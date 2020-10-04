Киевский "Хогвартс" и секретные локации: лучшие бесплатные развлечения для уикенда в столице

Фото: Выходные в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

Куда пойти в Киеве, если на выходных вы остались дома

Куда пойти в Киеве на выходных? Такой извечный вопрос часто задают себе те, кто проводит уикенд дома или приехал в столицу в поисках новых интересных мест.

Киев - это буквально "космос" классных приключений. Здесь есть огромные развлекательные центры, музеи, концертные площадки, выставки, фестивали, парки развлечений, невероятное количество заведений на любой вкус и кошелек. А есть и совсем бесплатные. Предлагаю вам пару идей насыщенного времяпрепровождения с минимальными затратами.

Интерактивная экотропа Голосеевского леса

Киев - очень зеленый город. На данный момент в Киеве есть 127 парков и 500 скверов. В шести парках Киева разработаны “маршруты здоровья” - это промаркированные тропы по живописным местам.

Такие маршруты есть в парках "Сырецкий гай", Никольский лес, Парке Дружбы народов, в лесу "Пуща-Водица", в Быковнянском лесу. А вот в Голосеевском парке есть еще и интерактивная экотропа - познавательный маршрут по национальному природному парку.

Длина маршрута - 2,7 км, занимает прогулка по нему где-то полтора часа. За это время можно узнать все про растения, животных и насекомых в этом лесу, научиться находить "краснокнижные" грибы и узнать все о "войне" дубов с грабами.

Фото: Голосеевский парк (life.bodo.ua)

По маршруту расположены информационные таблички, которые можно и нужно трогать, крутить, фотографировать, сравнивать и смотреть на них под разными углами. Также здесь есть таблички-подсказки, которые помогают насладиться прогулкой, предлагая послушать пение птиц или нарисовать пейзаж.

"Бонусом" к прогулке можно посмотреть на настоящий скелет кита. Раньше он был частью выставки на ВДНХ, однако потом оказался ненужным, и сейчас просто "добывает" свое время между колоннами Клиники Факультета Ветеринарной Медицины НУБиПа.

Музей денег при Национальном Банке Украины

Как и положено столице, здесь есть много музеев, на данный момент - больше 140. Почти во всех музеях раз в месяц есть день бесплатного посещения.

Например, в Национальном музее истории Украины бесплатный вход в последний понедельник каждого месяца. Но есть такие музеи, куда вход свободный всегда. Например, в Музей вторсырья на Левобережной, или в Музей СБУ.

Фото: Музей денег при НБУ в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

Я - фанат Музея денег. Чтобы попасть сюда на экскурсию, необходимо записаться на сайте Национального банка Украины, прикрепив к заявке также скан-копию паспорта.

Через пару дней вам перезванивают сотрудники музея и согласовывают удобную дату и время посещения музея. Экскурсия - не только шанс узнать историю денег и посмотреть на старые монеты, но и возможность побродить по залам НБУ.

Фото: Посетить музей можно бесплатно, но надо записаться заранее (РБК-Украина/Виталий Носач)

Само здание было построено в 1904 году, и архитектурно напоминает больше итальянский дворец. Внутри сохранились интерьеры центрального операционного зала, куда вас так же заведут и даже разрешат сфотографироваться.

А в конце экскурсии можно будет самостоятельно отчеканить себе монетку на память. Весело же!

Фото: Не все знают о существовании в Киеве такой локации (РБК-Украина/Виталий Носач)

Арт-объекты, музей и театр в необычной локации

Киев - город творческих людей. Многие из них сделали улицы Киева своей "выставкой": сложно не заметить бабочек с головами птиц в районе Золотых ворот, бетонные скульптуры-пасочки на Подоле или небольшие мозаичные картины из кусочков битой плитки, разбросанные по всему центру.

Недавно еще открылись мини-скульптурки проекта “Шукай”, составив конкуренцию гномикам Вроцлава и мини-скульптурам Будапешта. А Пейзажная аллея с ее мозаичными котами - это вообще “киевский парк Гауди”.

Фото: Мини-скульптуры (Дарья Романова)

Кстати, есть у меня забавная история про “Пинчук Арт Центр”. На одной из экскурсий я посоветовала туристам посетить этот международный центр современного искусства. Вечером мне пишет одна очень интеллигентная немецкая женщина: “Посетила я ваш "Пинчук". Теперь понятно, почему он бесплатный”. Современное искусство - оно такое.

Но одно из самых эмоционально впечатляющих мест для меня является территория психиатрической больницы №1 имени Павлова. Тут разбросаны скульптуры сказочных животных по мотивам творчества Марии Примаченко, кованые персонажи сказок, а возле лестницы лежат каменные китайские головы.

