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Затишні пляжі: ще одна країна буде приймати туристів без тестів на COVID-19

П'ятниця 28 серпня 2020 14:22
Затишні пляжі: ще одна країна буде приймати туристів без тестів на COVID-19
Фото: Домінікана (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Домінікана славиться чистими пляжами і затишними курортами

Домінікана оновила раніше введені правила в'їзду для туристів. Так, починаючи з вересня, вирушити туди можна вже без необхідності здачі тестів на COVID-19. Про це повідомляє спеціалізований портал Travel off path.

Влада Домінікани попередила, що експрес-тести в аеропортах країни все ж залишаться, але робити їх будуть не всім, а вибірково. Чекати результатів довго не потрібно: вони будуть готові протягом 30 секунд або хвилини.

"Наша мета – звести до мінімуму наслідки пандемії та сприяти відповідальному відновленню туризму, ставлячи у центрі уваги здоров'я", – заявляє президент Домінікани.

При цьому всі туристи зможуть отримати страховку, яка покриє і самоізоляцію, і лікування, і вартість квитка додому. Витрати бере на себе уряд республіки.

Хто може їхати на відпочинок у Домінікану?

Наразі приїхати у Домінікану можуть туристи з усіх країн. Всі, хто прибуває в країну, мають дотримуватися карантинних обмежень, введених у Домінікані з початку пандемії: в публічних місцях - носити маски, дотримуватися соціальної дистанції у мінімум 1,5 метра.

Домінікана – держава, розташована у Карибському басейні на острові Гаїті. Відпочинок тут вважається особливо комфортним: чисті пляжі, затишні курорти і поля для гольфу – "родзинка" Домінікани.

Затишні пляжі: ще одна країна буде приймати туристів без тестів на COVID-19Фото: Відпочинок в Домінікані (pixabay.com)

За станом на кінець серпня ціни на тури в Домінікану з Києва від українських туроператорів стартує від 60 тисяч гривень на двох за 7 ночей в форматі "все включено".

Багато в чому така ціна пояснюється тривалістю перельоту з Києва в Домінікану: політ триває близько 9 годин, іноді – 13, в залежності від рейсу, моделі літака і від того, чи потрібно робити пересадку.

Нагадаємо, раніше ми писали, де українським туристам можна відпочити на Балканах в оксамитовий сезон.

Також повідомлялося, що у Туреччині вперше за період карантину відновили популярну послугу.

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