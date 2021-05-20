Сорванная поездка и испорченный отпуск: турагенты раскрыли важные детали о подготовке к путешествию

Требования к загранпаспортам отличаются в разных странах
Отдых за границей украинцы часто планируют заранее, изучая доступные направления и цены. При этом бронировать за несколько месяцев во время пандемии рискуют немногие – и обычно туристы готовы оплатить путевку за неделю-две до поездки.
Некоторые отдыхающие решаются на спонтанные поездки по предложениям горящих или отказных туров, не проверив срок действия своих паспортов. Турагенты предупреждают: в разных странах различные требования к документам туристов, а в некоторых случаях могут даже не пустить на борт.
Что нужно знать о сроках действий загранпаспортов?
"Мотнуться" на отдых можно не успеть
Самостоятельные туристы, которые из-за "просроченных" паспортов не смогли улететь за границу, нередко жалуются на форумах на сорванную поездку и испорченный отпуск.
Турагенты обычно обращают внимание на сроки действия паспортов туристов еще на этапе бронирования. При этом многих туристов приходится отправлять на срочную замену документов.
"У меня это случается каждую неделю, особенно с новыми клиентами. Обсуждаешь с ними все детали, находишь вариант идеального отдыха, уже готовы бронировать, платить. И тут неожиданная неприятность - недостаточно срока действия загранпаспорта", - рассказывает на своей странице в Facebook руководитель туристического агентства Александра Панамарчук.
Она объясняет: если паспорт действует до 28 июня этого года, то с 20-го на недельку по нему полететь не получится. Правила по срокам действия паспорта в разных странах отличаются.
"Многие семьи я вынуждена огорчить прямо на этапе бронирования тура. Это когда вы уже загорелись, достали купальники и крем для загара, а полететь в долгожданный отпуск не можете", - обращалась недавно к туристам в Facebook руководитель одного из турагентств Анна Шевчук-Барабаш.
Большинство из доступных сейчас стран требуют, чтобы сроки действия паспортов были более шести месяцев с момента завершения поездки, отметила она.
"Даже если на первый взгляд вам кажется, что срок действия еще не истек и с таким документом можно успеть мотнуться на отдых, это не так", - предупредила турагент.
В большинстве таких случаев туристам приходится "готовить паспорта срочно – за 7 дней в сервисных центрах.
К детским паспортам - особое внимание
Часто причина не состоявшей в сроки поездки - в сроках действия именно детских паспортов - это всего 4 года с момента выдачи документа, а не 10 лет, как у взрослых, обращает внимание Анна Шевчук-Барабаш.
"Прошу вас проверить свои паспорта и особенно - паспорта детей. Только за эту неделю три семьи вынуждены были отменить свои планы и срочно бежать заказывать новые паспорта. Не шуточки!", - предупредила она туристов.
Хотя родителям часто кажется, что срока действия детских паспортов хватит для поездки за границу, им советуют посчитать даты вместе в турагентом.
"Вам кажется, что еще столько срока действия впереди. А на самом деле, даже если сейчас паспорт действителен аж до 1 октября, то в Турцию и Египет ребенок по нему уже не поедет", - предупреждает Александра Панамарчук.
Она приводит примеры необходимых сроки действия паспортов для самых популярных летних направлений:
Турция - не менее 150 дней с момента въезда;
Египет – 6 месяцев с момента окончания поездки;
Греция – 90 дней после окончания поездки;
Кипр - 3 месяца с момента окончания поездки;
Грузия – 6 месяцев с момента возврата из страны;
Болгария – 3 месяца после окончания поездки;
Хорватия – не меньше 3 месяцев с дня окончания поездки;
Черногория - 3 месяца после окончания поездки;
Сербия – 90 дней на момент въезда.
В Грузию и Турцию – с внутренними паспортами
Для украинских туристов с "просроченными" и действительными загранпаспортами есть возможность отдохнуть на курортах двух стран – Грузии и Турции - по внутренним украинским документам,
"Для поездки в Турцию и Грузию гражданам Украины подходит гражданский ID паспорт. Но только пластиковый документ", - рассказала РБК-Украина Александра Панамарчук.
К слову, для поездок остаются действительными бумажные загранпаспорта-книжки.
Напомним, мы писали, о каком важном нововведении в Египте рассказали туристам.
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