Фото: Мини-скульптуры проекта "Шукай" от Юлии Бевзенко "разбросаны" по всему Киеву (facebook.com/shukay.kyiv)

Стены одного из корпусов расписаны картинами, сверху "сидит" “Демон” Врубеля. Также можно сфотографироваться с раскрытыми зонтиками на фоне кованой скульптуры “Алые паруса”. А можно почитать философские надписи на стенах, которые не являются частью экспозиции, но являются частью жизни пациентов.

В одном из корпусов располагаются музей и театр. В музее можно узнать, почему раньше больница носила имя Тараса Шевченко, про героев-врачей времен немецкой оккупации, про архитекторов и меценатов, про князей и монахов. В общем, история этой больницы - это про человеколюбие, несмотря ни на что. В холле музея вы наткнетесь на выставки рисунков пациентов, и это будет одной и самых ярких эмоций этого дня.

А еще вы можете встретить режиссера театра, который является частью психологической реабилитации больных. Он расскажет вам свою историю и пригласит на премьеру спектакля, в котором играют только пациенты больницы. И уверяю вас, вы не пожалеете, если сходите.

Спортивная площадка "тренажерный зал в Гидропарке"

Киев - город спортивных и здоровых людей. Особенно это заметно весной, когда толпы бегающих киевлян заполоняют парки и тротуары улиц. Любой горожанин сможет найти стадион или спортивную площадку в пешей доступности от своего дома.

Ближе к лету толпа бегающих превращается в толпу плавающих. И нет более популярного места, чем Гидропарк. Даже осенью.

Фото: Посетить Гидропарк - хорошая идея для осенних выходных (kudago.com)

Долгое время эта локация ассоциировалась у меня исключительно с запахом шашлыков, старенькими катамаранами по 30 грн/час, а проезжая станцию “метро Гидропарк”, мозг начинал напевать “Я открыла ночь, здравствуй, Гидропарк, и помада алая”. Но еще со студенческих лет я помню, что спортивные парни ходят в качалку Гидропарка.

А лучшая реклама любого спортзала - это его посетители. Сейчас этот тренажерный зал под открытым небом выглядит как будто бы поле финальной битвы трансформеров: рукотворные тренажеры сложных форм и конструкций, огромные цепи, висящие груды железа.

Фото: Зона бесплатных тренажеров в Гидропарке (ironflex.com.ua)

Но если присмотреться к посетителям этого зала, то достаточно быстро можно разобраться в предназначении этих железных монстров, а со временем сложить для себя программу на разные группы мышц, стать красивым и спортивным совершенно бесплатно.

Куреневка

Так называемые "блошиные" рынки входят в путеводители любых мало-мальских туристических городов. Найти на стихийном рынке винтажную вещицу за копейки - вот она, настоящая удача туриста.

Самые популярные подобные места в Киеве - это Петровка и Куреневка. Однако в Киеве "блошиный" рынок - это не просто туристическая аттракция или способ заработать деньги: это настоящая "машина времени", которая "достает" вещи из прошлого, с которыми связаны самые теплые детские воспоминания.

Петушки из бабушкиного серванта, синие чашки в белый горох из чайного сервиза, железные банки с гвоздями и шурупами с запахом дедушкиного гаража, галстук, похожий на папин, мамины дутые кеды, в которых она ходила в лес по грибы.

Фото: Куреневский парк после реконструкции (openkyiv.info)

Когда я хожу по Петровке на выходных, мне кажется, что вокруг меня искрится пространство и время, и через эти дыры сочатся воспоминания из детства, запахи и звуки. Поэтому призываю вас: не отказывайте себе в путешествии в прошлое: сходите на блошиный рынок.

Студенческий городок КПИ

Студенческий городок Киевского политехнического института очень похож на Хогвартс.

Здесь есть и корпус-замок с огромными башнями, и старый паровоз, затерявшийся между деревьев, и статуи профессоров, которые как будто следят за тобой, и загадочное магическое приспособление в библиотеке - маятник Фуко.

Фото: Студгородок КПИ нередко называют "украинским Хогвартсом" (kpi.ua)

А еще здесь есть настоящий "сундук с сокровищами" - музей КПИ.

Тут и коллекция моделей самолетов и геликоптеров Сикорского, и настоящий космический корабль Восток-4, и железнодорожные артефакты, и непонятная бытовая техника, и красивые старинные фотоаппараты, и пульт управления с космодрома Байконур, и коллекция оружия, и вообще много других интересностей, которые даже можно трогать, а по некоторым и фривольно лазить. И все это - совершенно бесплатно!

Фото: Территория Киевского политехнического института (Facebook.com/Антон Тараненко)

Так что запасайтесь временем и - вперед на встречу с магией! Только не забудьте предварительно позвонить и записаться на экскурсию в музей. Еще рекомендую "просочиться" со студентами в главный корпус и полюбоваться интерьерами, достойными дворца.

Надеюсь, мои советы вдохновят вас на приятные приключения. До встречи на улицах Киева!

Напомним, ранее мы писали о самых интересных синагогах западной Украины, которые стоит увидеть.

Также сообщалось, что в сентябре в Киеве начал работу необычный музей.