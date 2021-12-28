RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Спеціальна віза. Популярні у туристів острови запрошують фрілансерів на віддалену роботу

Автор: Євгенія Тугушева

Працювати на заморській території Великої Британії можна терміном до двох років

Департамент туризму Кайманових островів (CIDOT) запускає спеціальну туристичну програму Global Citizen Concierge для мандрівників. Про це повідомляється на офіційному сайті програми.

В рамках програми мандрівникам надається можливість віддалено працювати на Кайманових островах терміном до двох років. Для цього необхідно отримати спеціальну візу, і після цього виїхати на екзотичні острови можна буде цієї зими.

Щоб подати заявку на участь у програмі та оформити візу, потрібні такі документи:

  • чинний паспорт;
  • документи про доходи на рік не менше $100 000;
  • копія трудового договору (з компанією, що не зареєстрована на Кайманових островах);
  • витяг із банку за останні 6 місяців;
  • медичне страхування на весь час перебування.

Кайманові острови (Cayman Islands) — заморська територія Великої Британії у Вест-Індії, в Карибському морі, розташована на островах Кайман. Площа островів складає 264 км. До складу володіння входять Острова Великий Кайман, Малий Кайман і Кайман-Брак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що туристи розкупили майже всі путівки до спекотних країн на зимові канікули.

Також повідомлялося, що серед українців з'явився новий тренд – зимівля у Туреччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм