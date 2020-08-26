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"Невероятное зрелище": в Турции впервые за время карантина возобновили популярную услугу

Среда 26 августа 2020 13:31
"Невероятное зрелище": в Турции впервые за время карантина возобновили популярную услугу
Фото: Каппадокия, Турция (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Где и по какой цене заказать полет на воздушном шаре в Каппадокии

Каппадокия – популярная среди украинских туристов местность на территории современной Турции. Это регион, славящийся подземными городами, пещерными монастырями и необычными ландшафтами вулканического происхождения. Национальный парк Герме и древние пещерные поселения этого региона входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Многие туристы в разговорах о Каппадокии сразу вспоминают потрясающие фото воздушных шаров, которые парят в небе над регионом. Это и правда "визитная карточка" региона. "Море позитива", "невероятное зрелище" – так описывают полет те туристы, которые поднимались в небо в корзине воздушного шара.

Шары в Каппадокии летали беспрерывно с 90-х годов, но эта услуга была впервые приостановлена в конце марта из-за пандемии COVID-19, которая стала стремительно распространяться по миру. Но в конце августа полеты были восстановлены. Более того – старт полетов был приурочен специально ко Дню независимости Украины.

По просьбе РБК-Украина представитель Ассоциации отелей Турции (TUROB) в Украине Татьяна Иваницкая рассказала, как проходят перелеты во время карантина и изменилась ли стоимость такой услуги по сравнению с ценами на нее в прошлом году.

Восстановление полетов приурочили ко Дню независимости в Украине

Восстановление полетов в новых реалиях готовилось достаточно долго, говорит Татьяна Иваницкая.

Так, после череды рабочих встреч представителей ассоциации отелей Турции с представителями Министерства транспорта и инфраструктуры Турции удалось получить временные разрешения на полеты воздушных шаров с 22 по 25 августа.

&quot;Невероятное зрелище&quot;: в Турции впервые за время карантина возобновили популярную услугуФото: Впервые полеты были приостановлены в конце марта из-за пандемии COVID-19 (pixabay.com)

"Интересно, что старт полетов специально приурочили ко Дню независимости Украины для украинских групп, что создало прецедент и послужило основой для продления разрешения на полеты и на остальные даты. А уже с 23 августа полеты уже проводятся на регулярной основе", - говорит Татьяна.

Теперь туристы, отправляющиеся в центральную Анатолию, снова могут подняться в корзине воздушного шара и парить над причудливыми "марсианскими" ландшафтами, которые тысячелетиями создавала природа.

Как проходят полеты во время карантина?

В небе над Каппадокией часто парит одновременно 20-30 шаров. Полеты проводит не одна конкретная компания, а много разных. В условиях карантина каждой компании, которые предоставляют такие услуги, разрешено поднимать одну корзину в день, поясняет Татьяна Иваницкая.

Перед полетом турист заполняет анкету с вопросами о COVID-19, ему также поводят температурный скрининг.

&quot;Невероятное зрелище&quot;: в Турции впервые за время карантина возобновили популярную услугуФото: В этом году полет обойдется дешевле, чем в прошлом (pixabay.com)

"В корзине находятся 15 или 24 человека в зависимости от ее конфигурации. Места в корзине аэростата полностью заняты, чтоб сохранить баланс во время полета. Туристы во время полета обязаны находиться в масках", - поясняет она.

Приобрести полет можно заранее у украинских туроператоров, с которыми вы путешествуете в Турцию. Цена такой услуги в летне-осеннем сезоне этого года доходит до 165 €, что существенно дешевле по сравнению с прошлогодним сезоном, когда цена доходила до 350 € за человека, отмечает представитель Ассоциации.

Что, кроме воздушных шаров?

В Каппадокии нет моря, но по количеству фото из отдыха туристов эта местность не уступает пляжным курортам страны и городу Стамбул. Миллионы лет назад в Каппадокии были активно действующие вулканы. Со временем извержения застыли, образовав интересный ландшафт, который мы и видим на тысячах фото туристов.

Регион сформирован под влиянием множества древних народов: фригийцев, римлян, персов, ассирийцев. Все они оставили след в истории региона, где до нашего времени сохранились интересные сооружения. Благодаря выгодному географическому положению Каппадокии, здесь пролегали важные торговые пути, в том числе – знаменитый "Шелковый" путь.

&quot;Невероятное зрелище&quot;: в Турции впервые за время карантина возобновили популярную услугуФото: Наследие древних цивилизаций в Каппадокии (pixabay.com)

Здесь есть немало городков, каждый из которых по-своему интересен. Самыми популярными среди них считаются Ургюп, Аванос, Герме, Учхисар.

Кроме того, здесь можно отправиться на экскурсии на каньоны, озера и другие природные локации. Также – побывать в подземных монастырях и церквях, которых здесь насчитывается более пяти сотен.

Напомним, ранее мы подготовили для вас статью о том, что украинцам посмотреть в Стамбуле.

Также предлагаем почитать о мерах безопасности, которые ввели в Турции во время карантина.

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