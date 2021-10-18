Вулканические источники и фантастические пейзажи: 20 самых интересных термальных курортов Европы

В списке – лучшие локации в Италии, Чехии, Венгрии

Холодная осень - лучшее время, чтобы отправиться на термальный курорт. Ведь горячие минеральные источники тысячелетиями использовали не только для оздоровления, но и приятного отдыха.

Во многих странах Европы термальные курорты обустроены на сотнях источников, из которых насыщенная полезными элементами вода выходит из недр земли. Издание Lonely Planet выбрало 20 лучших термальных локаций в Европе для посещения в 2021 году.

В некоторые из них украинские туристы могут отправиться хоть завтра – например, в Венгрию или Турцию, где простые условия въезда для путешественников.

Голубая лагуна в Исландии: среди лавовых ландшафтов

Этот термальный курорт – один из самых любимых европейцами. Он находится в 30 минутах от Рейкьявика. Бассейн яркого бирюзового цвета создан искусственно.

Минеральная вода в него подается из геотермальной электростанции Сварценги. Особенность терм – лавовые "поля", что создает на местности "инопланетный" ландшафт. Посетители могут наносить маски из белой геотермальной глины, богатой кремнеземом.

Фото: Термальный курорт Голубая Лагуна в Исландии (thesowell.com)

Термы в Бате в Англии: романтическое купание

Целебными водами единственного термального источника Великобритании наслаждались тысячелетиями: от кельтов до саксов с момента его открытия британским принцем Бладудом около 9 века до н.э. Он не только основал этот город, но и открыл целебные свойства источников, вылечив свою проказу грязями.

В спа-центре "Терми Бат" с источником в историческом музее римских бань можно посетить парные с травами и четыре термальные ванны. В том числе - открытый бассейн на крыше с романтическим видом на Батское аббатство.

Хевиз в Венгрии: крупнейшее в мире термальное озеро

Венгерский город Хевиз может похвастаться крупнейшим в мире природным лечебным озером. Оно усыпано кувшинками и окружено ухоженными парками.

Спа-комплекс на территории отеля удобен для посещения зимой, но с естественной температурой воды в озере около 38 °C и летом, в теплые месяцы, можно отлично купаться на открытом воздухе.

Фото: Вид на термальное озеро Хевиз (wikipedia.org)

Бен де Доррес во Франции: у пиренейских вершин

Небольшой серный термальный источник, расположенный на высоте 1450 м над уровнем моря во французских Пиренеях, позволяет гостям понежиться при температуре 37-40 °C, любуясь великолепным видом на холмистые долины внизу. Бен де Доррес известен еще с времен Римской империи.

Альпийский шик в Швейцарии

Минималистичный спа-комплекс "7132 Therme Vals" настолько моден, что поклонники не думают о 200 километрах поездки из Цюриха, чтобы искупаться в его бассейнах с гидротерапией. Ночное купание предлагается гостям, разместившимся в соседнем отеле Therme Val, который был реконструирован известным швейцарским архитектором Петером Цумтором.

Фото: Термальный бассейн с видом на Альпы (booking.com)

Вулканический источник в Греции

Источники на вулканическом греческом острове Палия Камени возле Санторини известны своей лечебной серной грязью. Это необитаемый вулканический остров в Эгейском море в группе островов Санторини.

Добраться к термальному источнику можно на лодке с пришвартованного корабля. Это популярное место для туристов, поэтому желающим оздоровиться советуют избегать пикового сезона.

Купальни Сечени в Венгрии: место для всех

В Будапеште многие турецкие бани XVI и XVII веков используются до сих пор. Комплекс бань Сечени в стиле необарокко в городском парке Будапешта с 18 различными бассейнами и еще 10 саунами и паровыми банями является одной из главных достопримечательностей столицы Венгрии.

Фото: Термы в Германии (kaiser-wiesbaden-lebt.de)

Терма кайзера Фридриха: роскошный загородный отдых

В немецком городе Висбаден находится комплекс "Терма кайзера Фридриха", который в 2013 году отметил свое 100-летие. Он построен в стиле модерн и до сих пор наполнен очаровывающей атмосферой старины. Водное лечебное "наследие" курорта простирается на века: спа-центр построен на месте старой римской сауны. Помимо восстанавливающих термальных бассейнов, в спа-салоне есть русская паровая баня и классическая финская сауна.

Карловы Вары в Чехии: можно пить и купаться

Минеральные воды Карловых Вар, обнаруженные римским императором Карлом IV, основавшим этот курортный город в Западной Богемии в XIV веке, обладают лечебными свойствами как от внутренних, так и наружных заболеваний, говорится в статье.

Многие отели, такие как Grandhotel Pupp, имеют традиционные купальни, но можно пить из источников в нескольких исторических комплексах с колоннадой города.

Фото: Термальный источник в Карловых Варах (infogid.cz)

Хаммам Аль-Андалус в Испании: арабский колорит

Богато украшенный хаммам Al Ándalus в Гранаде в Испании считается первым традиционным хаммамом, вновь открывшимся в Европе после того, как христианские правители Испании закрыли мавританские бани Андалусии в 16 веке. Здесь можно по-настоящему роскошно искупаться в термальных источниках.

