Специальная виза. Популярные у туристов острова приглашают фрилансеров на удаленную работу

Департамент туризма Каймановых островов (CIDOT) запускает специальную туристическую программу Global Citizen Concierge для путешественников. Об этом сообщается на официальном сайте программы.

В рамках программы путешественникам предоставляется возможность удаленно работать на Каймановых островах на срок до двух лет. Для этого необходимо получить специальную визу, и после этого уехать на экзотические острова можно будет уже этой зимой.

Чтобы подать заявку на участие в программе и оформить визу, нужны такие документы:

действующий паспорт;

документы о доходах в год не менее $100 000;

копия трудового договора (с компанией, которая не зарегистрирована на Каймановых островах);

выписка из банка за последние 6 месяцев;

медицинская страховка на все время пребывания.

Каймановы острова (Cayman Islands) — заморская территория Великобритании в Вест-Индии, в Карибском море, расположенная на островах Кайман. Площадь островов составляет 264 км². В состав владения входят острова Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак.

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