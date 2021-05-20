Сонячні курорти і вигідні ціни: скільки коштує відпустка на Кіпрі в кінці весни

В острівній державі послаблюють карантин

Відпочинок на Кіпрі для туристів став комфортнішим - влада пом'якшила карантинні обмеження завдяки зниженню показників COVID. Із 17 травня в країні можна відвідувати ресторани, театри і магазини без "пперепустки здоров'я" SafePass. Про нові карантинні правила заявив міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну.

Перепустка більше не потрібна для відвідування відкритих зон - майданчиків ресторанів, кафе, театрів і парків, але залишається обов'язковою при поселенні в готель. На Кіпрі відкриваються тематичні парки, дитячі майданчики і казино.

У травні температура повітря на курортах досягає 30 градусів, а вода в Середземному морі вже прогрілася до 22 градусів.

Скільки коштує відпочинок на Кіпрі в травні 2021 року і які умови для туристів?

Куди потрібен SafePass і що робити туристам

В рамках пом'якшення третього локдауну на Кіпрі скоротили час комендантської години - перебувати на вулицях громадянам і туристам заборонено з 00:00 до 05:00.

Дозволяються святкові обіди і вечері до 200 гостей, які повинні сидіти за столами на відкритих майданчиках. Театри, казино, храми можна відвідувати при 30% заповнюваності.

Фото: На Кіпрі відкриваються місця відпочинку (booking.com)

Перепустка SafePass (сертифікат про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту протягом 72 годин або документ про одужання від COVID) потрібна для відвідування:

- готелів;

- торгових центрів площею від 500 кв. м;

- храмів;

- театрів;

- тренажерних залів;

- ярмарків;

- казино.

Без SafePass можна перебувати:

- у всіх невеликих магазинах і аптеках;

- салонах краси;

- пляжах;

- парках і зоопарках;

- банках;

- на відкритих майданчиках ресторанів і храмів.

Фото: У ресторани на відкритому повітрі можна ходити без перепусток (booking.com)

При цьому на іноземних туристів норма SafePass не поширюється. Замість цього мандрівники можуть пред'являти CyprusFlightPass, який прив'язаний до номера телефону і куди вносяться дані про результати ПЛР-тесту. Про це йдеться в оновленому протоколі для туристів на сайті visitcyprus.com.

Скільки коштує відпочинок на Кіпрі в кінці травня

Ми перевірили, скільки коштує тижневий відпочинок на двох на Кіпрі з авіаперельотом і харчуванням "сніданки" від провідних туристичних компаній України на дати з 29 травня і вибрали найнижчі ціни.

Наприклад, у туристичної компанії "Пілігрим" тиждень в 3* готелі в Ларнаці коштує від 18490 гривень, в 4* в Айя-Напі зі сніданком і вечерею – від 17969 гривень з вильотом 29 травня, в 4 * в Протарасі з таким же харчуванням – від 19391 гривень.

У мережі агентств "Поїхали з нами" 7-денна відпустка в 3* готелі в Айя-Напі обійдеться в 20800 гривень з вильотом 29 травня, в 4* в Ларнаці – в 28143 гривень на ту ж дату, в 5 * в Протарасі – від 41995 гривень.

Фото: На Кіпрі почався пляжний сезон (booking.com)

У компанії "Farvater" у 3* готелі в Пафосі можна провести тиждень за ціною 23901 гривень з вильотом 29 травня, в 3* готелі на курорті Поліс – за ціною від 24698 гривень, в 4* в Айя-Напа – від 24776 гривень.

До слова, для поїздки на Кіпр українським туристам необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту за 72 години, зареєструватися на платформі CyprusFlightPass, і другий тест здати в аеропорту прибуття за 30-32 євро.

Нагадаємо, ми писали, який курорт Кіпру вибрати для відпочинку на морі.

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