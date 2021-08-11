Древние города и восточный колорит: из Украины станет проще поехать в еще одну страну

В продаже появились билеты на прямые рейсы из Киева в Самарканд

Путешествия в Узбекистан станут доступнее для украинцев: начиная с 9 августа, украинская авиакомпания Bees Airline открыла продажи билетов на прямые рейсы в Самарканд - один из самых известных среди туристов городов страны.

Хотя страна сегодня не входит в топ самых посещаемых украинскими путешественниками государств, у нового направления есть шансы завоевать довольно значитеьный сегмент туристического рынка, уверены эксперты.

Рейсы из Киева в Самарканд: сколько будут стоить билеты

Первый прямой перелет из Украины в Узбекистан по маршруту "Киев-Самарканд" компания выполнит уже 30 августа, сообщает издание Lowcost Avia.

"Прямые рейсы из Киева в Самарканд авиакомпания Bees Airline начнет выполнять с 30 августа 2021 один раз в неделю, по понедельникам. Вылет из Киева - в 15:35, возвращение из Самарканда - в 22:05. Продолжительность полета - около 5 часов", — уточняется в сообщении.

Судя по опубликованным компанией ценам на сайте компании, стоимость билетов начинается от 159 долларов в одну сторону и от 358 долларов - в оба конца. Полеты будут осуществляться на современных Boeing 737-800.

Чем интересен Узбекистан украинским туристам

Узбекистан – государство в Центральной Азии. Планируя путешествие в страну, чаще всего берут экскурсионные поездки, в которые входят гастрономические туры, поездки по историческим местам.

Фото: Восточный колорит Самарканда (unsplash.com/snowscat)

В большинство программ входят посещения мечетей, музеев и других интересных мест. Также предлагается посмотреть сооружения, возведенные на Великом Шелковом пути – известной торговой дороге, которая когда-то соединяла Китай и Средиземноморье.

Самарканд - один из самых популярных туристических городов страны. Он считается одним из самых древних ныне существующих городов мира, которое было самым главным пунктом на Шелковом пути.

По словам туристических гидов, путешествие в Самарканд прежде всего интересно тем, кто хотел бы окунуться в атмосферу Востока, побывать на разнообразных экскурсиях и попробовать местную кухню.

Видео: Туристические локации Узбекистана (youtube.com/Jacob+Katie Schwarz)

"За два тысячелетия через Самарканд, который является ровесником Рима, прошли мириады торговцев, паломников, каменщиков, послов, дипломатов и воинов. Здесь торговали шелковыми коврами, пряностями, драгоценными камнями, восточными сладостями, медовыми дынями, музыкальными инструментами, шелком, фарфором и филигранной оружием", — отмечается на сайте авиакомпании.

Правила въезда в Узбекистан из Украины

Узбекистан открылся для украинских туристов во время пандемии раньше, чем многие другие страны - еще в октябре прошлого 2020 года.

"Очень красивые там места - Самарканд, Бухара. Страна, которая на самом деле очень привлекательная, хотя и сейчас не очень популярная среди украинских туристов", — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно данным от Министерства иностранных дел Украины, на данный момент при въезде на территорию Республики Узбекистан необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Его нужно сделать за последние 72 часа до пересечения границы.

Фото: Рейсы в Самарканд начнут выполнять с 30 августа 2021 года (пресс-служба компании Bees Airline)

Также по прибытии Узбекистан все граждане заполняют соответствующую анкету, в которой необходимо указать адрес места жительства/пребывания. Прохождение 14-дневной самоизоляции в стране не требуется.

"Если у вас краткосрочная поездка в Узбекистан, то об этом необходимо указать при заполнении анкеты", — уточняют в украинском МИДе.

Отметим, ранее мы писали, что у украинцев появится больше возможностей для отдыха на живописном курорте Испании.

Также мы сравнивали особенности отдыха в Греции и Турции и разбирались, в какую из этих стран стоит поехать летом.