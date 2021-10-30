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Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 12:10
Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом Фото: Исторические находки в зарубежных музеях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Кот

Украина ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы системно изучить ориентировочное количество артефактов своего культурного наследия в разных странах

Украину всколыхнуло решение Апелляционного суда Амстердама, который подтвердил решение суда первой инстанции от 14 декабря 2016 года о возврате в Украину более чем 500 экспонатов четырех музеев Крыма, которые были в 2013-2014 годах представлены на выставке сначала в Бонне (ФРГ), а затем в Амстердаме в археологическом Музее Алларда Пирсона, который действует при Амстердамском университете.

Таким образом, фактически победоносно для Украины завершилась многолетняя эпопея принципиального судебного спора с Россией о принадлежности экспонатов крымских музеев. И Россия здесь потерпела ощутимое поражение. Это решение безусловно станет мощным прецедентом в других судебных процессах против России. В том числе, в перспективе, относительно вывезенных в Россию культурных ценностей из оккупированного Крыма.

Как и при каких обстоятельствах из Украины вывозили исторические ценности

Вопрос о судьбе украинских культурных ценностей за пределами Украины является одним из ключевых в разработке и осуществлении государственной политики в сфере культуры. Ведь в разные времена и при разных обстоятельствах на протяжении веков из украинских земель широким потоком вывозились национальные реликвии, религиозные святыни, казацкие клейноды, археологические артефакты, уникальные памятники искусства, летописи, рукописные и старопечатные книги, архивы. Все они являются национальным культурным наследием украинского народа.

Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом

Фото: Коллекция Скифского золота включает более 500 экспонатов (flickr.com)

К сожалению, очевидно, далеко не все потерянное Украина сможет вернуть. Ведь много таких памятников попадали за пределы Украины в то время, когда еще не были выработаны четкие международно-правовые нормы, которые бы защищали их от захватов во время войн и иностранных оккупаций.

Немало предметов культуры вывозилось в период безгосударственности, когда украинские земли были разделены между мощными империями, а впоследствии – рядом европейских стран.

Происходил и вывоз культурных ценностей их владельцами, которые или продавали их за границу, либо сами выезжали с территории Украины вместе со своими коллекциями и реликвиями. Но есть и такие культурные ценности, на возвращение которых Украина может твердо рассчитывать в ближайшей перспективе. Особенно это касается культурных ценностей, вывезенных в результате событий Второй мировой войны и незаконно вывезенных уже в современных условиях в результате контрабанды и краж.

Уникальные украинские и крымско-татарские военные клейноды в Швеции

На территории современных России, Польши и Швеции в силу исторических обстоятельств оказались чрезвычайно много клейнодов украинского казачества и личных вещей казацких гетманов, атаманов и полковников. Сравнительно совсем недавно стало известно, что сегодня в Национальном музее военной истории Швеции в Государственной трофейной коллекции хранятся уникальные украинские и крымско-татарские военные клейноды.

Среди них, вероятно, первый флаг гетмана Богдана Хмельницкого, который датируется ориентировочно 1649 годом, когда он впервые упоминается в письменных источниках со званием гетмана. Существует предположение, что этот флаг вместе с другими клейнодами мог быть потерян казаками в битве под Берестечком 1651 года и находился в Польше.

Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежомФото: Вероятно, флаг Богдана Хмельницкого попал в Стокгольм (facebook.com/Embassy-of-Ukraine-in-Sweden)

Во время Второй польско-шведской войны 1655-1660 годов в результате победы шведской армии в так называемой "трехдневной битве" за Варшаву в 1656 году он вместе с другими атрибутами попал в сборник трофейных реликвий Швеции, где находится и сейчас.

