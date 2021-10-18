Старая Европа и курорты Кавказа. В новом сезоне украинцы смогут отправиться на отдых по десяткам новых направлений

Путешествия на самолете – один из самых удобных вариантов добираться по запланированным направлениям. Этой осенью украинцам стали доступны новые рейсы не только из Киева, но и из других городов Украины в самые популярные локации за границей.

К примеру, из аэропорта "Одесса" появились несколько маршрутов в популярные города других стран – Чехии, Грузии, Армении, Азербайджана, которые будет выполнять авиакомпания Bees Airline. Отмечается, что одесситы смогут летать за границу на современных самолетах авиакомпании Boeing 737-800 Next Generation.

Добраться в саму Одессу из Киева также не составит труда – 18 октября состоялся первый рейс этой авиакомпании из столицы.

Экскурсии и горнолыжный отдых. Куда теперь можно отправиться из Одессы

На крыльях Bees Airline из Одессы теперь можно полететь по таким международным маршрутам:

Прага – дважды в неделю (четверг и воскресенье). Время в пути – 2 часа 15 минут. Стоимость: от 1581 грн.

Фото: Первый рейс из Киева в Одессу авиакомпании Bees Airline (предоставлено пресс-службой)

Кавказ также станет ближе для украинских пассажиров. Например, Грузия, Армения и Азербайджан, которые летом привлекают экскурсионными турами, а зимой – горнолыжным отдыхом.

В Тбилиси, столицу Грузии, из Одессы рейсы будут выполняться раз в неделю (пятница). Время в пути – 2 часа 10 минут. Стоимость: от 1724 гривен.

В Ереван, столицу Армении, можно будет вылететь из Южной Пальмиры два раза в неделю (понедельник и вторник). Время в пути – 2 часа 10 минут. Стоимость: от 1560 гривен.

В Гянджи, второй по величине город Азербайджана, можно будет отправиться раз в неделю (понедельник). Время в полете – 2 часа 20 минут. Стоимость: от 2547 гривен.

Фото: У украинцев появится больше возможностей путешествовать самолетами (unsplash.com/clique-images)

Транзит в Одессе с короткими стыковками

Летать по новым направлениям смогут не только одесситы, но и жители других регионов. Например, используя аэропорт "Одесса" для пересадки.

"Международный аэропорт "Одесса" теперь является ключевым транзитным хабом Bees Airline с краткосрочными стыковками", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Например, удобные стыковки предусмотрены по маршрутам:

- Тбилиси-Одесса-Киев – пересадка с интервалом 1 час 25 минут;

- Гянджа-Одесса-Киев – пересадка с интервалом 1 час;

- Прага-Одесса-Киев – пересадка 1 час.

Кроме того, из Одессы в Киев и обратно можно будет летать 5 раз в неделю: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Время в пути – 50 минут. Стоимость билетов – от 649 грн.

Отметим, в августе авиакомпания уже запустила рейсы из Киева в Самарканд. Мы писали, чем интересен экскурсионный отдых в Узбекистане.

Из городов Украины запустят еще 26 новых рейсов в Европу

Полететь во Францию, Испанию, Швейцарию, Грецию, Чехию, Португалию и Нидерланды можно будет из разных городов Украины. О новых международных направлениях объявили у авиакомпании Wizz Air, сообщает профильное издание Lowcostavia.com.ua.

Фото: Авиакомпания объявила о новых рейсах в города Европы (unsplash.com/alvaro-ibanez)

Например, из Киева можно будет отправиться по 12 направлениям, среди них: Париж (с 17 декабря), Ницца, Брюссель, Барселона и Мадрид.

Из Львова можно купить билеты в 9 городов за границей: Париж, Ницца, Брюссель, Эйндговен, Барселона, Мадрид, Афины, Салоники (Греция), Венеция.

Из Одессы туристы смогут отправиться по трем направлениям: Лондон, Афины, Пардубице (Чехия).

Из Харькова новые маршруты у авиакомпании появились в два города: Салоники и Пардубице.

Кроме того, путешественники получили больше возможностей полететь в ОАЭ из Киева – у авиакомпании Bees Airline самолеты будут летать из аэропорта "Киев" в Шарджу, третий по величине город Объединенных Арабских Эмиратов. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по средам и субботам. Время в полете составит 5 часов. Стоимость – от 3609 гривен.

Ранее мы писали, на какие интересные термальные курорты Европы стоит отправиться осенью.

Также туристам рассказали, как решить неожиданные накладки во время посадки на борт самолета.