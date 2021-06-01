Штрафы, цензура и криминал: туристам рассказали о "другой" стороне роскошной курортной страны

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах доступен украинцам даже в период пандемии. В эту страну, как правило, едут для отдыха в атмосфере роскоши и больших возможностей.

Самый популярный у туристов город – Дубай. Он обычно ассоциируется с солнцем, морем, пляжами. А также - с шоппингом, яхтами, богатством, роскошью, дорогими автомобилями. Это действительно неотъемлемая часть эмирата, но при этом туристы мало знают о других аспектах жизни в стране.

У Дубая даже есть мрачная изнанка, о которой обычно не рассказывают в путеводителях и не показывают на экскурсиях. О том, что может неприятно удивить иностранцев в Дубае, рассказала на странице в Instagram харьковчанка Ольга Гырова, которая жила в этом городе на протяжении девяти лет, работая стюардессой в местной авиакомпании.

Министерство счастья и защита имиджа страны

Многие наслышаны о стремлении Эмиратов быть лучшими из лучших, строить самое замысловатое и самое высокотехнологичное, быть на вершине всех позитивных рейтингов, пишет украинка. При этом, по статистике за март 2021 года, ОАЭ находится всего на 25 месте в списке самых счастливых наций.

Фото: Дайнтаун в Дубае (pixabay.com)

"Эмираты нацелились брать штурмом заветное первое место и делают все возможное, чтобы его достичь. Счастье стало одной из основных целей национальной политики, и даже был назначен министр по вопросам счастья и благополучия", - отмечает девушка.

Этот министр курирует программы и политику ОАЭ для достижения более высокого уровня счастья в обществе.

Негативные новости и события идут вразрез со стремлением повысить уровня счастья населения, поэтому власти дали четко понять, что в социальные сети "сливать" фото и видео, портящие имидж страны, а заодно и настроение ее граждан, строго под запретом, предупреждает она.

Согласно закону 2012 года, в ОАЭ публичная клевета наказывается тюремным заключением или штрафом от 250 до 500 тысяч дирхамов. Она относится к разряду киберпреступлений. Если оскорбляют органы власти или государственных служащих, это считается отягчающим обстоятельством.

"Кто ослушается, обязательно познакомится с киберполицией, и заплатит внушительный штраф. Помните недавнюю ситуацию со съемкой в стиле "ню" (группы девушек-моделей – ред.) на одном из дубайских балконов? Так вот, того, кто снимал это безобразие из окна соседнего здания, будучи в прямом эфире, нашли и оштрафовали", - рассказывает она.

Порка и побивание камнями являются законными формами судебного наказания в ОАЭ согласно законам шариата. Правительство ограничивает свободу слова и свободу прессы, а местные СМИ подвергаются цензуре.

К слову, в мировом рейтинге свободы слова ОАЭ в 2021 году находятся на 131 месте.

Фото: Знаменитые строения в Дубае (pixabay.com)

Трущобы – в центре рядом с небоскребами

"Обратная сторона" есть в каждой туристической стране, и ОАЭ - не исключение, отмечает бывшая стюардесса.

"Как я выяснила за девять лет своей жизни в Эмиратах – понятия бедность, грязь, безвыходность и убыток тоже имеют место, просто эти части города вы никогда не увидите в путеводителе, и туристов туда тоже не возят, потому что, как минимум, там опасно", - описывает Ольга скрытые стороны богатейшей страны.



Некоторые их этих районов находятся в самом сердце Дубая, и у живущих там людей открывается шикарный вид на районы Даунтаун, Бизнес Бэй, Бурдж Халифа.

"Это говорит о том, что даже у неприглядной стороны города есть положительные качества. Ни для кого не секрет, что основная часть населения в Эмиратах - это те, кто приехал из других стран. Местные практически не работают, а если и работают – то только на высоких должностях или в государственных структурах", - объясняет она разрыв в социальном положении местных жителей.

Для сложной работы в страну приглашают тех, для кого предлагаемая мизерная зарплата - это целое состояние.

