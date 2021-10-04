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"Место большой истории". В Турции открыли масштабный подводный парк на месте боев за Дарданеллы

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Понедельник 04 октября 2021 13:42
"Место большой истории". В Турции открыли масштабный подводный парк на месте боев за Дарданеллы Фото: Подводный музей возле полуострова Галлиполи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Среди артефактов - 14 кораблей, хранящихся на дне моря

В Турции открылся первый подводный парк на месте битв Первой мировой войны – уникальная в своем роде экспозиция для дайвинг-туризма. Любители истории смогут не только увидеть затонувшие корабли на месте эпических событий, но и буквально прикоснуться к столетним артефактам, сообщает hurriyetdailynews.com.

"Исторический подводный парк Галлиполи" открыли 2 октября в провинции Чанаккале, неподалеку от крепости Седдюлбахир – на границе Эгейского и Мраморного морей.

В этом месте происходили ожесточенные бои за Дарданеллы между войсками Османской империи и силами союзников. Сейчас туристы-дайверы смогут увидеть в подводном "музее" 14 кораблей, которые сохранились на морском дне. В том числе - британский королевский линкор "HMS Majestic", который 106 лет тому затонул у берегов крепости.

Будущий центр мирового дайвинг-туризма

Как и в любом другом подводном музее, "экспонаты" хранятся под толщей воды, поэтому изучать их можно в снаряжении для дайвинга.

Видео: Подводный парк Галлиполи (YouTube/DHA)

"Исторический подводный парк Галлиполи" предлагает туристам 14 точек для дайвинга на площади 150 километров. Он состоит из остатков кораблей HMS Majestic, бухты Эртугрул и руин корабля Сахалиен, баржи Хеллес, затонувших кораблей в залива Текке, баржи Арибурну, баржи Кючюккемикли, других морских суден.

На церемонии открытия глава исторического центра Дарданелльских войн Галлиполи Исмаил Кашдемир рассказал о том, что подводный парк собираются сделать одним из центров мирового дайвинг-туризма.

"Мы открываем исторический подводный парк Галлиполи в дайвинг-центре Чанаккале, который вскоре может стать самым важным дайвинг-центром в мире. Здесь произошла большая битва, и это место большой истории. В Чанаккале у каждого кораблекрушения была своя история", - отметил он.

&quot;Место большой истории&quot;. В Турции открыли масштабный подводный парк на месте боев за Дарданеллы

Фото: Туристам покажут 14 кораблей и барж времен Первой мировой войны (Directorate of Gallipoli Historic Site)

Заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан сказал, что Чанаккале имеет важный потенциал с точки зрения истории, культуры и дайвинг-туризма, и добавил:

"Люди со всех частей света будут стекаться в это место, и это приведет к его дальнейшему развитию".

Полуостров Галлиполи: что еще увидят путешественники

Дарданельская операция (Галлипольская) – попытка сил Антанты в 1915-16 годах захватить контроль на Босфором, которая окончилась победой турецких сил.

Сейчас на южной оконечности полуострова Галлиполи на европейской стороне Дарданелл расположен исторический национальный парк Галлиполи. Основанный в 1973 году и включенный в Список национальных парков и охраняемых территорий ООН, он занимает площадь 33 тысячи гектаров.

&quot;Место большой истории&quot;. В Турции открыли масштабный подводный парк на месте боев за ДарданеллыФото: Площадь подводного парка - 150 километров (Directorate of Gallipoli Historic Site)

Национальный парк основали в честь солдат, погибших на полуострове Галлиполи. Здесь есть затонувшие корабли, траншеи, замки, башни. Также - могилы и мемориалы 250 000 турецких солдат и столько же - погибших воинов из Австралии, Новой Зеландии, Англии и Франции. Тысячи людей ежегодно посещают военные кладбища, и это - одно из самых известных мест в Турции.

Полуостров Галлиполи официально зарегистрирован как исторический объект и имеет огромное культурное значение. В парке также есть много археологических достопримечательностей, некоторые из которых датируются 4000 годом до нашей эры.

&quot;Место большой истории&quot;. В Турции открыли масштабный подводный парк на месте боев за Дарданеллы

Фото: Артефактам под водой больше 100 лет (Directorate of Gallipoli Historic Site)

Между древними памятниками находятся пляжи, заливы, соленое озеро. Например, поблизости туристы могут посетить руины Трои.

Напомним, мы писали, какие новые "туристические магниты" появятся в историческом регионе Турции.

Также ЮНЕСКО призвала Великобританию вернуть скульптуры Парфенона в Грецию.

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