Артефакти Херсонесского городища в Британском музее и частных коллекциях

Во время событий Крымской войны 1853-1855 годов место расположения античного Херсонеса оказалось в зоне контроля англо-французских войск. Полковник 39-го полка британской армии (а заодно известный ботаник) Уильям Манро (William Munro) организовал грабительские раскопки на Херсонесском городище (по другим данным – на окраине древнего города, и это были остального частной усадьбы). Кроме того, он провел поисковые работы также в районе Балаклавы, где было найдено много посуды, терракотовые статуэтки, монеты, фрагмент древнего рельефа из красного шифера, и другие артефакты.

Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом

Фото: Полковник 39-го полка британской армии (а заодно известный ботаник) Уильям Манро (William Munro) организовал грабительские раскопки на Херсонесском городищ (wikipedia.org)

Добытые таким путем артефакты частично попали в Британский музей и в руки частных коллекционеров. В частности, только в Британском музее насчитывается 159 объектов с пометкой, что они подарены Монро, и привязкой к населенным пунктам Инкерман (большинство) и Керчь (5 экспонатов).

Этот комплекс включает в себя образцы посуды, фрагменты изделий из железа и бронзы, предметы из стекла, фрагменты каменных рельефов, светильники (один с изображением быка), фрагмент терракотовой статуэтки (женская голова) с заботливо проработанными чертами лица.

Ценнейшие скифские и древнерусские древности - в Петерурге и Москве

В Эрмитаж и Русский музей в Петербурге, Оружейную палату, Исторический музей в Москве попали все ценнейшие скифские, славянские и древнерусские древности, открытые на Киевщине, Полтавщине, Екатеринославщине, Черниговщине и в других регионах Украины. К таким находкам относятся сокровища скифского кургана Чертомлык (возле современного Никополя), среди которых — всемирно известная серебряная амфора с изображением скифов, которые укрощают диких лошадей.

В 1912-1913 годах на территории современной Запорожской области был раскопан царский скифский курган Солоха, находки из которого поразили весь мир. Достаточно лишь вспомнить золотые гребень, фиалу и украшенный серебряной пластиной горит. Находки из Кургана оказались в Петербургском Эрмитаже.

Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом

Фото: Золотой скифский гребень IV ст. до н.э. из кургана Солоха. Найден в 1912-1913 годах возле села Великая Знаменка на территории современной Запорожской области Украины. Вместе с другими находками передан в Государственный Эрмитаж (Современное место пребывания - Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)

Самый богатый за всю историю Российской империи, а впоследствии и СССР Перещепинский клад, найденный в 1912 году у села Малая Перещепина (ныне - Полтавская область), состоял из золотых (вес около 25 килограммов) и серебряных (около 50 килограммов) вещей - блюда, вазы, бокалы, амфора, ритон, чаша, византийские монеты VII века, браслеты, перстни, гривна, меч в золотых ножнах. Все эти достопримечательности так же находятся в фондах Эрмитажа в России.

Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежомФото: Предметы из Мало-Перещепинского клада иVVII века н.э. Найдены в 1912 году возле села Малая Перещепина на территории нынешней Полтавской области Украины. Вместе с абсолютным большинством находок клад передан в Государственный Эрмитаж (Современное место пребывания-Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Знаменитый Михалковский клад

Одним из примеров вывоза культурных ценностей с украинских земель в составе Австро-Венгерской империи является судьба знаменитого Михалковского клада – находок 1878 и 1897 годов золотых украшений VIII—VII веков к н. е. возле села Михалков Борщевского уезда. Первый Михалковский клад (найден 12 июля 1878 года) состоял по разным описаниям, от нескольких сотен до нескольких тысяч предметов и их фрагментов общим весом более 7 килограммов.

Большую часть клада приобрел граф В. Дидушинский для музея имени Дидушинских во Львове. После событий Второй мировой войны судьба его неизвестна. В 1897 году у села Михалково был найден второй клад золотых предметов общим весом более 1,5 килограмма. Большинство находок клада попало в коллекции Венского музея и в частные руки.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов в условиях большевистской диктатуры в СССР продажа культурных ценностей за рубеж превратилась в одну из главных статей государственного экспорта. Лучшие и крупнейшие исторические и художественные ценности безжалостно изымались из музеев и продавались через специально созданную Государственную контору "Антиквариат" на зарубежных аукционах.

Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом

Фото: Диптих "Адам" и "Ева" Луки Кранаха старшего сер. ХVІ века. В 1929 году принудительно изъят советской властью из музейных фондов для продажи за границу через Ленинградскую контору Всесоюзного объединения "Антиквариат". Продан в Германию. После Второй мировой войны оказался на территории США (Современное место хранения-Музеи Нортона Саймона, город Пасадена, штат Калифорния, США)

Именно тогда значительные потери понес Музей искусств ВУАН в Киеве (теперь - Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко). Так, среди других выдающихся ценностей из него произвели вывоз и продажу за границу диптиха выдающегося немецкого маляра XVI века Лукаса Кранаха-Старшего "Адам" и "Ева". 29 сентября 1929 года памятка была отправлена в Ленинградскую контору "Антиквариата" и впоследствии продана с аукциона через фирму Лепке в Берлине (Германия). После Второй мировой войны она оказалась в США и ныне украшает Музей Нортона Саймона в Лос-Анжелесе как один из самых ценных его экспонатов.

Достопримечательности эпохи Киевской Руси, которые до сих пор находятся в музеях Москвы и Петербурга

В 1938 году Государственной Третьяковской галерее в Москве (ГТГ) в экстренном порядке было поручено подготовить выставку к 750-летию "Слова о полку Игореве". По распоряжению заместителя председателя Всесоюзного комитета по делам искусств В. Меркулова, в Москву для участия в выставке должны были быть направлены также экспонаты периода Киевской Руси из музеев Киева.

Специальной комиссией специалистов из Москвы и Ленинграда были отобраны памятники эпохи Киевской Руси в Государственном Украинском музее (ныне - Национальный художественный музей Украины) и Софийском заповеднике. Из фондов Софийского заповедника был передан фрагмент мозаики (орнамент) XII века из бывшего Михайловского Златоверхого собора. Из государственного украинского музея ранее подготовленных к отправке на выставку в Москву 5 экспонатов.

Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом

Фото: Мозаика "Дмитрий Солунский" XII века со стен Михайловского собора в Киеве. В 1938 году передана на выставку в Третьяковскую галерею и не возвращена (Современное пребывание-Государственная Третьяковская галерея, Москва)

В акте передачи фигурировали мозаика "Дмитрий Солунский" XII века, фреска "Пророк Самуил" (верхняя часть) XII века, фрагмент фрескового орнамента XII века, шиферный барельеф "Два всадника" XIX столетия, а также копия фрески "Музыкант" из Софийского собора Киева работы П. Юкина.

Все эти экспонаты должны были быть возвращены в Киев в течение трех месяцев после завершения выставки. Но ни один из них не вернулся, и до сих пор все они находятся в настоящее время в музеях Москвы и Петербурга. В том числе, одна из лучших мозаик Михайловского Златоверхого собора "Дмитрий Солунский" XII века и шиферная плита с изображением святых всадников XI века до сих пор открывают зал древнерусского искусства Третьяковской галереи.

Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом

Фото: Шиферная плита с изображениями святых воинов-всадников XI в. В 1938 году передана на выставку в Третьяковскую галерею и не возвращена. (Современное пребывание-Государственная Третьяковская галерея, Москва).

Это лишь несколько примеров, которые характеризуют судьбу культурного наследия Украины, оказавшейся за ее пределами. А сколько их там в целом - сегодня, наверное, не найдется ни одного смельчака, который бы назвал их хотя бы ориентировочное количество. К сожалению. Потому что Украина стоит лишь на пороге системного изучения этой проблемы и в последние годы ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы хотя бы сделать хоть шаг за этот порог. Ни институций, ни средств, ни желания...

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Также мы писали, что в Италии за время пандемии резко возрос уровень расхищения древних исторических сокровищ.

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