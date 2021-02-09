Уникальное наследие: в Украине появляются необычные маршруты для туристов

Где во время путешествий найти здания украинского модерна

Все больше туристов время путешествий по Украине интересуются необычной архитектурой. Растет интерес и к сооружениям, которые не так часто включают в "массовые" туристические маршруты, но являются не менее интересными.

Например, на территории страны сохранилось всего несколько сотен построек в стиле украинского модерна. Какие-то из зданий годами стоят незамеченными и приходят в упадок. А некоторые, наоборот, получили новую жизнь благодаря качественной реставрации.

Чем привлекает туристов украинский модерн и где найти самые интересные его образцы во время путешествия - в материале.

Появился маршрут по зданиям модерна в Чернигове

Недавно в Чернигове запустили необычный маршрут, которым хотят популяризировать архитектуру модерна. Авторы идеи хотят доказать туристам и жителям Чернигова, что город известен не только монастырями. Бесплатный экскурсионный маршрут можно пройти в любое время и день, а информацию о здании собрали на интерактивном сайте.

Чернигов в первую очередь ассоциируется с древностями и клерикальной архитектурой - старинными церквями, соборами и монастырями, говорит РБК-Украина Светлана Романченко, вице-президент ОО "Киев-Тампере" и пресс-секретарь проекта.

"Они привлекают внимание гостей города, сюда водят экскурсии. Их вспоминают туристы, когда делятся впечатлениями. Но Чернигов - это не только старинная и религиозная история. Он разный, есть и другие очень интересные места. Он еще и современный. Здесь есть оригинальные здания, которым более ста лет, но о них мало что известно. Мы решили привлечь к ним внимание", - объясняет она.

Фото: Первое поликлиническое отделение черниговской городской больницы №1 (chemodern.in.ua)

Для горожан и гостей Чернигова создали индивидуальный туристический маршрут по историческому центру: путешествие по семи памятникам черниговского модерна.

Маршрут объединяет самые интересные здания - от наиболее известного памятника северного модерна - Дворянского земельного и крестьянского поземельного банка (сейчас это областная библиотека имени В. Короленко) - до самого загадочного чуда деревянного модерна - жилого дома по адресу Академика Павлова, 9.

Фото: Жилой дом на улице Академика Павлова (chemodern.in.ua)

"Все семь домов - разные, эклектичные, у них есть своя индивидуальность. Это не единственные памятники модерна в Чернигове, но наиболее яркие и неповторимые. Бесплатно посмотреть фото и послушать аудиогиды можно на сайте. Есть общая карта, описание всего маршрута и страницы, посвященные отдельным зданиям. В каждой из семи страниц - описание, аудиогид (подкаст) о здании, видеорассказ и подборку фото", - говорит Светлана Романченко.

Проходя по маршруту, можно послушать рассказ о здании, прочесть очерк, покрутить 3D-модель здания, некоторые из которых содержат и реконструкцию их первоначального вида.

Например, чешуйчатая кровля центральной башни библиотеки им. Короленко пострадала во время масштабного пожара и сейчас заменена металлической крышей, а на 3D-модели можно увидеть ее первоначальный вид.

Фото: Здание на улице Коцюбинского (chemodern.in.ua)

Похожий проект недавно реализовали и в Козельце - популярном населенном пункте, где останавливаются немало туристов, направляясь в Чернигов из Киева. Проект "Час нових історій" в 2019 году начали в Козельце в формате краеведческих студий и барочного фестиваля.

Что такое украинский модерн и где его искать в путешествиях

Украинский модерн - один из уникальных архитектурных стилей, который появился в начале 20 века. В его основе - необычные формы украинской церковной и домашней архитектуры, на которые повлияли европейский модерн и украинское барокко.

Одна из наиболее характерных черт украинского модерна - шестиугольная трапециевидная форма окна и входной группы, высокие шатровые крыши, похоже на крыши народных домов. В зданиях такого стиля также часто использовали цветную майолику - разновидность керамики с расписной глазурью, растительный и геометрический орнаменты.

Это очень интересный и уникальный стиль, говорит РБК-Украина гид-экскурсовод Леля Филимонова.

