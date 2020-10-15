Экскурсии и теплые пляжи: спрос на отдых в ОАЭ и Турции резко вырос на период школьных каникул

Фото: Отдых в ОАЭ (booking.com)

Куда украинцы едут отдыхать во второй половине октября с детьми

Школьные каникулы – удобное время для осеннего отпуска в путешествиях. Эта традиция не утратила актуальности и во время карантина. Туроператоры отмечают рост спроса на путевки в доступные украинцам страны.

Реагируют на спрос и в самих в курортных странах. К примеру, в этом году турецкое правительство решило продлить морской сезон и работу отелей до конца ноября. А в ОАЭ добавляются новые рейсы. Например, лоукостер "Air Arabia" запускает рейсы из Киева в Шарджу с 25 октября.

РБК-Украина разбиралось, куда украинцы полетят отдыхать на школьные каникулы в октябре и что влияет на выбор направления.

Фото: Пляж Пальма Джумейра (booking.com)

Стамбул и Анталия не утратили популярности

В октябре туристический поток в турецкой Анталии набирает обороты – в основном, за счет туристов из России и Украины, сообщают в турецком издании Turizm Güncel. По подсчетам Реджепа Явуза, главы рабочей группы по туризму городского совета Анталии, только в первую неделю октября в Анталию прилетели 250 тысяч туристов. А в сентябре общее число туристов в Анталии составило 220 тысяч.

"В первую неделю октября было 200 прямых рейсов из Украины в Анталию", - прокомментировал чиновник.

Всего за первую неделю октября в курортную провинцию Турции прилетели 39 тысяч украинцев.

Турецкие власти прогнозируют еще больший поток туристов в связи с началом школьных каникул. Этому способствует и погода – до конца октября в Анталии вода в море будет оставаться в пределах 25 градусов, а воздух может прогреваться до 26 градусов.

Фото: Экскурсии в Стамбуле (pixabay.com)

Как рассказала в комментарии РБК-Украина Марина Казакова, основатель турфирмы Kazakovs Travel, турецкое правительство продлевает морской сезон и работу отелей до конца ноября.

"Будут работать теплые бассейны. А если это отели уровня "делюкс", то они - с подогретой морской водой", - говорит эксперт.

Турция всегда была одним из любимых направлений отдыха украинских туристов в бархатный сезон. На сегодняшний день бронирования туров идут достаточно активно, говорят в комментарии РБК-Украина в компании "Анекс Тур".

"Особенно за несколько последних дней увеличились показатели за период с 16 октября по 1 ноября. Анализируя ситуацию в стране, цену пакетного тура и изменения в графике школьных каникул, можем говорить, что спрос на отдых в Анталии вырос", - говорят в пресс-службе туроператора.

По словам Марины Казаковой, сейчас на отдых в Анталии хорошие цены. Но также есть большой спрос на туры выходного дня в Турцию на время осенних каникул.

"Вырос спрос на уикенд-туры. На детские каникулы раньше всегда туры в Европу брали. А сейчас интерес к поездкам в Стамбул. Все блоки мест на 23.10 в этом направлении уже закончились", - рассказывает Марина Казакова.

При этом специалист замечает, что туристы мало интересуются путевками в Египет на время школьных каникул. К слову, Турция не требует прохождения тестов на COVID-19 у туристов, и это обеспечивает ей преимущество перед египетскими курортами.

Фото: Пляж в Анталии (pixabay.com)

Вип-отдых в Дубае: какие отели бронируют

Популярностью в конце октября стали пользоваться курорты в ОАЭ. Большинство туристов бронируют отдых в дорогих отелях.

"Сейчас у нас почти все заявки – это Дубай. Пока не все Эмираты открыты, (например, Абу-Даби закрыт), то перемещение между ними ограниченное. Раньше могли покупать тур в Рас-эль-Хайма и ездить в Дубай или Абу-Даби, чтобы не скучать", - говорит специалист.

В Дубае, по ее словам, все сосредоточено в одном месте, и большинство мест открыты для туристов: магазины и достопримечательности.

"Пока не все парки аттракционов работают, но это не мешает. Просто в Египте уже нет того сервиса и хорошего уровня отелей после карантина. А ОАЭ - это совсем другой уровень", - отмечает Казакова.

В этом сезоне туристы интересуются дорогим отдыхом в Дубае – в 4* и 5* отелях, хотя в предыдущие годы бронировали и 3*.

"Раньше у нас было много заявок на отели 3* типа Citymax. Сейчас их нет – эта часть туристов просто "выпала". Остались или 4+ или хорошие 5*", - уточняет эксперт.

Фото: Пляж Пальма Джумейра в ОАЭ (pixabay.com)

Самые популярные у украинских туристов в Дубае отели с морем и песчаным пляжем в районе Джумейра. Вип-туристы бронируют отдых в отелях на острове "Пальма Джумейра". Это искусственный остров в форме пальмы с 16 симметричными "ветками", на которых построены дорогие отели, виллы, пляжи и аквапарк.

При въезде в ОАЭ туристам нужно будет сделать ПЦР-тест дважды: в Украине перед вылетом за 96 часов, и по прилету в аэропорту Дубая его сделают туристу уже бесплатно.

Напомним, ранее мы приготовили для вас гид по бюджетным путевкам в Турцию в октябре.

Также мы сообщали, как теперь можно лететь в ОАЭ туристам.