах в бархатный сезон.

Также сообщалось, что в Турции впервые за период карантина восстановили популярную услугу.

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