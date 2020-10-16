Спрос не снижается: подешевел ли отдых в Египте в октябре

Египет традиционно остается одной из самых популярных стран у туристов для отдыха осенью. Теплое море и восточный колорит обеспечивают этой стране стабильный поток путешественников даже во время карантина.

Чтобы упростить приезд туристам, египетские власти отменили визы до весны. Из обязательных ограничений остались только ПЦР-тесты, но и они не снижают интерес к курортной стране.

Мы разбирались, сколько стоит отдых на курортах Египта в конце октября с вылетом на ближайшие доступные даты.

Фото: Египетский курорт Хургада (pixabay.com)

Интерес к Египту не угасает

Спрос на Египет остается стабильным, говорят эксперты туристического бизнеса. Неудивительно, ведь это одна из немногих стран с теплым морем, которая доступна украинцам для пляжного отдыха в этом сезоне.

Школьные каникулы в конце октября и максимально комфортная погода в Египте в это время способствуют выбору страны для отпуска. Кроме того, октябрь-ноябрь – самый лучший сезон для дайвинга в Красном море.

"Спрос на путевки в Египет не увеличивается, но и не уменьшается. Люди планируют путешествия – уже поступает много запросов на туры на Новый год, и на экзотические направления в том числе", - говорит в комментарии РБК-Украина турагент Татьяна Дубровская.

Погода на популярных курортах

Шарм-эль-Шейх – самый известный курорт Египта, который привлекает туристов со всего мира. Здесь есть развлечения начиная от клубной жизни, ресторанов, магазинов и бутиков, и заканчивая морскими прогулками и изучением морского дна. На побережье находится множество отелей для семейного отдыха. На ближайшие 10 дней температура воздуха в Шарм-эль-Шейхе будет держаться на уровне 27-32 градуса днем, температура воды в море – 28,9 градусов.

Фото: Море в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Отпуск в Хургаде предпочитают туристы, которые едут отдыхать с детьми. Курорт известен своими песчаными пляжами с пологим входом в море. Кораллы растут на достаточном расстоянии от берега. На курорте хватает развлечений для молодежи, в том числе водных – виндсерфинг и кайт-серфинг. На ближайшие 10 дней температура воздуха в Хургаде будет в пределах 26-30 градусов, температура воды в море – 28 градусов.

Египет - излюбленное место для ценителей подводного мира. Один из самых интересных для дайвинга курортов – Марса Алам. Он расположен в пустыне в 120 км на юг от Хургады. Отелей в Марса Аламе немного – расстояние между ними может достигать 7-10 км. Сюда едут за морем – самым чистым, ярким и привлекательным в мире. Марса Алам – единственное место в Египте, где можно поездить в пустыне на квадроциклах рядом с морем. Температура воздуха в Марса Аламе – 26-30 градусов, вода в море – 28,5 градусов.

Фото: Дайвинг в Египте (pixabay.com)

Сколько стоит неделя отдыха на двоих

Мы изучили "горящие" путевки на недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 17-26 октября по системе "все включено" от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

Хургада

У туроператора "JoinUp!" – отдых в 3* и 4* отелях на 7 ночей – от 798 долларов с вылетом на ближайшую доступную дату 26 октября. В 5* отеле – от 847 долларов на ту же дату.

У "Anex Tour" – отпуск на неделю в 3* отеле стоит от 815 долларов с вылетом 26 октября, и 1029 долларов с вылетом 21 октября, в 4* - от 880 долларов с вылетом 25 октября, и от 748 долларов с вылетом 26 октября. В 5* отеле неделя отдыха обойдется от 782 долларов с вылетом 26 октября.

У туроператора "Аполло-тур" отдых в 3* отеле стоит от 638 долларов, в 4* - от 687 долларов, в 5* отеле от 752 долларов с вылетом 25 октября.

Шарм-эль-Шейх

У "JoinUp!" - недельный отдых на двоих в 3* и 4* отелях – от 718 долларов с вылетом 24 октября, а в 5* - от 800 долларов на ту же дату.

У туроператора "Anex Tour" в 3* отеле – от 800 долларов, в 4* - от 850 долларов, и в 5* - от 933 долларов с вылетом 22 октября.

У "Аполло-тур" – в 3* отеле 7 ночей для двоих можно отдохнуть по цене от 599 долларов, в 4* - от 614 долларов, в 5* - от 737 долларов с вылетом 26 октября.

Фото: Отель в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Марса Алам

У туроператора "JoinUp!" – отдых в 4* отеле на 7 ночей обойдется в 979 долларов и 5* - от 993 долларов с вылетом 26 октября.

У туроператора "Аполло-тур" отдых в 4* отеле стоит от 753 долларов с вылетом 17 октября и от 869 долларов с вылетом 23 октября, в 5* - от 942 долларов с вылетом 17, 19-21 октября.

К слову, цены на горящие путевки на курорты Египта за месяц подорожали. Например, тур в Хургаду в 3* и 4* отель у "JoinUp!" стоил от 15571 гривен в конце сентября (от 21182 гривны - с вылетом 24 октября), а у "Аполло-тур" отдых в 5* стоил от 17 985 грн (от 22192 гривны вылетом 25 октября).

При поездке в Египет нужно сделать ПЦР-тест на COVID-19 – или за 30 долларов в аэропортах Шарм-эль-Шейха или Хургады, или привезти из Украины сертификат на английском или арабском языке о результатах теста, сделанного не больше 72 часов до поездки. После возвращения в Украину тест сдавать не нужно.

Напомним, ранее мы писали, во сколько обойдется дайвинг на курортах Египта.

Также мы рассказывали, в какие страны резко вырос спрос на отдых во время школьных каникул.