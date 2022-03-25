Зберегти культурні цінності від війни. В Україні створили спеціальний рахунок: деталі

Кошти спрямують на охорону та евакуацію об'єктів, підтримку креативних індустрій
Благодійний рахунок для підтримки культури, медіа та збереження культурних цінностей відкрило Держагентство з питань мистецтва та художньої освіти за дорученням Міністерства культури та інформаційної політики України.
Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Телеграм-канал відомства.
Зазначається, що гроші, які надійдуть на благодійний рахунок, будуть спрямовані:
Повну інформацію про надходження коштів на благодійний рахунок, а також звітність щодо їх використання можна буде переглянути на сайті Держмистецтв.
Фото: Укривання архітектурних елементів у Львові (gettyimages.com)
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: АТ "Ощадбанк"
МФО 322669
Рахунок UA263226690000025236300755566
код ЄДРПОУ 43542231
Одержувач: Державне агентство України з питань мистецтв та художньої освіти
Для зарахування коштів в USD, EUR, GBP:
SWIFT: COSBUAUKKIE
BENEFICIARY’S BANK: Branch #10026/0143 JSC Oschadbank, Ukraine, Kyiv
BENEFICIARY State Agency of Ukraine on Arts and Artistic Education
Ukraine, Kyiv, 01001
Borysa Grinchenka str., 1
IBAN UA263226690000025236300755566
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