"В тот период архитекторы-новаторы придумывали и продвигали новые, но основанные на традициях проекты. История выкроила немного времени для этой красоты по форме, концепции и воплощению. Но украинский архитектурный модерн стоит в одном ряду с величайшими направлениями национальной архитектуры: древнерусская архитектура, украинское барокко и сакральная народная деревянная архитектура", - рассказывает она.

Фото: Сейчас в этом здании находится Полтавский краеведческий музей (uk.wikipedia.org)

Многие здания украинского модерна можно найти на Полтавщине.

Например, наиболее выразительным и в целом первым образцом стиля считают Полтавский краеведческий музей (дом Полтавского губернского земства). Его спроектировал архитектор Василий Кричевский. Здание было построено в 1903-1908 годах. Во время войны его сожгли, но в 50-е годы восстановили.

Главным теоретиком украинского модерна считают Опанаса Сластиона - известного художника, графика и этнографа. На Полтавщине сохранились его наиболее известные работы - серия земских (начальных) школ Лохвицкого земства и комплекс зданий Миргородского санатория (1916-1919).

Фото: Некоторые из примеров школ Лохвицкого земства на Полтавщине (uk.wikipedia.org)

"Школы Лохвицкого земства стали на то время "взрывом" украинскости. На выставке архитектуры в Киеве в 1913 году о школах говорили так: “Среди массы серых, казарменного типа школьных зданий выделяется школьное строительство Лохвицкого земства. Чтобы не говорили враги украинского архитектурного стиля, а все же должны они признать, что попытки наших архитекторов вносят в душную атмосферу казенного строительства новую, свежую мысль, и оживляют его”, - вспоминает Леля Филимонова.

Она говорит, что многие из таких памятников годами не восстанавливают. Хотя многие здания пытаются сохранить активисты и местная власть, все же значительная часть таких объектов даже не состоит на учете. Ввиду этого они разрушаются и постепенно исчезают с карты страны.

"Это исчезающая красота. Сейчас остро нужно сохранить и восстановить то, что уцелело и присвоить этим зданиям статус памятников архитектуры национального значения", - говорит гид.

Фото: Харьковская государственная академия дизайна и искусств - пример украинского модерна (Олег Божко)

Конечно, такие объекты есть не только на Полтавщине. Например, одно из самых интересных зданий украинского модерна в Харькове - Государственная академия дизайна и искусств.

Тем, кто интересуется украинским модерном и хочет увидеть больше зданий этого стиля в разных регионах, специалисты советуют обращаться к профильным экскурсоводам или профильным источникам, которых в сети с каждым годом становится все больше.

Малоизвестные здания модерна, "спрятанные" в украинской глубинке

Часто примеры такой архитектуры можно найти в совершенно неожиданных местах, а местные жители могут и не знать, что живут рядом с уникальными постройками, говорят путешественники.

Украинский путешественник Максим Назаренко во время путешествий по Украине исследует малоизвестные места. В частности, во время поездок находил много малоизвестных объектов архитектуры, которые можно отнести к украинскому модерну, говорит он РБК-Украина.

"Советую посетить город Тростянец в Сумской области. Это опрятный городок, где есть удобные указатели, дорожки для прогулок. Там можно посетить Круглый двор, дворец Голицына, Благовещенскую церковь, музей Петра Чайковского. А что касается стиля модерн, то в 1910-х годах в архитектуре Тростянца и его окрестностях заметно его значительное влияние. Например, в таком стиле здесь есть дом главного управляющего имением в урочище Нескучное", - говорит он.

Фото: Носовская селекционно-исследовательская станция (uk.wikipedia.org)

Большим открытием среди сооружений модерна для Максима Назаренко стала Носовская селекционная станция возле Нежина, а также селекционная станция в селе Веселый Подол на Полтавщине.

"Там когда-то была красивая усадьба и дуб известного баснописца Леонида Глебова. Село Веселый Подол - его родина. Из архитектуры модерна там есть комплекс сооружений Веселоподольской исследовательско-селекционной станции, построенной в 1928-1929 годах. Работники станции даже не догадываются, рядом с каким наследием работают", - говорит он.

Носовская селекционно-опытная станция - одно из старейших научных учреждений Украины, основанная в 1911 году. Находится в поселке Опытное Носовского района. По словам Максима Назаренко, ее обязательно стоит увидеть тем, кто проезжает рядом и хочет увидеть еще один малоизвестный пример архитектуры украинского модерна.

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