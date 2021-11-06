Деревянное кружево Чернигова. Как в городе дают "вторую жизнь" самобытной архитектуре, которой не найти в других регионах

Ценные архитектурные шедевры обычно часто становятся украшениями и туристическими магнитами городов. Но сохранение исторического наследия в Украине - дело сверхсложное. Особенно когда важности сохранения свидетельств прошлых эпох не осознают те, кто сам проживает в таких уникальных домах.

В Чернигове с 2018 года волонтеры помогают сохранить и восстановить деревянную архитектуру, характерную для этого региона и возродить любовь и уважение людей к ней.

Со временем деревянное кружево даже превратилось в туристический бренд города: сегодня сюда едут посмотреть не только древние церкви (едва ли не каждая вторая церковь в центре Чернигова - еще домонгольского периода). Уже также появились отдельные экскурсионные туры по местным домикам-образцам деревянного зодчества с оригинальными узорами, которые почти не найти ни в одном другом регионе страны.

Фото: Колорит деревянного кружева (РБК-Украина)

Чем уникально деревянное кружево Чернигова

"Через мгновение перед вами предстанет мир красоты, который непрестанно исчезает. Только совместными усилиями мы способны остановить процесс уничтожения нашего исторического наследия и возродить любовь и уважение людей к нарядной отделке деревянных домов", - приветствует читателей сайт "Дерев'яного мережива Чернігова".

"Мы несем ответственность за все, что происходит вокруг. Именно от нас зависит сохранение уникальной для Украины деревянной архитектуры нашего края, которая сегодня исчезает на глазах. Если мы не ценим своего культурного наследия, какого будущего мы заслуживаем?",- пишет на сайте проекта автор и руководитель "Дерев'яного мережива Чернігова" Станислав Иващенко. По просьбе РБК-Украина он провел экскурсию по нескольким знаковым домам Чернигова и рассказал о кружеве, которое удалось восстановить.

Фото: На территории Украины эта культура наиболее широко представлена на севере Черниговщины и на севере Сумщины (РБК-Украина)

"Деревянное кружево встречается от Польши и до Дальнего Востока Российской Федерации. На территории Украины эта культура наиболее широко представлена на севере Черниговщины и на севере Сумщины. Да, оно есть и на Волыни, и на Житомирщине, и на Ровенщине, и на Киевщине, но в значительно меньшем количестве. В Украине фактически нет крупных городов, где оно сохранилось, - только в Чернигове. Но его также можно найти и по меньшим городам. Например, в Конотопе на Сумщине", - рассказывает Станислав.

В Чернигове раньше жил человек, который защищал и отстаивал старину города - Андрей Антонович Карнабида.

"Он собственно и основал фонд с деревянной резьбой, который сегодня расположен в Черниговском коллегиуме. Мы с ним не были знакомы, потому что он умер в 2005 году, когда я был еще достаточно мал и этим не занимался. Но в какой-то степени я продолжаю то, что начал он, впоследствии расширив процесс и до восстановления фасадов домов", - добавляет основатель проекта.

Фото: "В Украине фактически нет крупных городов, где сохранилось кружево, - только в Чернигове. Его также можно найти и по меньшим городам. Например, в Конотопе на Сумщине" (РБК-Украина)

Черниговский модерн. Красота города - в домиках разных стилей

Не похожий на другие сооружения Чернигова, одноэтажный дом с башней по улице Коцюбинского, 39 был возведен в начале 20 века в стиле модерн. Сооружение отличает башня с нехарактерной для Центральной Украины крышей, покрытой так называемой рыбьей чешуей.

"Красота Чернигова - в том, что по разным уголкам города можно увидеть дома, совершенно разные по своему стилю. Модерн был изобретен в Вене в конце 19 века. Вероятно, до нас мода на него докатилась в начале 20 века. Интересно то, что в этом доме сохранились оригинальные окна - такой формы окна в Чернигове можно встретить лишь на двух зданиях. Интересно и то, что это единственный из деревянных, где сохранился маскарон (вид скульптурного украшения в форме головы человека, животного или фантастического существа - ред.): в дверях сооружения хорошо видно лицо женщины", - рассказывает Станислав Иващенко.

Фото: Дом в стиле модерн по улице Коцюбинского, 39 в Чернигове (РБК-Украина)

Во времена немецкой оккупации здесь располагался офицерский клуб, а сейчас находится "Черниговоблагролес".

"Дом - шикарный, и вряд ли есть планы его сносить. Однако, к сожалению, многие другие "обычные" дома города находятся под таким риском постоянно. Власти и сами местные жители мало понимают, что их важно сохранить. Одни уже давно снесли, другие покрыли кирпичом или пластиком. Часто вижу, как год или два назад дома были деревянные, а теперь уже "пластиковые", - отмечает Станислав.