Лаугарватн Фонтана в Исландии: блаженное уединение

Расположенные в 77 км от Рейкьявика бассейны Laugarvatn Fontana выходят на живописное геотермальное озеро Лаугарватн, песок которого облегчает состояния при артрите. Открытые бассейны комплекса с минеральной водой построены прямо над бурлящим источником. Это особенно зачаровывает ночью, когда северное сияние растекается в небе над головой.

Пантеллерия в Италии: термы вулканического острова

На крошечном вулканическом острове в проливе Сицилия, недалеко от Туниса, находится ряд природных бассейнов с минеральной водой. Среди самых популярных - гавань в Гадире, куда местные жители (один из них - Джорджио Армани, владеющий здесь домом для отдыха) отправляются купаться в лечебных водах. Термальные источники в этой местности помогают лечить болезни суставов.

Фото: Травертиновые террасы в Паммукале (pixabay.com)

Памуккале в Турции: природное сокровище

В переводе с турецкого название означает "хлопковый замок". Памуккале - это потрясающий комплекс природных белоснежных бассейнов, который веками использовался для облегчения ряда физических недугов. Травертиновые террасы с горячими источниками окаймляют руины древнего греко-римского и византийского города Иераполис.

Кальдеа в Андорре: для любителей горнолыжной тусовки

Спа-курорт Caldea в Андорры с бассейнами площадью более 6000 кв. метров является крупнейшим термальным комплексом в южной Европе. Вода в него поступает из богатого серой источника.

Это хороший выбор для тех, кто любит общаться во время купания, поскольку в спа-комплексе проводятся популярные коктейльные вечера. Тем, кто ищет более тихого отдыха, следует посетить один из городских бутик-отелей с термальным спа-центром, например Roc Blanc, который идеально подходит для облегчения болей после катания на лыжах.

Фото: Спа-отдых в Андорре (visitandorra.com)

Рогнер Бад-Блюмау в Австрии: атмосфера фентези

На юго-востоке Австрии в городке Бад-Блюмау находится необыкновенный курорт Рогнер Бад-Блюмау, который был построен по проекту эксцентричного архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. Курорт , который питается двумя лечебными источниками, может похвастаться соляным гротом Мертвого моря, бассейнами, саунами и процедурными кабинетами. Прилегающий отель, изобилующий лугами на крышах, напоминает фентезийный город хоббитов.

Chateau des Thermes: самый горячий источник Бельгии

В отеле Chateau des Thermes, расположенном недалеко от Льежа в долине Весдр, используется самый горячий термальный источник Бельгии. Здесь есть открытый термальный бассейн, две турецкие бани, кальдарий и соляная кабина, которая предназначена для облегчения различных кожных заболеваний. Этот шикарный дневной спа-салон является частью отеля и может похвастаться отличным французским рестораном.

Терме ди Сатурния: один из лучших в Италии

Идиллический тосканский курорт Terme di Saturnia - один из лучших термальных курортов Италии, который насчитывает 3000 лет. В главном бассейне, который каждые четыре часа пополняется из вулканического источника, температура воды составляет 37,5 °C. Название возникла из-за верованиий древних римлян, что термы появились благодаря богу Сатурну.

Курорт также доступен для посетителей, не являющихся постояльцами, и предлагает специальные процедуры с термальными грязями наряду с меню медицинского спа.

Фото: Источник Терме ди Сатурния (wikipedia.org)

Клевевжська Топлица в Словении: купание среди леса

Крошечный открытый источник в словенской деревне Клевевж с температурой воды чуть ниже 20 °C привлекает более выносливых посетителей, чем знаменитые курорты страны. Но купальщики, отправляющиеся сюда, вознаграждены купанием в безмятежной лесной обстановке со средневековым замком Клевевж, который виден вдалеке.

Если вы желаете чего-то более изысканного, посетите Доленьске Топлице, один из старейших и красивейших курортных городов Словении.

Волшебный курорт в австрийском Тироле

Геотермальный источник Ленгенфельда, обнаруженный в 16 веке, почти иссяк в 1960-х годах. Его пробурили в 1997 году – и теперь вода питает настоящую альпийскую игровую площадку этого тирольского городка с тремя "парящими" открытыми бассейнами. Для романтиков по пятницам в Aqua Dome можно искупаться при лунном свете.

Фото: Спа-комплекс в Австрии (booking.com)

Пьештяны в Словакии – курортный остров с термами

В Пьештянах, крупнейшем курортном городе Словакии - "все дело в грязи". В 86 км от Братиславы в деревне на западе Словакии большинство термальных бассейнов относятся к различным спа-отелям. Курорт расположен в окружении зеленого лесопарка, который называют "курортный остров".

Напомним, ранее мы писали про лучшие термальные курорты Европы для комфортного отдыха осенью.

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