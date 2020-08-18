ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Собираетесь в Турцию, Египет или Албанию: что нужно обязательно сделать перед поездкой

Вторник 18 августа 2020 13:11
Собираетесь в Турцию, Египет или Албанию: что нужно обязательно сделать перед поездкой
Фото: Албания (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

О чем следует позаботиться туристу еще до отпуска

Этим летом возникало несколько громких инцидентов, когда украинских туристов то не пускали в страну, то не пропустили на рейс из-за того, что у кого-то были результаты тестов на коронавирус из лабораторий, которые не признает страна.

"Туроператоры обычно следят за ситуацией с правилами пересечения границ, у них есть актуальные данные о том, что нужно знать перед поездкой. Поэтому такую информацию можно уточнять у туроператора, с которым вы путешествуете", - отмечают РБК-Украина в пресс-службе туроператора "Anex Tour".

В компании говорят, что к туроператорам также можно обращаться и по вопросам, если такие возникают во время поездки. Например, компанию надо уведомить, если турист во время отпуска заболел.

Бытует мнение, что большинство вопросов можгут решить именно туроператоры. Но они не всегда обладают достаточной для помощи компетенцией, если ситуация у туриста возникла действительно сложная. Например, если украинца не пропускают на границе. Поэтому о некоторых моментах туристу надо позаботиться самому.

Украинский МИД подготовил советы для туристов. Прежде всего, надо связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором, через которого вы бронировали поездку. У них надо уточнить актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверить статус вашего бронирования.

"Ситуация с карантинными органичениями может меняться, поэтому находитесь с оператором на постоянной связи", - говорят в украинском МИДе.

Собираетесь в Турцию, Египет или Албанию: что нужно обязательно сделать перед поездкойФото: Путешествия во время пандемии (facebook.com/airportkiev)

Эту же информацию могут сообщить дипломатические учреждения Украины в стране, куда вы запланировали путешествие, а также представительства этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию относительно карантина.

Кроме того, туристу надо тщательно изучить условия своего страхового полиса. Нужно убедиться, что он покрывает ситуации, что могут возникнуть в непредвиденных случаях. Особенно нужно позаботиться о том, чтобы страховка покрывала случай заболеваемости COVID-19.

"Проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой. Особенно это касается лиц старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания", - подчеркивают в ведомстве.

В украинском МИДе также советуют туристам зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ". Там украинские консулы за рубежом получат информацию об украинских туристах в единой цифровой базе. Если вдруг непредвиденная ситуация с вами все же произошла, надо также обратиться на "горячую линию" ближайшей дипломатической мисси Украины.

Еще один способ - обратиться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, ранее мы писали, что делать, если заболели во время отпуска за границей.

Также предлагаем почитать, когда украинцы смогут поехать на море в Грецию и другие страны Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News

ЕгипетТурцияотпускАлбания
Мнения
Вадим Ивлев
Роковой момент: как я чудом выжил после опасного случая у острова Лисеннунг
Вадим Ивлев
путешественник
Игорь Кучер
Невероятные впечатления: куда можно полететь на рыбалку за границей в этом году
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Юрий Трегубенко
Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в Украине
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Роман Маленков
Южный колорит и дух степи: Херсон – город, который превосходит все ожидания
Роман Маленков
путешественник, краевед
Анастасия Стеценко
Созерцая красоту: как идеально совместить работу и отдых в Карпатах
Анастасия Стеценко
тревел-автор
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь