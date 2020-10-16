Попит не знижується: чи подешевшав відпочинок у Єгипті в жовтні

Єгипет традиційно залишається однією з найпопулярніших країн у туристів для відпочинку восени. Тепле море і східний колорит забезпечують цій країні стабільний потік мандрівників навіть під час карантину.

Щоб спростити приїзд туристам, єгипетська влада скасувала візи до весни. З обов'язкових обмежень залишилися тільки ПЛР-тести, але і вони не знижують інтерес до курортної країни.

Ми розбиралися, скільки коштує відпочинок на курортах Єгипту наприкінці жовтня з вильотом на найближчі доступні дати.

Фото: Єгипетський курорт Хургада (pixabay.com)

Інтерес до Єгипту не згасає

Попит на Єгипет залишається стабільним, кажуть експерти туристичного бізнесу. Не дивно, адже це одна з небагатьох країн з теплим морем, яка доступна українцям для пляжного відпочинку в цьому сезоні.

Шкільні канікули в кінці жовтня і максимально комфортна погода в Єгипті в цей час сприяють вибору країни для відпустки. Крім того, жовтень-листопад – найкращий сезон для дайвінгу в Червоному морі.

"Попит на путівки в Єгипет не збільшується, але й не зменшується. Люди планують подорожі – вже надходить багато запитів на тури на Новий рік, і на екзотичні напрямки в тому числі", - каже в коментарі РБК-Україна турагент Тетяна Дубровська.

Погода на популярних курортах

Шарм-ель-Шейх – найвідоміший курорт Єгипту, який приваблює туристів зі всього світу. Тут є розваги починаючи від клубного життя, ресторанів, магазинів і бутиків, і закінчуючи морськими прогулянками і вивченням морського дна. На узбережжі знаходиться безліч готелів для сімейного відпочинку. На найближчі 10 днів температура повітря в Шарм-ель-Шейху буде триматися на рівні 27-32 градуси вдень, температура води в морі – 28,9 градусів.

Фото: Море в Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Відпустці в Хургаді віддають перевагу туристи, які їдуть відпочивати з дітьми. Курорт відомий своїми піщаними пляжами з похилим входом в море. Корали ростуть на достатній відстані від берега. На курорті вистачає розваг для молоді, в тому числі водних – віндсерфінг і кайт-серфінг. На найближчі 10 днів температура повітря в Хургаді буде в межах 26-30 градусів, температура води в морі – 28 градусів.

Єгипет - улюблене місце для любителів підводного світу. Один з найбільш цікавих для дайвінгу курортів – Марса Алам. Він розташований в пустелі у 120 км на південь від Хургади. Готелів в Марса Аламі небагато – відстань між ними може досягати 7-10 км. Сюди їдуть за морем – найбільш чистим, яскравим і привабливим у світі. Марса Алам – єдине місце в Єгипті, де можна поїздити в пустелі на квадроциклах поруч з морем. Температура повітря в Марса Аламі – 26-30 градусів, вода в морі – 28,5 градусів.

Фото: Дайвінг в Єгипті (pixabay.com)

Скільки коштує тиждень відпочинку на двох

Ми вивчили "гарячі" путівки на тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 17-26 жовтня по системі "все включено" від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

Хургада

У туроператора "JoinUp!" – відпочинок у 3* і 4* готелях на 7 ночей – від 798 доларів з вильотом на найближчу доступну дату 26 жовтня. В 5* готелі – від 847 доларів на ту ж дату.

У "Anex Tour" – відпустка на тиждень у 3* готелі коштує від 815 доларів з вильотом 26 жовтня, і 1029 доларів з вильотом 21 жовтня, в 4* - від 880 доларів з вильотом 25 жовтня, і від 748 доларів з вильотом 26 жовтня. В 5* готелі тиждень відпочинку обійдеться від 782 доларів з вильотом 26 жовтня.

У туроператора "Аполло-тур" відпочинок у 3* готелі коштує від 638 доларів, в 4* - від 687 доларів, в 5* готелі від 752 доларів з вильотом 25 жовтня.

Шарм-ель-Шейх

У "JoinUp!" - тижневий відпочинок на двох у 3* і 4* готелях - від 718 доларів з вильотом 24 жовтня, а в 5* - від 800 доларів на ту ж дату.

У туроператора "Anex Tour" у 3* готелі – від 800 доларів, в 4* - від 850 доларів, і в 5* - від 933 доларів з вильотом 22 жовтня.

У "Аполло-тур" – в 3* готелі 7 ночей для двох можна відпочити за ціною від 599 доларів, в 4* - від 614 доларів, в 5* - від 737 доларів з вильотом 26 жовтня.

Фото: Готель в Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Марса Алам

У туроператора "JoinUp!" – відпочинок в 4* готелі на 7 ночей обійдеться в 979 доларів і 5* - від 993 доларів з вильотом 26 жовтня.

У туроператора "Аполло-тур" відпочинок у 4* готелі коштує від 753 доларів з вильотом 17 жовтня і від 869 доларів з вильотом 23 жовтня, в 5* - від 942 доларів з вильотом 17, 19-21 жовтня.

До речі, ціни на гарячі путівки на курорти Єгипту за місяць подорожчали. Наприклад, тур до Хургади в 3* і 4* готель у "JoinUp!" коштував від 15571 гривень в кінці вересня (від 21182 гривні - з вильотом 24 жовтня), а у "Аполло-тур" відпочинок в 5* коштував від 17 985 грн (від 22192 гривні вильотом 25 жовтня).

При поїздці в Єгипет потрібно зробити ПЛР-тест на COVID-19 – або за 30 доларів в аеропортах Шарм-ель-Шейху чи Хургади, або привезти з України сертифікат англійською або арабською мовою про результати тесту, зробленого не більше 72 годин до поїздки. Після повернення в Україну тест здавати не потрібно.

Нагадаємо, раніше ми писали, у скільки обійдеться дайвінг на курортах Єгипту.

Також ми розповідали, в які країни різко виріс попит на відпочинок під час шкільних канікул.