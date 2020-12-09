Отели мало заполнены: цены на отдых в Карпатах существенно снижаются в декабре

Фото: Карпаты, село Татаров (РБК-Укараина)

Отельеры снижают стоимость номеров из-за пандемии

Декабрь - хорошее время для мини-отпуска или уикенда в Карпатах в преддверии новогодних праздников. Если на сам Новый год цены в Карпатах резко возрастают, то сейчас в регионе наблюдается снижение цен на проживание как в крупных гостиницах, так и в мини-отелях и в частных

Об этом РБК-Украина рассказал Сергей Прокоп - гид-экскурсовод, который работает в санатории "Карпатия". По его словам, сегодня в Карпатах отдыхает не так много туристов, как ожидалось. На спросе сказывается пандемия и карантинные ограничения, из-за чего много отелей не заполнены, говорит Сергей Прокоп.

"Чтобы привлечь туристов, многие отели снижают стоимость на проживание. Декабрь - время, когда можно существенно сэкономить, насладившись комфортным отдыхом в горах", - отмечает экскурсовод.

По его словам, разнообразить отдых в Карпатах можно, сходив на экскурсии в горах. Им здесь предлагается немало и на любой вкус.

Фото: Отдых в Карпатах (РБК-Украина)

Цены на жилье в Карпатах в декабре

РБК-Украина проверило актуальную стоимость проживания в популярных локациях Карпат на выходных 19-20 декабря 2020 года на двоих.

Стоит отметить, что выгодных предложений действительно немало, и во многих местах можно найти комфортные комнаты по цене от 600 грн.

Ворохта (Ивано-Франковская область).

Oksamit Resort: стандартный двухместный номер - 590 грн.

Отель Forest House: двухместный номер с балконом, ванной комнатой и видом на горы и речку - 1500 грн.

Edelberg Apartments: апартаменты с уютной спальней, окна которой выходят на горы - 900 грн за двоих в сутки.

Славское (Львовская область).

В отеле Hostynnyy Dvir Apartament Hotel номер стоит 600 грн в сутки на двоих.

Апарт-отель "Панщина": отдельный домик с одной спальней на двоих обойдется в 2200 грн в сутки.

Мини-отель "Milana Guesthouse" предлагает двухместный номер с видом на горы за 550 грн.

Фото: В Яремче, Ворохте и Славском можно найти много разных вариантов жилья по приемлемой цене (РБК-Украина)

Яремче (Ивано-Франковская область).

Carpathian Comfort: стандартный двухместный номер с одной кроватью или с двумя отдельными кроватями можно забронировать всего за 400 гривен на двоих.

Hotel&Restaurant Premium Club: бюджетный двухместный номер с одной кроватью и двумя отдельными спальнями - 1590 грн.

Отель Premier: трехместный номер с балконом - 1440 грн на двоих.

Напомним, ранее мы писали, куда можно поехать на отдых в Карпаты в декабре.

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