Солнечные курорты и выгодные цены: сколько стоит отпуск на Кипре в конце весны
В островном государстве ослабляют карантин
Отдых на Кипре для туристов стал комфортнее – власти смягчили карантинные ограничения благодаря снижению показателей COVID. С 17 мая в стране можно посещать рестораны, театры и магазины без "пропуска здоровья" SafePass. О новых карантинных правилах заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну.
Пропуск больше не требуется для посещения открытых зон – площадок ресторанов, кафе, театров и парков, но остается обязательным при поселении в отель. На Кипре открываются тематические парки, детские площадки и казино.
В мае температура воздуха на курортах достигает 30 градусов, а вода в Средиземном море уже прогрелась до 22 градусов.
Сколько стоит отдых на Кипре в мае 2021 года и какие условия для туристов?
Куда нужен SafePass и что делать туристам
В рамках смягчения третьего локдауна на Кипре сократили время комендантского часа – находиться на улицах гражданам и туристам запрещено с 00:00 до 05:00.
Разрешаются праздничные обеды и ужины до 200 гостей, которые должны сидеть за столами на открытых площадках. Театры, казино, храмы можно посещать при 30% заполняемости.
Фото: На Кипре открываются места отдыха (booking.com)
Пропуск SafePass (сертификат о вакцинации, негативном результате ПЦР-теста в течении 72 часов или документе о выздоровлении от COVID) требуется для посещения:
- отелей;
- торговых центров площадью от 500 кв. м;
- храмов;
- театров;
- тренажерных залов;
- ярмарок;
- казино.
Без SafePass можно находиться:
- во всех небольших магазинах и аптеках;
- салонах красоты;
- пляжах;
- парках и зоопарках;
- банках;
- на открытых площадках ресторанов и храмов.
Фото: В рестораны на открытом воздухе можно ходить без пропусков (booking.com)
При этом на иностранных туристов норма SafePass не распространяется. Вместо этого путешественники могут предъявлять CyprusFlightPass, который привязан к номеру телефона и куда вносятся данные о результатах ПЦР-теста. Об этом говорится в обновленном протоколе для туристов на сайте visitcyprus.com.
Сколько стоит отдых на Кипре в конце мая
Мы проверили, сколько стоит недельный отдых на двоих на Кипре с авиаперелетом и питанием "завтраки" от ведущих туристических компаний Украины на даты с 29 мая и выбрали самые низкие цены.
Например, у туристической компании "Пилигрим" неделя в 3* отеле в Ларнаке стоит от 18490 гривен, в 4* в Айя-Напе с завтраком и ужином – от 17969 гривен с вылетом 29 мая, в 4* в Протарасе с таким же питанием – от 19391 гривен.
У сети агентств "Поехали с нами" 7-дневный отпуск в 3* отеле в Айя-Напа обойдется в 20800 гривен с вылетом 29 мая, в 4* в Ларнаке – в 28143 гривен на ту же дату, в 5* в Протарасе – от 41995 гривен.
Фото: На Кипре начался пляжный сезон (booking.com)
У компании "Farvater" в 3* отеле в Пафосе можно провести неделю по цене 23901 гривен с вылетом 29 мая, в 3* отеле на курорте Полис – по цене от 24698 гривен, в 4* в Айя-Напа – от 24776 гривен.
К слову, для поездки на Кипр украинским туристам необходимо получить негативный результат ПЦР-теста за 72 часа, зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass, и второй тест сдать в аэропорту прибытия за 30-32 евро.
Напомним, мы писали, какой курорт Кипра выбрать для отдыха на море.
Также мы рассказывали про лучшие курортные страны, куда можно ехать без тестов.