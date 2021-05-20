Зірвана поїздка і зіпсована відпустка: турагенти розкрили важливі деталі про підготовку до подорожі

Відпочинок за кордоном українці часто планують заздалегідь, вивчаючи доступні напрямки і ціни. При цьому бронювати за кілька місяців під час пандемії ризикують небагато хто – зазвичай туристи готові оплатити путівку за тиждень-два до поїздки.

Деякі відпочивальники зважуються на спонтанні поїздки за пропозиціями гарячих або відмовних турів, не перевіривши термін дії своїх паспортів. Турагенти попереджають: в різних країнах різні вимоги до документів туристів, а в деяких випадках можуть навіть не пустити на борт.

Що потрібно знати про терміни дій закордонних паспортів?

"Мотнутися" на відпочинок можна не встигнути

Самостійні туристи, які через "протерміновані" паспорти не змогли полетіти за кордон, нерідко скаржаться на форумах на зірвану поїздку і зіпсовану відпустку.

Фото: У різних країнах свої вимоги до паспортів туристів (facebook.com/airportboryspil)

Турагенти зазвичай звертають увагу на терміни дії паспортів туристів ще на етапі бронювання. При цьому багатьох туристів доводиться відправляти на термінову заміну документів.

"У мене це трапляється щотижня, особливо з новими клієнтами. Обговорюєш з ними всі деталі, знаходиш варіант ідеального відпочинку, вже готові бронювати, платити. І тут несподівана неприємність - недостатньо терміну дії закордонного паспорта", - розповідає на своїй сторінці у Facebook керівник туристичного агентства Олександра Панамарчук.

Вона пояснює: якщо паспорт діє до 28 червня цього року, то з 20-го на тиждень по ньому полетіти не вийде. Правила щодо термінів дії паспорта в різних країнах відрізняються.

"Багато сімей я змушена засмутити прямо на етапі бронювання туру. Це коли ви вже загорілися, дістали купальники й крем для засмаги, а полетіти в довгоочікувану відпустку не можете", - зверталася нещодавно до туристів у Facebook керівник одного з турагентств Анна Шевчук-Барабаш.

Більшість з доступних зараз країн вимагають, щоб терміни дії паспортів були понад шість місяців з моменту завершення поїздки, зазначила вона.

"Навіть якщо на перший погляд вам здається, що термін дії ще не закінчився і з таким документом можна встигнути мотнутися на відпочинок, це не так", - попередила турагент.

Фото: Терміни дії паспортів для багатьох країн повинні бути більше 6 місяців (pixabay.com)

У більшості таких випадків туристам доводиться "робити" паспорти терміново - за 7 днів в сервісних центрах.

До дитячих паспортів - особлива увага

Часто причина не здійсненої в терміни поїздки - у термінах дії саме дитячих паспортів - це лише 4 роки з моменту видачі документа, а не 10 років, як у дорослих, звертає увагу Анна Шевчук-Барабаш.

"Прошу вас перевірити свої паспорти й особливо - паспорти дітей. Тільки за цей тиждень три сім'ї змушені були скасувати свої плани та терміново бігти замовляти нові паспорти. Не жарти!",- попередила вона туристів.

Хоча батькам часто здається, що терміну дії дитячих паспортів вистачить для поїздки за кордон, їм радять порахувати дати разом в турагентом.

"Вам здається, що ще стільки терміну дії попереду. А насправді навіть якщо зараз паспорт дійсний аж до 1 жовтня, то в Туреччину і Єгипет дитина по ньому вже не поїде",- попереджає Олександра Панамарчук.

Вона наводить приклади необхідних термінів дії паспортів для найпопулярніших літніх напрямків:

Туреччина - не менше 150 днів з моменту в'їзду;

Єгипет - 6 місяців з моменту закінчення поїздки;

Греція - 90 днів після закінчення поїздки;

Кіпр - 3 місяці з моменту закінчення поїздки;

Грузія - 6 місяців з моменту повернення з країни;

Болгарія - 3 місяці після закінчення поїздки;

Хорватія - не менше 3 місяців з дня закінчення поїздки;

Чорногорія - 3 місяці після закінчення поїздки;

Сербія - 90 днів на момент в'їзду.

Фото: Терміни дії закордонних паспортів для поїздки до Туреччини - від 150 днів (pixabay.com)

До Грузії і Туреччини - з внутрішніми паспортами

Для українських туристів з "протермінованими" і дійсними закордонними паспортами є можливість відпочити на курортах двох країн - Грузії і Туреччини - за внутрішніми українськими документами,

"Для поїздки до Туреччини і Грузії громадянам України підходить цивільний ID паспорт. Але тільки пластиковий документ", - розповіла РБК-Україна Олександра Панамарчук.

До слова, для поїздок залишаються дійсними паперові закордонні паспорти-книжки.

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