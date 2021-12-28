Спеціальна віза. Популярні у туристів острови запрошують фрілансерів на віддалену роботу

Департамент туризму Кайманових островів (CIDOT) запускає спеціальну туристичну програму Global Citizen Concierge для мандрівників. Про це повідомляється на офіційному сайті програми.

В рамках програми мандрівникам надається можливість віддалено працювати на Кайманових островах терміном до двох років. Для цього необхідно отримати спеціальну візу, і після цього виїхати на екзотичні острови можна буде цієї зими.

Щоб подати заявку на участь у програмі та оформити візу, потрібні такі документи:

чинний паспорт;

документи про доходи на рік не менше $100 000;

копія трудового договору (з компанією, що не зареєстрована на Кайманових островах);

витяг із банку за останні 6 місяців;

медичне страхування на весь час перебування.

Кайманові острови (Cayman Islands) — заморська територія Великої Британії у Вест-Індії, в Карибському морі, розташована на островах Кайман. Площа островів складає 264 км. До складу володіння входять Острова Великий Кайман, Малий Кайман і Кайман-Брак.

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