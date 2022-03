Сохранить культурные ценности от войны. В Украине создали специальный счет: детали

Благотворительный счет для поддержки культуры, медиа и сохранения культурных ценностей открыло Госагентство по вопросам искусства и художественного образования по поручению министерства культуры и информационной политики Украины.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Телеграм-канал ведомства.

Отмечается, что деньги, которые поступят на благотворительный счет, будут направлены:

на охрану, эвакуацию, оцифровку, защиту и сохранение культурных ценностей;

поддержку деятельности учреждений культуры и искусства, креативных индустрий, телевидения и радиовещания, которые пострадали, были повреждены или разрушены в результате боевых действий во время вооруженной агрессии против Украины.

Полную информацию о поступлении средств на благотворительный счет, а также отчетность по их использованию можно будет посмотреть на сайте Госискусств.

Фото: Укрывание архитектурных элементов во Львове (gettyimages.com)

Для зачисления средств в национальной валюте:

Банк: АО "Ощадбанк"

МФО 322669

Счет UA263226690000025236300755566

код ЕГРПОУ 43542231

Получатель: Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования

Для зачисления средств в USD, EUR, GBP:

SWIFT: COSBUAUKKIE

BENEFICIARY’S BANK: Branch #10026/0143 JSC Oschadbank, Ukraine, Kyiv

BENEFICIARY State Agency of Ukraine on Arts and Artistic Education

Ukraine, Kyiv, 01001

Borysa Grinchenka str., 1

IBAN UA263226690000025236300755566

Напомним, мы писали, какие памятники архитектуры пострадали от обстрелов и бомбардировок.