Сорванная поездка и испорченный отпуск: турагенты раскрыли важные детали о подготовке к путешествию

Отдых за границей украинцы часто планируют заранее, изучая доступные направления и цены. При этом бронировать за несколько месяцев во время пандемии рискуют немногие – и обычно туристы готовы оплатить путевку за неделю-две до поездки.

Некоторые отдыхающие решаются на спонтанные поездки по предложениям горящих или отказных туров, не проверив срок действия своих паспортов. Турагенты предупреждают: в разных странах различные требования к документам туристов, а в некоторых случаях могут даже не пустить на борт.

Что нужно знать о сроках действий загранпаспортов?

"Мотнуться" на отдых можно не успеть

Самостоятельные туристы, которые из-за "просроченных" паспортов не смогли улететь за границу, нередко жалуются на форумах на сорванную поездку и испорченный отпуск.

Фото: В разных странах свои требования к паспортам туристов (facebook.com/airportboryspil)

Турагенты обычно обращают внимание на сроки действия паспортов туристов еще на этапе бронирования. При этом многих туристов приходится отправлять на срочную замену документов.

"У меня это случается каждую неделю, особенно с новыми клиентами. Обсуждаешь с ними все детали, находишь вариант идеального отдыха, уже готовы бронировать, платить. И тут неожиданная неприятность - недостаточно срока действия загранпаспорта", - рассказывает на своей странице в Facebook руководитель туристического агентства Александра Панамарчук.

Она объясняет: если паспорт действует до 28 июня этого года, то с 20-го на недельку по нему полететь не получится. Правила по срокам действия паспорта в разных странах отличаются.

"Многие семьи я вынуждена огорчить прямо на этапе бронирования тура. Это когда вы уже загорелись, достали купальники и крем для загара, а полететь в долгожданный отпуск не можете", - обращалась недавно к туристам в Facebook руководитель одного из турагентств Анна Шевчук-Барабаш.

Большинство из доступных сейчас стран требуют, чтобы сроки действия паспортов были более шести месяцев с момента завершения поездки, отметила она.

"Даже если на первый взгляд вам кажется, что срок действия еще не истек и с таким документом можно успеть мотнуться на отдых, это не так", - предупредила турагент.

Фото: Сроки действия паспортов для многих стран должны быть более 6 месяцев (pixabay.com)

В большинстве таких случаев туристам приходится "готовить паспорта срочно – за 7 дней в сервисных центрах.

К детским паспортам - особое внимание

Часто причина не состоявшей в сроки поездки - в сроках действия именно детских паспортов - это всего 4 года с момента выдачи документа, а не 10 лет, как у взрослых, обращает внимание Анна Шевчук-Барабаш.

"Прошу вас проверить свои паспорта и особенно - паспорта детей. Только за эту неделю три семьи вынуждены были отменить свои планы и срочно бежать заказывать новые паспорта. Не шуточки!", - предупредила она туристов.

Хотя родителям часто кажется, что срока действия детских паспортов хватит для поездки за границу, им советуют посчитать даты вместе в турагентом.

"Вам кажется, что еще столько срока действия впереди. А на самом деле, даже если сейчас паспорт действителен аж до 1 октября, то в Турцию и Египет ребенок по нему уже не поедет", - предупреждает Александра Панамарчук.

Она приводит примеры необходимых сроки действия паспортов для самых популярных летних направлений:

Турция - не менее 150 дней с момента въезда;

Египет – 6 месяцев с момента окончания поездки;

Греция – 90 дней после окончания поездки;

Кипр - 3 месяца с момента окончания поездки;

Грузия – 6 месяцев с момента возврата из страны;

Болгария – 3 месяца после окончания поездки;

Хорватия – не меньше 3 месяцев с дня окончания поездки;

Черногория - 3 месяца после окончания поездки;

Сербия – 90 дней на момент въезда.

Фото: Сроки действия загранпаспортов для поездки в Турцию - от 150 дней (pixabay.com)

В Грузию и Турцию – с внутренними паспортами

Для украинских туристов с "просроченными" и действительными загранпаспортами есть возможность отдохнуть на курортах двух стран – Грузии и Турции - по внутренним украинским документам,

"Для поездки в Турцию и Грузию гражданам Украины подходит гражданский ID паспорт. Но только пластиковый документ", - рассказала РБК-Украина Александра Панамарчук.

К слову, для поездок остаются действительными бумажные загранпаспорта-книжки.

Напомним, мы писали, о каком важном нововведении в Египте рассказали туристам.

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