Фото: Сохранились оригинальные окна - такой формы окна в Чернигове можно встретить только на двух зданиях (РБК-Украина)

К слову, в начале 2021 года в Чернигове появились и отдельные экскурсии по зданиям в стиле модерн, писало РБК-Украина ранее. Уверяют, что их сохранилось больше, но в тур включили семь самых ярких сооружений города.

Кроме самих работ по физическому восстановлению кружева, Станислав иногда фотографирует отдельные его виды, “реставрирует” их в фотошопе и делает коллажи с целью демонстрации того, как это кружево выглядело сразу после создания.

До недавнего времени волонтеры восстанавливали элементы деревянного декора вручную, но в начале 2020 года этот процесс удалось автоматизировать. Все благодаря привлечению к проекту Национального университета “Черниговская политехника”, где уже два года кружево изготавливается на специальном оборудовании.

Фото: Посмотреть кружево Чернигова уже приезжают туристы из разных городов Украины (РБК-Украина)

"Работы над каждым отдельным домом занимают реально много времени: согласование с владельцами, сбор средств, приобретение материалов, фотографирование и фиксация физических размеров нужных элементов, создание векторных файлов, работа “политеха” и пост-обработка, поиск волонтеров, информационное сопровождение. Далее - зачистка фасадов от старой краски, демонтаж поломанных элементов: их заменяем на новые и красим дом заново. Набиваем кружево, когда краска подсохнет", - рассказывает он о специфике работы.

Фото: Ранее кружево воспроизводили вручную. Уже два года его изготавливают на специальном оборудовании (коллаж РБК-Украина)

С недавних пор владельцы частных домов начали обращаться к Станиславу и его команде сами, но первый дом в Чернигове и еще один - за городом - восстановили на основе договоренностей по инициативе волонтеров.

"Каждый может легко сделать такое кружево самостоятельно"

В так называемом "тихом" центре Чернигова в нескольких сотнях метров от главной площади размещается дом конца 19 века. Он - не жилой, а использовался как церковь.

Здесь когда-то находился интернат для слепых детей - дети с особенностями зрения не имели возможности ходить в церковь, поэтому для них построили свою. Дом находится в довольно плохом состоянии, однако свои двери не закрывает, и сюда до сих пор ходят дети на разные кружки.

Фото: Здание, где сегодня находятся детские кружки (РБК-Украина)

"Местные с детства живут в окружении или даже в самих деревянных домах и, к сожалению, не считают их чем-то уникальным. Но когда эти здания исчезнут, будет уже поздно", - говорит Станислав.

Фото: Местные редко осознают ценность таких деревянных сооружений, говорит волонтер (РБК-Украина)

Создание нового деревянного кружева вместо старого на профессиональном языке реставрацией считать нельзя, ведь обычно полностью заменяют сломанные элементы на новые, объясняет он:

"Это на самом деле довольно простая отделка, которая сто лет назад делалась на скорую руку из дешевой древесины - обычно брали сосну. Мы же берем более качественную и долговечную древесину - ольху. Она так быстро не трескается, не расходится по волокнам, которые в этом дереве не так ярко выражены.

На самом деле сами владельцы могут сохранить кружево и без нас. Можно просто залезть на стремянку, снять старое кружево, купить дешевые доски (та же сосна недорого стоит) и вырезать новые части обычным лобзиком или электролобзиком. Каждый может легко сделать такое кружево самостоятельно".

Фото: Материалы для кружева стоят недорого, да и сделать его не так сложно, уверяет Станислав Иващенко (коллаж РБК-Украина)

"Дом вызывает вау-эффект у туристов, однако не является примером сохранении ни истории, ни архитектуры"

Интересно также, что в Чернигове есть несколько домов, которые ранее были разобраны, а после переезда семьи в другое место и собраны заново.

"Таких в городе я знаю два, и еще один - в области. Один из них принадлежит девушке, которая является членом нашей команды. Это чисто стечение обстоятельств - так получилось, что она приобрела дом, а он, как оказалось, был сооружен в селе Сиделивка Репкинского района на севере Черниговщины. Его разобрали и собрали уже в Чернигове. Так делали из-за переезд семьи", - рассказывает Станислав, пока идем в другую локацию.

Фото: Здание на улице Павлова в стиле ампир с азиатскими мотивами удивляет туристов, но владельцы кардинально изменили его внешний вид (РБК-Украина)

Фото: Среди других элементов отличает оригинальная крыша и башня (РБК-Украина)

Он показывает еще один уникальный дом на улице Павлова, который обычно вызывает вау-эффект у гостей города. Но это сооружение, к сожалению, никто не бережет, замечает Станислав.

