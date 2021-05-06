Золотой песок и бирюзовая вода: какой курорт Кипра выбрать для отдыха на море

Награда "Голубой флаг" присвоена 66 пляжам страны

Кипр этой весной стал одним из долгожданных открытий среди курортов Средиземноморья. И хотя погода там еще недостаточно жаркая для пляжного сезона, сейчас самое время подыскивать самые лучшие локации для морского отдыха.

Тем более, что власти страны сняли ряд строгих карантинных ограничений: с 10 мая отменяют смс-режим выхода на улицу. Для посещения больших магазинов, торговых центров и ресторанов будет необходим пропуск – Coronapass (сертификат вакцинации или результат экспресс-теста), а вот на покупателей небольших лавок и киосков это требование не распространяется.

Шестьдесят шесть пляжей Кипра получили "Голубой флаг"

Захватывающие закаты, чистейший песок и просторы чистой бирюзовой воды - лучшие пляжи Кипра объединены этими тремя элементами, пишет cyprus-mail.com.

Фото: Пляж с золотым песком в Пафосе (visitcyprus.com)

В поисках этих потрясающих пляжей многие туристы со всего мира руководствуются наградой "Голубой флаг" - всемирно известной программой, которая служит знаком качества для пляжей и пристаней для яхт. Голубой флаг стал синонимом качественной чистой морской воды, песка и безопасного плавания.

Награда "Голубой флаг" входит в обязанности Фонда экологического образования (FEE), некоммерческой неправительственной организации. Фонд имеет 65 филиалов в 60 странах мира. На Кипре уполномоченным представителем Фонда с 1992 года является автономная некоммерческая организация "Кипрский союз защиты морской среды". Голубой флаг присуждается пляжам и пристаням для яхт на Кипре с 1987 года.

Фото: Пляжи на Кипре (pixabay.com)

По последним данным организации на 2020 год, наибольшее количество пляжей, отмеченных Голубым флагом, находится в Испании и Франции. Однако с поправкой на размер Кипр также находится на вершине рейтинга - 66 местных пляжей получили престижную награду, и с каждым годом добавляется все больше и больше кипрских пляжей. В списке есть также и две пристани для яхт.

При том, концентрация лучших пляжей на душу на Кипре "зашкаливает", ведь там всего 875 900 жителей. Стоит отметить, что все пляжи являются открытыми и бесплатными для всех.

На каких курортах искать лучшие пляжи на Кипре?

Более 40 процентов всех пляжей, отмеченных "Голубым флагом", расположены на восточном побережье острова - в районе Протараса и Айя-Напы.

Там больше всего пляжей с золотым песком и бирюзовой водой, по сравнению с южным и западным побережьями серого вулканического цвета.

Фото: Один из пляжей рядом с Айя-Напа (visitcyprus.com)

Несмотря на то, что в Протарасе и Айя-Напе проживает всего 20 тысяч жителей, регион развил свою инфраструктуру для приема 1,5-2 млн туристов ежегодно.

Этот небольшой треугольный регион стал Меккой как для иностранных, так и для местных туристов, а также популярным местом летнего отдыха как для отдыхающих длительно и на выходных, - описывают регион в издании.

"Нас окружает такая красота и чистота природы. Это также ценят туристы. Даже сейчас, в год пандемии и ограничений, мы видим огромный спрос на аренду квартир и вилл, так как люди хотят приезжать и наслаждаться солнцем, морем, песчаными пляжами и вкусной местной едой от наших фермеров", - сказала Леандра Папантониу, местный эксперт по недвижимости.

Фото: Пляж на курорте Полис Хрисохус (visitcyprus.com)

К слову, немало отмеченных международной наградой пляжей находятся и на южном побережье Кипра – в Лимассоле и Ларнаке, на западном – в Пафосе, и северном – в Полис Хрисохус.

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