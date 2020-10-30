"Куди втекти за місто": маловідомі локації для насиченого вікенду під Києвом

Барвиста тепла осінь – найкращий час для подорожей і екскурсій за містом.

Один з найбільш "багатих" цікавими локаціями напрямків неподалік від Києва – на захід, по Житомирській трасі. Навіть за один день поїздки можна чудово відпочити,насолодитися і мальовничою природою і побачити маловідомі пам'ятки недалеко від столиці.

Тревел-блогери Оля Манько і Максим Узол поділилися з РБК-Україна своїми відкриттями під час подорожі вихідного дня біля Києва і розповіли про найцікавіші місця, де варто побувати цієї осені.

Відео: Поїздка на вихідні з Києва (Youtube.com/Узол і Манька)

Замок із персонажами з фільмів

Перший пункт на карті маршруту знаходиться буквально за межею міста - на 32-му кілометрі Житомирської траси біля села Гурівщина.

Так званий "Український Діснейленд" – кіностудія, яка розташована в селі Гурівщина в Києво-Святошинському районі. Головний вхід на територію кіностудії побудований у вигляді величезного казкового замку, наче з заставки з мультфільмів кіностудії Діснея.

Фото: Кіностудія в селі Гурівщина (Узол і Манько)

"Під'їзд до замку відкритий, і кожен може заїхати туди на авто, щоб зробити відмінні знімки на тлі замку. Також туристів біля входу зустрічають фігурки героїв з фільмів та мультиків", - описує пам'ятка Максим.

Хоча всередину туристів не пускають і екскурсій не проводять, але це не зупиняє охочих зробити вражаючі фото на фоні замку і триметрових скульптур "Чужого" і "Хижака" на вході. Там же можна побачити залізний трон з "Гри престолів" і "Бетмена" - на даху.

Ферма зі страусами

Одна з найбільших страусиних ферм в Україні знаходиться в селі Ясногородка Макарівського району. Це величезна упорядкована територія для відпочинку. Блогери рекомендують це місце для відпочинку дорослих і дітей.

"Рекомендуємо взяти екскурсію, на якій ви зможете підійти ближче до страусів і дізнатися багато цікавих фактів про них. Наприклад, насправді страуси не ховають голову в пісок: це справжнісінький міф", - каже Оля.

Фото: Страусина ферма під Києвом (Узол і Манько)

На фермі є контактний зоопарк, де можна погодувати тварин спеціальним кормом. Також на території в кафе можна спробувати страусиний бульйон, млинці зі страусиним м'ясом і "страусиний" омлет. На території є альтанки та розважальні зони для дітей.

Ціна вхідного квитка на ферму для дорослого - 150 гривень, для дітей - 100.

Старовинний будинок для любителів загадкових історій

В селі Копилів Макарівського району знаходиться двоповерхова старовинна садиба, яку в 1881 році побудували для сім'ї залізничного магната барона Миколи фон Мекка. При заселенні в маєток возом везли платформу з автомобілем. У цьому напрямку також була прокладена перша залізниця в Копилові.

Потім поступово почався розвиток місцевої інфраструктури – з'явилися водонапірна башта, молочна ферма, млин, конезавод, банк і розарій. У садибі стали збиратися відомі поети, музиканти і художники.

Фото: Старовинна садиба барона фон Мекка (Узол і Манько)

"Це місце для любителів старовинних місць із цікавою історією. На жаль, садиба перебуває в жалюгідному стані, але видно, що місце колись було багатим і помпезним. У барона фон Мекка часто гостював відомий композитор Чайковський - на його племінниці був одружений сам барон", - розповідає історію будинку Макс.

У часи Другої світової війни будівлю використовували як госпіталь і німецький штаб. Пізніше там розташовувалася лікарня і середня школа.

"В садибу можна зайти всередину, щоб оцінити масштаби будівлі. Але будьте обережні, будинок в аварійному стані", - попереджають мандрівники.

Реконструкцію маєтку планували до чемпіонату з футболу "Євро-2012", але до реалізації проекту справа так і не дійшла.

Старий жовтий літак, на якому літав Щербицький

Великий жовтий літак на Житомирській трасі привертає увагу туристів ще з дороги. Він знаходиться на 57 кілометрі траси в одному з заміських комплексів відпочинку.

Фото: Жовтий літак з симулятором польотів (Узол і Манько)

"І це не просто літак, на ньому літав ще Щербицький. Зараз всередину можна зайти за символічні п'ять гривень. Там можна навіть посидіти за штурвалом пілота і натискати всі кнопочки", - розповідає Оля.

Кабіна пілотів збережена у первісному вигляді. Також всередині літака є авіасимулятори, де можна спробувати посадити літак. На території є кафе, де можна перекусити чи випити кави.

Фото: Планери - літаки без двигунів (Узол і Манько)

Планерний клуб-аеродром "Бузова" – відмінне місце для любителів екстриму. Він знаходиться в селі Бузова Києво-Святошинського району. Там займаються планерним спортом – піднімаються в небо.

"Планери - це літаки без моторів. Піднімають їх в небо моторними літаками, на висоті відстібають трос - і пілот починає ловити потоки повітря і планувати. Відчуття просто незабутні, особливо, коли пілот демонструє вільне падіння і інші екстремальні трюки", - зазначає Максим.

Фото: Максим за штурвалом планера (Узол і Манько)

Літаки сідають прямо в полі – там немає посадкових смуг. Аеродром - не туристичне місце, але потрапити туди політати можна на ознайомчий політ для новачків. Півгодини польоту стоять 2000 гривень.

Знамениті гранітні кар'єри з зонами відпочинку

Це найвіддаленіша від Києва точка на карті маршруту. Через 100 кілометрів слід повернути з Житомирської траси в бік Коростишева: через сосновий ліс проходить дорога до Коростишівського кар'єру. Цей затоплений гранітний кар'єр 20 метрів глибиною - популярне місце для відпочинку на природі. На прямовисних скелях люблять тренуватися скелелази. Також кар'єр відомий тим, що тут знімали чимало різних фільмів.

Фото: Навколо Коростишівського кар'єра багато місць для красивих кадрів (Узол і Манько)

"Найчистіша вода, красиві гранітні скелі і сосновий ліс навколо створюють неймовірну атмосферу", - зазначає Оля.

Навколо кар'єра облаштовані зони відпочинку, сходи, альтанки. Людей на вихідні приїжджає багато, тому, щоб зайняти хороше місце, варто приїжджати дуже рано чи вже на заході. Навколо кар'єра є кілька місць для гарних кадрів.

Неподалік знаходиться інший кар'єр - Високий камінь. Це альтернатива коростишівському кар'єру, яка знаходиться порівняно недалеко. Але, в той же час, туди доїжджає менше людей.

"Сам кар'єр тут не такий масштабний, і береги не такі високі, але природа дуже красива. Сосни, камені і вода нагадують "шматочок" Криму", - захоплюється Максим.

Фото: Кар'єр Високий камінь нагадує природу Криму (Узол і Манько)

Звичайно, всі місця по маршруту тревел-блогерів з Києва в бік Житомира можна відвідати за два дні, але більше вражень можна отримати, якщо кожній локації приділити трохи більше часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про казкові локації Карпат, які вас здивують.

Також ми розповідали про кращих безкоштовних розвагах для вікенду в столиці.