"Это яркое здание в стиле ампир, построенное в начале 20 века. По узорам заметно, что архитекторы явно вдохновлялись азиатскими мотивами. К сожалению, дом уже кардинально изменили - сделали утепление, на старый дом налепили что-то совсем другое.

Историки убеждают, что крыша здания - это керамика. Мне же кажется, что это дерево. Сейчас это коммуналка - здесь живет по меньшей мере шесть семей. Дом вызывает яркое впечатление у туристов, однако он не является примером сохранении ни истории, ни архитектуры. Были разговоры о восстановлении башни, но это совсем другой масштаб и финансы, которые мы не потянем. Тем более что башня принадлежит не одному владельцу, а нескольким".

Фото: Сейчас это коммуналка - в доме живет по меньшей мере шесть семей (РБК-Украина)

Дом с особой историей. Пример "идеальной реставрации"

На улице Успенской стоит частный дом 1890 года. Табличка на его стене говорит о том, что это памятник истории местного значения.

Ее установили, потому что здесь еще при СССР некоторое время жил художник Андрей Ефимович Петусь. Он был мужем одной из представительниц рода, которому принадлежит этот дом. История самого дома и семьи - не менее интересная.

Фото: Владелец реставрировал здание по собственному методу, оставив фасад таким, каким он был раньше (РБК-Украина)

"Это пример, как правильно восстанавливать старые сооружения такого типа. Если присмотреться, то увидите, где старые доски, а где новые. Худшие выбросили, но максимально сохраняли оригинальные. Интересно то, что этот дом - утепленный, однако он ни капли не изменился внешне. Владелец дома сильно заморочился и испытал ноу-хау для Чернигова: снял со стен все доски, сбил дранку к срубу, установил влагозащитную пленку, минеральную вату и затем вернул доски обратно. В результате влага внутрь больше не попадает, дом не гниет".

Фото: Здание утеплено изнутри, однако его размеры остались не измененными (РБК-Украина)

Станислав с волонтерами восстанавливал здесь карниз и резную отделку на веранде в форме летучих мышей. Также - пять сандриков (небольших карнизов часто с фронтоном над окном или дверью - ред.).

В пристройке к дому фундамент состоял из обычных столбиков, поэтому дом сильно продувало, и внутри было холодно.

"Архитектор, который нас консультировал, сказал, что для решения проблемы нужен один фундамент. Так и сделали - дом "сел" на совершенно новый целостный фундамент. Это резко увеличило температуру внутри, сразу на несколько градусов стало теплее", - рассказывает Станислав.

Семейный дом, который спасли от создания коммуналки

К нам выходит один из владельцев дома - Святослав Потеенко. Приглашает во двор и рассказывает, что с самого момента постройки в 1890 году дом исторически принадлежит одной семье.

"Он ни разу не продавался, а переходил по наследству из поколения в поколение. Когда пришли "советы", стало принято делить дома между собственниками, потому что советский человек "жить по-барски не должен". Тогда начали ходить по всем нашим соседям и строить стены между комнатами, чтобы сделать из них коммуналки. В то время наша семья оформила дом на несколько семей наших родственников. Тем самым мы уже сами сделали из него многоквартирный дом, но не сооружая стен внутри", - вспоминает историю дома Святослав.

Фото: Здание удалось спасти от перестройки на коммуналку. Собственниками всегда была одна семья (РБК-Украина)

Фото: Так выглядел дом раньше (из семейного архива Святослава Потеенко)

В трудные для всех годы старшее поколение ухаживало за домом как могло, говорит он. Но в последние годы он начал совсем сыпаться.

"В 50-е годы здесь жил художник Андрей Петусь. У нас сохранились несколько его картин: большинство хранятся в музее Коцюбинского. В прошлом году летом звезды сошлись, мы познакомились со Стасом", - говорит Святослав.

Станислав Иващенко в свою очередь вспоминает историю знакомства с владельцем дома.

"Домов в городе - тысячи красивых домов, условно, две сотни. У каждого дома обычно от 2 до 4 владельцев. Ходить по каждому и объяснять что мы волонтеры, хотим бесплатно восстановить, я не хотел. Возникла идея - сделали открытки и с помощью Украинской волонтерской службы разнесли 500 флаеров по адресам из списка, который я сформировал. Вышло около 150 домов. И среди всех владельцев отреагировал только один человек - мама Святослава, которая каким-то образом нашла в кипе корреспонденции нашу бумажку. А у него теплилась идея обновить семейный дом, так и звезды сошлись. Святослав руководил парадом, а я был в некоторые периоды его вдохновением. Потому что иногда руки опускались от количества задач и денег, которые все это тянуло", - рассказывает Станислав.

