Сбежать за город: малоизвестные локации для насыщенного уикенда под Киевом

Красочная теплая осень – лучшее время для путешествий и экскурсий за городом.

Одно из самых "богатых" интересными локациями направлений неподалеку от Киева – на запад, по Житомирской трассе. Даже за один день поездки можно замечательно отдохнуть, насладиться и живописной природой и увидеть малоизвестные достопримечательности недалеко от столицы.

Тревел-блогеры Оля Манько и Максим Узол поделились с РБК-Украина своими открытиями во время путешествия выходного дня возле Киева и рассказали о самых интересных местах, где стоит побывать этой осенью.

Видео: Поездка на выходных из Киева (Youtube.com/Узол і Манько)

Замок с персонажами из фильмов

Первый пункт на карте маршрута находится буквально за чертой города - на 32-м километре Житомирской трасы возле села Гуровщина.

Так называемый "Украинский Диснейленд" – киностудия, которая расположена в селе Гуровщина в Киево-Святошинском районе. Главный вход на территорию киностудии построен в виде огромного сказочного замка, словно из заставки из мультфильмов киностудии Диснея.

Фото: Киностудия в селе Гуровщина (Узол и Манько)

"Подъезд к замку открыт, и каждый может заехать туда на авто, чтобы сделать отличные снимки на фоне замка. Также туристов возле входа встречают фигурки героев из фильмов и мультиков", - описывает достопримечательность Максим.

Хотя внутрь туристов не пускают и экскурсий не проводят, но это не останавливает желающих сделать впечатляющие фото на фоне замка и трехметровых скульптур "Чужого" и "Хищника" на входе. Там же можно увидеть железный трон из "Игры престолов" и "Бетмена" - на крыше.

Ферма со страусами

Одна из самых больших страусиных ферм в Украине находится в селе Ясногородка Макаровского района. Это огромная благоустроенная территория для отдыха. Блогеры рекомендуют это место для отдыха взрослых и детей.

"Рекомендуем взять экскурсию, на которой вы сможете подойти ближе к страусам и узнать много интересных фактов о них. Например, на самом деле страусы не прячут голову в песок: это самый настоящий миф", - говорит Оля.

Фото: Страусиная ферма под Киевом (Узол и Манько)

На ферме есть контактный зоопарк, где можно покормить животных специальным кормом. Также на территории в кафе можно попробовать страусиный бульон, блинчики со страусиным мясом и "страусиный" омлет. На территории есть беседки и развлекательные зоны для детей.

Цена входного билета на ферму для взрослого - 150 гривен, для детей - 100.

Старинный дом для любителей загадочных историй

В селе Копылов Макаровского района находится двухэтажная старинная усадьба, которую в 1881 году построили для семьи железнодорожного магната барона Николая фон Мекка. При заселении в имение телегой везли платформу с автомобилем. В этом направлении также была проложена первая дорога в Копылове.

Затем постепенно началось развитие местной инфраструктуры – появились водонапорная башня, молочная ферма, мельница, конезавод, банк и розарий. В усадьбе стали собираться известные поэты, музыканты и художники.

Фото: Старинная усадьба барона фон Мекка (Узол и Манько)

"Это место для любителей старинных мест с интересной историей. К сожалению, усадьба пребывает в плачевном состоянии, но видно, что место когда-то было богатым и помпезным. У барона фон Мекка часто гостил известный композитор Чайковский - на его племяннице был женат сам барон", - рассказывает историю дома Макс.

Во времена Второй мировой войны здание использовали как госпиталь и немецкий штаб. Позднее там располагалась больница и средняя школа.

"В усадьбу можно зайти внутрь, чтоб оценить масштабы здания. Но будьте осторожны, дом в аварийном состоянии", - предупреждают путешественники.

Реконструкцию поместья планировали к чемпионату по футболу "Евро-2012", но до реализации проекта дело так и не дошло.

Старый желтый самолет, на котором летал Щербицкий

Большой желтый самолет на Житомирской трассе привлекает внимание туристов еще с дороги. Он находится на 57 километре трассы в одном из загородных комплексов отдыха.

Фото: Желтый самолет с симулятором полетов (Узол и Манько)

"И это не просто самолет, на нем летал еще Щербицкий. Сейчас внутрь можно зайти за символические пять гривен. Там можно даже посидеть за штурвалом пилота и понажимать все кнопочки", - рассказывает Оля.

Кабина пилотов сохранена в первоначальном виде. Также внутри самолета есть авиасимуляторы, где можно попробовать посадить самолет. На территории есть кафе, где можно перекусить или выпить кофе.

Фото: Планеры - самолеты без двигателей (Узол и Манько)

Планерный клуб-аэродром "Бузовая" – отличное место для любителей экстрима. Он находится в селе Бузовая Киево-Святошинского района. Там занимаются планерным спортом – поднимаются в небо.

"Планеры - это самолеты без моторов. Поднимают их в небо моторными самолетами, на высоте отстегивают трос - и пилот начинает ловить потоки воздуха и планировать. Ощущения просто незабываемые, особенно, когда пилот демонстрирует свободное падение и другие экстремальные трюки", - отмечает Максим.

Фото: Максим за штурвалом планера (Узол и Манько)

Самолеты садятся прямо в поле – там нет посадочных полос. Аэродром - не туристическое место, но попасть туда полетать можно на ознакомительный полет для новичков. Полчаса полета стоят 2000 гривен.

Знаменитые гранитные карьеры с зонами отдыха

Это самая отдаленная от Киева точка на карте маршрута. Через 100 километров следует повернуть с Житомирской трассы в сторону Коростышева: через сосновый лес проходит дорога к Коростышевскому карьеру. Этот затопленный гранитный карьер 20 метров глубиной - популярное место для отдыха на природе. На отвесных скалах любят тренироваться скалолазы. Также карьер известен тем, что здесь снимали немало разных фильмов.

Фото: Вокруг Коростышевского карьера много мест для красивых кадров (Узол и Манько)

"Чистейшая вода, красивые гранитные скалы и сосновый лес вокруг создают невероятную атмосферу", - отмечает Оля.

Вокруг карьера обустроены зоны отдыха, ступеньки и беседки. Людей на выходные приезжает много. Поэтому, чтоб занять хорошее место, стоит приезжать очень рано или уже на закате. Вокруг карьера есть несколько мест для красивых кадров.

Неподалеку находится другой карьер - Высокий камень. Это альтернатива коростышевскому карьеру, которая находится сравнительно недалеко. Но, в то же время, туда доезжает меньше людей.

"Сам карьер тут не такой масштабный, и берега не такие высокие, но природа очень красивая. Сосны, камни и вода напоминают "кусочек" Крыма", - восхищается Максим.

Фото: Карьер Высокий камень напоминает природу Крыма (Узол и Манько)



Конечно, все места по маршруту тревел-блогеров из Киева в сторону Житомира можно посетить за два дня, но больше впечатлений можно получить, если каждой локации уделить немного больше времени.

Напомним, ранее мы писали про сказочные локации Карпат, которые вас удивят.

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