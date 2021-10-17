"Всегда идите к воротам": туристам рассказали, как решить неожиданные накладки при посадке на борт самолета

Агенты на гейтах и экипаж могут пойти навстречу пассажирам

Путешествия самолетом часто связаны с небольшим стрессом перед посадкой – туристам нужно помнить о документах и багаже, а также вовремя прибыть на посадку в аэропорт.

Что делать в случаях ошибок и накладок, многие путешественники не знают. Советами, как решить неожиданные проблемы при посадке в самолет, блогеры и путешественники делятся в соцсетях.

Что делать туристу, если он опаздывает на самолет или нужно срочно вернуться с лайнера в терминал за забытой вещью – в материале РБК-Украина.

Стюардесса: "Есть шанс, что вас посадят на борт"

Стюардесса американских авиалиний Кет Камалани рассказала пассажирам, что делать в случае опоздания на рейс. Советами она поделилась в своем TikTok. У блогера 745 тысяч подписчиков.

Бортпроводница объяснила, что делать, если турист опаздывает – стоит попасть на самолет в любом случае, если он еще не вылетел. Ведь посадка иногда задерживается на 10-15 минут.

Фото: Опоздавших пассажиров могут пустить на борт (unsplash.com/toa-heftiba)

"Мы все были в такой ситуации: опаздываем к своим воротам, паникуем. Вот первое, что вам нужно сделать: всегда, всегда идти к выходу на посадку, если ваш самолет еще не вылетел или даже если вы опоздали на несколько минут. Причина в том, что возможна задержка, и вы можете вернуться на рейс", - объясняет она.

По ее словам, при неявке пассажира на его место могут посадить другого пассажира из списка ожидания, кого-то из летного экипажа или других опоздавших.

"Агент на входе начинает сажать людей в резерв на эти места. Это люди, которые купили билеты, но ждут своих мест, или люди, которые работают на авиалинии и ждут места, если оно есть", - уточнила стюардесса.

Кет Каламани посоветовала быть вежливой и тогда агенты попытаются вернуть место опоздавшего пассажира на борт.

"Если вы пойдете к выходу в ярости, я обещаю вам, что эти агенты у гейта даже не будут об этом беспокоиться и просто отправят вас на следующий рейс. Но если вы будете любезными, есть шанс, что они помогут вам в этом рейсе", - предупредила она.

Фото: На место опоздавшего могут посадить пассажира из списка ожидания (gettyimages.com)

Подписчики в комментариях согласились, что обычно работники аэропортов идут навстречу опоздавшим пассажирам.

"Да, однажды мои ворота были закрыты, но они получили разрешение снова открыть для меня, потому что еще ждали пилота", - делится опытом пользователь.

В комментариях также отметили, что шансов попасть на самолет меньше, если был зарегистрированный багаж – из-за неявки опоздавшего пассажира на борт чемоданы к этому времени могли выгрузить из самолета.

Как вернуться из самолета в терминал за забытою вещью

Иногда туристы в спешке на посадку могут забыть свои вещи в аэропорту. Такая история приключилась с руководителем компании "IT-Tour" Юрием Авдеевым - он летел в Украину из Турции и оставил на подоконнике возле ворот на посадку свою сумку с документами и деньгами, пишет профильное издание Turprofi.com.

О своих вещах тургагент вспомнил уже в салоне самолета, когда задумался о заказе блюд. Юрий Авдеев сразу обратился к стюардессам, но ему отказали привезти вещи или отпустить его самого из самолета, потому что капитан судна был против таких шагов.

Фото: У пассажира есть шанс вернуться за забытой вещью в терминал (РБК-Украина)

Со слов пассажира, он видел, что к самолету в это время подъехала машина, а для того, чтобы "метнуться" к подоконнику в терминале, где осталась сумка, хватило бы нескольких минут. Но убедить персонал не удавалось.

"Спорить с капитаном бессмысленно - на борту все решает он. Тогда я сказал, что не могу лететь и пусть меня снимают с рейса. Это все резко изменило, меня попросили подождать, а потом согласились отпустить на гейт. Я, в общем, так и рассчитывал: снимать меня было бы дольше, так как пришлось бы перебирать весь багаж", - рассказывает об особенностях процедур с пассажирами специалист.

Юрий Авдеев с водителем быстро съездил в терминал, забрал свою сумку с документами и деньгами на том же месте, где оставил. Вернуться в Киев ему удалось своим рейсом.

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