Фото: У Святослава Потеенко много лет теплилась идея обновить семейный дом (РБК-Украина)

Фото: Из более сотни разосланных по адресам открыток отреагировал только один человек - мама Святослава. С тех пор, как говорят сейчас Святостав и Станислав, "Звезды сошлись" (РБК-Украина)

Часть дома с пристройкой подняли на домкратах для замены бревен, постепенно сделали сплошной фундамент из армированного бетона.

Стекла с окон снимали, вычищали и ставили обратно. Ценные рамы в окнах тоже сохранили. На веранде сменили все колонны. Стены утеплили без изменения фасадов: дом даже не увеличился в размерах. В итоге заново вышло по сути то же здание, только утепленное минеральной ватой.

Фото: Веранду с внутренней стороны здания также обновили, сохранив ее оригинальный вид с колоннами и ступеньками (РБК-Украина)

"Почему не ставите пластиковые окна?"- такое говорили очень часто. Один знакомый убеждал меня сделать современное утепление, а потом сам проникся и сказал, что сделано круто. Обычное утепление по времени было бы быстрее, но это было бы совсем не то", - добавляет Святослав Потеенко.

Сохранить историю семьи. Могила во дворе и жизни людей, которых больше нет

Прямо на территории возле дома есть могила времен Второй мировой войны. Осенью ее густо укрывает опавшая листва. Около 80 лет назад здесь от взрыва бомбы погибли члены нескольких семей.

"В период Второй мировой такие Г-образные бомбоубежища назывались щелями. Туда забежали родственники и сосед, и вдруг прилетела бомба, разрушила вход, а люди внутри задохнулись. Остался 6-летний дядя Юра со своей бабушкой. Они дальше здесь уже переживали оккупацию. Погибла его мама, сестра вместе с соседями, которые оказались рядом и пытались спрятаться от бомб в месте, где было поближе", - вспоминает историю захоронения Святослав.

Фото: Прямо возле дома - могила. Здесь во время Второй от взрыва бомбы погибли члены семьи Святослава и их соседи, которые прятались в бомбоубежище (РБК-Украина)

Он приглашает зайти в сам дом, показывая комнаты. В конце 1800-х годов такие дома строили не все: тут был и кабинет, где владелец мог принять гостей, которые заходили через высокие деревянные двери, и несколько просторных комнат для всех членов семьи.

Во внутренней части дома было окно: исторически это была столовая, и из окна кухни прислуга выдавала в комнату еду к столу. Большую часть кухни занимала огромная печь с покрывалом: ее разобрали в 70 годах для установки газового отопления.

Фото: В здании также сохранили оригинальные окна (РБК-Украина)

На стенах большой комнаты - портреты одного из владельцев - Михаила Колесникова, и автопортрет самого Андрея Петуся.

"Когда - то это была так называемая "зеленая" комната - на полу лежали зеленые дорожки, окна закрывали зеленые шторы. Мебель тоже была зеленой. Понемногу зеленые вещи растащили. Остался темно-зеленый диван, который после ремонтов уже в советские времена перенесли в другую комнату. В доме были две обычные дровяные печки, а в 1970-х годах поставили твердотопливный котел. Также есть "желтая" комната, где тоже после ремонтов многое изменилось, но намеки на эти цвета остались. В еще одной комнате моя бабушка жила всю жизнь с 1930-х годов до своей смерти в 2016 году", - рассказывает историю интерьеров владелец.

Фото: “Я считал необходимым сохранить этот дом, а вместе с ним - и историю нашей семьи" - Святослав Потеенко (РБК-Украина)

О том, чтобы дом с такой историей важно сохранить, а не обкладывать сайдингом или чем-то еще - у Святослава даже не возникало сомнений:

"Вижу, как множество таких историй исчезает у нас на глазах, народ губит это дело. Причем губят свою собственную историю. Для знакомых у меня официальная версия - я живу и работаю в музее. Если такой дом обложить пластиком, то он будет выглядеть как халупа. Современный дом по комфорту, конечно, лучше и качественнее. А это - как ретро автомобиль, если в нем восстановлены оригинальные детали и внешний вид. Но кондиционера и современных функций в них нет. Однако именно восстановленные старые машины часто стоят миллионы, и когда выезжаешь на ней в центр города, то все внимание приковано к тебе, а не к новой и современной дорогой машине. Так же и здесь - я считал необходимым сохранить этот дом, а вместе с ним - и историю нашей семьи".

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