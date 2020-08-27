Продлить лето: где отдохнуть на Балканах в бархатный сезон

Фото: Балканы (pixabay.com)

Мест на многих курортах осталось не так много

Кроме турецких курортов, украинцы в этом сезоне активно едут и в Албанию, Черногорию, Хорватию.

В бархатный сезон на Балканском полуострове, где находятся эти страны, температура воздуха держится на уровне 26-29 градусов, воды в море – около 25. В сентябре на Балканах наиболее комфортный для пляжного отдыха климат - мягкое солнце без жары и теплые волны. Туда едут любители европейского сервиса, чтобы "продлить" лето до начала октября.

Сезон заканчивается в октябре, но чартерные рейсы из Украины запланированы пока только до конца сентября. Эксперты говорят: на самые популярные направления почти все места распроданы, но попасть на горячие туры и забронировать отдых в одной из стран полуострова еще возможно.

Какие особенности отдыха в этих странах осенью – читайте в нашем материале.

В начале сентября цены падают на 15-20%

По словам Елены Бойко, соучредительницы Travel Professiоnal Group (TPG), на Балканах для украинцев традиционно популярными остаются три направления: Хорватия, Черногория и Албания.

"Если говорить про ценовой диапазон и массовость туризма, то на первом месте – Черногория. Там есть отели и на студенческий кошелек, виллы и дорогостоящие пятизвездочные отели", - говорит она.

Фото: В Черногории найдется отдых на любой бюджет, отмечают туроператоры (pixabay.com)

По ее словам, примерно в одинаковом ценовом диапазоне находится Албания. Там нет вилл - только отельная база, которая очень динамично развивается.

"На несколько "ступенек" выше – это удивительная, одна из самых красивых стран – Хорватия. Первых два направления – это однозначно массовый туризм (как Египет и Турция), куда заказывают не блоки мест, а где у операторов есть чартерная программа", – говорит Елена Бойко.

Например, у TPG в Албанию и Черногорию идут вылеты из Киева два раза в неделю.

"С рейсами из Запорожья – та же ситуация. Даже сейчас, в период пандемии, еженедельно наш средний объем по Черногории и Албании составляет полторы тысячи человек в неделю", – отмечает она.

Эксперт объясняет, что во всех морских странах пиковый ценовой диапазон – с 20 июля по 3 сентября.

После этого цены падают на 15-20% во всех отелях автоматически, проживание будет дешевле – это обычные условия продаж, которые существуют из года в год. Поэтому туры в сентябре будут дешевле, чем в августе, прогнозирует Татьяна Бойко.

Фото: В Албании можно отдохнуть и за 200 евро (pixabay.com)

"Самая сложная, "хромающая" дата для загрузки чартера обычно 28 августа. Отдыхающие с детьми уже вернулись, взявшие отпуск ко Дню независимости – уже улетели. На этот день горящие туры в Албанию стартуют от 250 евро с человека в хороших отелях", – замечает Елена Бойко.

На Балканы вылетало 5 тысяч туристов ежедневно

Несмотря на опасения по поводу того, что украинцы в этом году не поедут на отдых за рубежом из-за пандемии, все же наблюдается хороший спрос на туры на Балканы.

"Больше туристов едут в Хорватию – на сентябрь все туры практически проданы. Спрос достаточно высокий, и мест в отелях просто нет. В этом сезоне не стоит рассчитывать на снижение стоимости туров", – предупреждает Наталья Хватова, специалист по индивидуальному туризму турфирмы "Караван Люкс Тур".

То, что туры в Хорватию на бархатный сезон преимущественно проданы, подтверждает и Андрей Демура, директор компании "Аполло-тур".

"Но, в принципе, еще можно найти места на некоторые даты – точечно на 3, 5, 7, 10, 12 сентября, – рассказывает он. – Последние вылеты в Хорватию – до конца сентября, но при наличии спроса чартерные рейсы можно будет добавить и на октябрь. А в Черногорию и Албанию в чартерах есть места, и полеты будут до конца месяца. На даты до 1 сентября есть горячие туры во все эти страны, кроме Хорватии".

Отсустствие горящих туров в Хорватию он объясняет тем, что Черногория и Албания – это отдых для туристов с более низким бюджетом. Те, кто хочет отдохнуть с таким сервисом, который предлагается в закрытых сейчас Греции, Кипре, Испании и Италии, выбирают ближайшую по уровню Хорватию.

Фото: В Хорватию практически не найти горящих туров, говорят туроператоры (pixabay.com)

"В Хорватии самый дешевый отдых на человека в среднем обойдется в 500 евро, а в Албанию и Черногорию есть туры по 200 евро", - говорит Андрей Демура.

По его словам, все направления, которые открыты для украинцев, очень хорошо продаются – они заполнены.

"В этом году на Балканах путешественников из Украины будет больше, чем в прошлом сентябре. А европейцев – меньше. То есть общее количество туристов уменьшится", - замечает эксперт.

По его подсчетам, еженедельно в августе на Балканы вылетали 30 чартерных рейсов – это около 5 тысяч украинцев. Во второй половине сентября это количество уменьшится в два раза, прогнозирует Андрей Демура.

Особенности отдыха

Что же выбрать для отдыха в бархатный сезон – Албанию, Черногорию или Хорватию? Кроме очевидных "плюсов" вроде небольшого количества туристов, спокойной погоды, красивейших архитектуры и природы, у отдыха в каждой из этих стран есть и другие особенности.

К примеру, покупая тур за 200 или 500 евро на Балканы, стоит отдельно рассчитывать траты на питание – от 300 евро с человека. В этом смысле выигрывает Турция – туры с предложением системы all-inclusive могут стоить 350-400 евро.

Фото: ПЦР-тесты украинцам будут нужны только при въезде в Хорватию (pixabay.com)

В Хорватии отмечают нехватку отелей для размещения туристов и необходимость отдельных рейсов в разные города из-за протяженности страны. Черногория же начала принимать российских туристов.

В Албании бывают очень длительные трансферы – от аэропорта до некоторых курортов приходится иногда добираться 3,5 часа.

Что касается условий и правил въезда в эти страны, то ПЦР-тесты украинцам будут нужны только при въезде в Хорватию, но после возвращения в Украину – из Черногории и Албании. Сами же Черногория и Албания не требуют, чтобы украинские туристы ни предъявляли результаты теста на коронавирус в аэропорту, ни сдавали его уже после прибытия в страну.

Напомним, ранее мы писали, когда лучше планировать отдых в Черногории.

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