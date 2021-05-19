На море в любой момент: лучшие курортные страны, куда можно ехать без ПЦР-тестов

Фото: Мечеть в Стамбуле и пляж в Доминикане (коллаж РБК-Украина)

Шесть пляжных направлений с удобными условиями въезда

Путешествия летом 2021 года будут проходить по правилам пандемии: в большинство открытых стран въезжать можно будет только при соблюдении условий: вакцинации или негативных ПЦР-тестов. В общей сложности для украинцев уже открыты 107 стран мира, сообщил 18 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Впрочем, в новом сезоне доступны направления, куда путешественники смогут ехать без существенных ограничений. Мы подобрали шесть стран, в которые туристы могут забронировать туры и отправиться на отдых без ПЦР-тестов в любой момент.

Самая популярная страна открыла пляжный сезон

Турция. Эта страна оказалась в лидерах по бронированию туров для отдыха украинцев в 2020 году, где побывали миллион украинцев. У Турции есть курорты на Средиземном, Эгейском и Черном морях.

С 15 мая для граждан Украины в Турции отменили обязательное требование ПЦР-тестов для въезда в страну.

Фото: Отдых на Анталийском побережье (booking.com)

Теперь для поездки только необходимо заполнить электронную анкету с персональными данными и получить HES-код здоровья, который привязывается к актуальному номеру телефона. С этим кодом туристов и граждан пускают в торговые центры, транспорт и учреждения в Турции.

Заполненную форму нужно предъявлять для посадки на рейс в Турцию – в распечатанном или электронном виде.

С 17 мая в стране отменили локдаун для местного населения и ослабили карантинные ограничения для заведений общепита, поездок и торговли. В стране действует ночной комендантский час в будние дни и круглосуточный – в выходные, но ограничение не касается туристов.

На европейские пляжи без тестов и вакцинации

Албания. Это одна из полностью открытых для туризма стран мира. Для туристов ограничений для въезда нет. ПЦР-тест при пересечении границы не нужен. Виза для граждан Украины также не нужна.

Фото: Курорт в Албании (booking.com)

Албания может стать одним из самых популярных направлений на Балканах среди украинских туристов. Первый чартер из Украины в "самую загадочную страну Европы" вылетел 25 апреля, хотя пляжный сезон на Адриатическом и Ионическом морях начинается в июне.

В стране действует ночной комендантский час, но разрешение на передвижение можно получить на сайте е-Албания.

Черногория. Одна из самых популярных балканских стран для экскурсий и пляжного отдыха на Адриатическом море летом. Вылеты чартеров в этом году стартовали 28 апреля. Для путешествия в Черногорию не нужны ни виза, ни ПЦР-тесты.

Кроме того, с 13 мая все желающие туристы смогут бесплатно сделать ПЦР-тест для возвращения домой после отдыха – для украинцев это может оказаться приятным "бонусом". В случае заболевания коронавирусом на отдыхе, туристов будут лечить за счет Черногории.

В мае в Черногории отменили комендантский час и разрешили передвижение между регионами, смягчили условия для ресторанов на открытом воздухе.

Фото: Черногория принимает туристов без условий (pixabay.com)

Северная Македония. Страна не имеет выхода к морю, и это одна из причин, почему она так мало изучена украинскими туристами. Впрочем, там находится живописное озеро Охрид – самое глубокое (до 288 метров) и древнее на балканском полуострове, которое включено в список ЮНЕСКО. На галечных пляжах Охридского озера как раз и отдыхают туристы.

Для поездки в Северную Македонию украинцам не нужны ни тесты, ни виза. Впрочем, в стране действует ночной комендантский час.

Жаркие заокеанские страны

Доминикана. Для туристов в этой экзотической стране, которая омывается Атлантическим океаном и Карибским морем, самые удобные условия въезда - тесты сдавать не нужно, виза для украинцев не нужна.

Перед поездкой необходимо заполнить анкету на портале электронного билета. Она включает данные о состоянии здоровья, таможенную декларацию. Ее рекомендовано заполнить за 72 часа до поездки, распечатать QR-код или сделать снимок экрана с кодом и иметь его под рукой до прибытия.

Для пассажиров коммерческих рейсов, которые останавливаются в отелях, продолжают оформлять временную бесплатную страховку, которая покрывает все расходы на лечение в случае заражения COVID-19 в Доминикане.

Фото: Отдых в Доминикане (pixabay.com)

В стране действует ночной комендантский час, но на территории отелей туристов не ограничивают.

Мексика. Это направление стало открытием для многих украинцев в 2021 году и стало довольно популярным – берега страны омываются Тихим океаном и Карибским морем. Для поездки не нужны тесты. Для путешествия самолетом необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить форму "Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros", которую предъявить миграционной службе по прибытию.

Из-за эпидемиологической ситуации посольство Украины в Мексике рекомендует отложить поездку до окончания карантина, тем более, что многие туристические локации работают в ограниченном режиме.

Фото: Пирамиды древних цивилизаций в Мексике (pixabay.com)

Кроме того, в Мексике действует усиленный миграционный контроль и для самостоятельных путешественников есть риск отказа во въезде в страну после собеседования в аэропорту прибытия.

Напомним, мы писали, какой красочный поселок на Эгейском море в Турции напоминает курорты Греции.

Также мы рассказывали про курорты на море в Украине, где сервис не хуже заграничного.