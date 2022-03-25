Сохранить культурные ценности от войны. В Украине создали специальный счет: детали

Средства направят на охрану и эвакуацию объектов, поддержку креативных индустрий
Благотворительный счет для поддержки культуры, медиа и сохранения культурных ценностей открыло Госагентство по вопросам искусства и художественного образования по поручению министерства культуры и информационной политики Украины.
Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Телеграм-канал ведомства.
Отмечается, что деньги, которые поступят на благотворительный счет, будут направлены:
Полную информацию о поступлении средств на благотворительный счет, а также отчетность по их использованию можно будет посмотреть на сайте Госискусств.
Фото: Укрывание архитектурных элементов во Львове (gettyimages.com)
Для зачисления средств в национальной валюте:
Банк: АО "Ощадбанк"
МФО 322669
Счет UA263226690000025236300755566
код ЕГРПОУ 43542231
Получатель: Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования
Для зачисления средств в USD, EUR, GBP:
SWIFT: COSBUAUKKIE
BENEFICIARY’S BANK: Branch #10026/0143 JSC Oschadbank, Ukraine, Kyiv
BENEFICIARY State Agency of Ukraine on Arts and Artistic Education
Ukraine, Kyiv, 01001
Borysa Grinchenka str., 1
IBAN UA263226690000025236300755566
Напомним, мы писали, какие памятники архитектуры пострадали от обстрелов и бомбардировок.