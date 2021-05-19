Придется доплатить: туристам рассказали о важном нововведении в Египте

В курортной стране возобновили визовый сбор

В Египте возобновили плату за визы для туристов из большинства стран. До этого почти год визовый сбор с украинцев не взимался. Теперь пассажирам для въезда в курортную страну нужно платить 25 долларов – онлайн или по прилету в аэропорту.

Египетские власти также ввели плату за въездные визы в страну в портах в Красном море, Южном Синае, Луксоре и Асуане. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

Украинцы, которые летали на курорты Египта прямыми чартерными рейсами, получали визу бесплатно с 1 июля 2020 года до 30 апреля 2021 года. С 1 мая эту норму не продлили.

В туристическом секторе просят продлить бесплатные визы

В субботу, 15 мая, в египетских портах начали сбор 25 долларов за въездные визы с пассажиров после окончания бесплатного периода, который правительство продлевало для туристов на зимний сезон 2020-2021 года. Срок бесплатных виз закончился 30 апреля.

Фото: В аэропортах и портах возобновили визовый сбор (pixabay.com)

Сейчас работники туристических компаний Красного моря призывают министерства внутренних дел и туризма продлить период льгот до начала следующего зимнего туристического сезона, чтобы способствовать развитию туризма, который сильно пострадал в результате вспышки COVID.

Тем временем власти Египта планируют стимулировать туризм льготами для авиации – от скидок на топливо до платы за посадку и наземное обслуживание.

В министерстве туризма подсчитали: с июля 2020 страну посетили 3 млн туристов. В апреле 2021 года прибыло только 50% от турпотока за тот же период в 2019 году.

В общей сложности в период пандемии в Египте побывали путешественники из более 20 стран. В конце 2020 года, когда многие европейские страны объявили локдауны, на курортах Хургады насчитывали до 90% туристов из Украины.

Как получить визу в Египет: инструкция для туристов

Поскольку украинцы попали в список стран, туристы из которых должны оформлять визы для отдыха в Египте, в первую очередь необходимо проверить срок действия паспорта.

Он должен быть действительным больше 6 месяцев от даты въезда в Египет. В бумажном паспорте должны быть как минимум две свободные страницы для визовой наклейки.

Фото: Одноразовые визы можно оформить по прибытии (booking.com)

Получить визу можно как онлайн, оформив и оплатив перед поездкой на египетском сайте, или после прибытия в аэропорт. Онлайн-виза может быть одноразовой (на 30 дней) или многоразовой, позволяющей ездить в Египет периодически в течение 180 дней. Оформлять онлайн визу необходимо не позже 7 дней до поездки. Все время путешествия с собой нужно иметь распечатанную копию е-визы.

Виза по прибытию оформляется после приземления у визовой стойки. Это одноразовая виза на 30 дней. Для оплаты за визу туристам необходимо иметь с собой 25 долларов наличными. Египетская виза по прибытии доступна в нескольких аэропортах и ​​других пунктах въезда по всей стране.

Не платить за визу могут туристы, которые собираются отдыхать только на курортах Синайского полуострова (Шарм-эль-Шейх, Таба, Дахаб) до 14 дней (13 ночей) без выезда на экскурсии в другие регионы. Для этого в аэропорту прибытия при заполнении миграционной карточки нужно указать на ее обратной стороне "Sinai Only".

"Не покупая въездной марки, сразу пройдите на пограничный контроль. Протягивая паспорт пограничнику, скажите "Only Sinay, please". В случает отказа вежливо, но настойчиво требуйте безвизового въезда", - советуют туристам в компании "Piligrim".

Требование сдавать ПЦР-тесты остается в силе

Пока одни курортные страны отменяют требование обязательных ПЦР-тестов для въезда туристов, в Египте эта норма остается действительной с 1 сентября 2020 года.

Для поездки необходимо сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до поездки. Результат из лаборатории должен быть напечатан на английском языке, содержать подпись врача и мокрую печать или QR код со ссылкой на результаты анализов на сайте лаборатории.

Фото: С собой нужно везти копии визы и теста (booking.com)

С собой стоит везти как оригинал, так и копию результата тестирования.

Также в самолете пассажиры заполняют анкету о состоянии здоровья на английском языке, в которой указывают, был ли среди контактирующих лиц выявлен коронавирус, а также об отсутствии у себя симптомов. Для поездки также необходима туристическая страховка, покрывающая лечение COVID.

Напомним, мы писали про лучшие курортные страны, куда можно ехать без ПЦР-тестов.

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