Фото: Стройка в Дубае (pixabay.com)

"Я тоже была среди тех, кто "клюнул" на зарплату 500 долларов в месяц, но благодаря образованию и хорошему знанию английского языка, я смогла соскочить с этого крючка и двинуться дальше. Но такая возможность есть далеко не у всех", - объясняет украинка.

Люди, которые фактически строят Дубай - разнорабочие, водители, мелкие менеджеры, уборщицы – живут в длинных домах, обычно 3-4 этажных.

"В этих домах по обе стороны коридора находятся крохотные комнатушки, в которых ютятся как минимум 6-8 человек, а общая уборная комната и душевые находятся в конце коридора", - описывает она общежитие для рабочих в Дубае.

Асфальта в таких кварталах нет, поскольку расположены они в тех местах города, которые еще не участвуют в большой дубайской стройке - то есть там, где просто-напросто пустыня, отмечает Ольга.

Все же ОАЭ – одна из безопасных стран

В дни больших религиозных праздников можно увидеть, как в рабочих районах прямо на улице разделывают животное и там же его готовят на праздничный стол, рассказывает девушка.

"И поверьте, это не самое худшее. Уровень преступности в таких местах зашкаливает, бывают драки и даже убийства. Поэтому полиция регулярно патрулирует такие районы", - предостерегает девушка самостоятельных туристов.

Фото: Нетуристический район Дубая (pixabay.com)

Но такая ситуация, тем не менее, не мешает быть ОАЭ одной из самых безопасных стран в мире, где можно спокойно оставить сумку на пляже или в кафе и не беспокоиться, что из нее что-то украдут, успокаивает она.

Согласно рейтингу Numbeo, страна занимает третье место по уровню безопасности в мире.

Ольга вспоминает, как однажды забыла телефон в такси Дубая. Таксист привёз телефон туда, где высадил пассажирку и через охранника в здании выяснил, в какой квартире она находится, чтобы отдать телефон.

"Скажу больше - вы, как турист, даже если захотите, днем с огнем не найдёте, где находятся подобные районы, поэтому просто наслаждайтесь своим пребыванием в городе будущего и ни о чём не беспокойтесь", - добавляет она.



Строгий дресс-код и запрет на алкоголь

Туристам в Дубае местные власти регулярно напоминают о необходимости соблюдать дресс-код в торговых центрах и о штрафах за нарушение правил. Мужчинам нельзя гулять в общественных местах с открытым торсом, а женщинам нужно закрывать плечи и ноги.

"Носить паранджу вас никто не заставляет, но все же Арабские Эмираты – это мусульманская страна. Выбирая одежду нужно избегать мини-юбок, глубоких декольте и просвечивающих платьев на голое тело", - предупреждают туристов на сайте туроператора "Tez Tour".

Фото: Туристов просят соблюдать дресс-код в общественных местах (pixabay.com)

Особое внимание одежде нужно уделить туристам, проживающим в эмирате Шарджа, наиболее консервативном в этом отношении.

"Слишком откровенный наряд может создать проблемы не только с полицией, но и с местными ловеласами, которые тут же начнут делать вам сомнительные предложения", - обращают внимание в туристической компании.

Также украинцам на отдыхе в ОАЭ следует учитывать, что употребление алкоголя для мусульман запрещено. Этот запрет не распространяется на приезжих, если они не исповедуют ислам.

"Категорически запрещено предлагать или дарить алкоголь мусульманам, а также садиться за руль в нетрезвом виде. Если вы "приняли на грудь" в ресторане, баре или на дискотеке, постарайтесь молча дойти до выхода, поймать такси и вернуться в отель", - советуют туристам у туроператора.

В ноябре 2020 года Объединенные Арабские Эмираты пересмотрели некоторые законы, чтобы ослабить ограничения на потребление алкоголя, но все же правила в этом отношении остаются крайне строгими.

Распитие спиртных напитков, включая пиво, в общественных местах (на уличной скамейке, в парке, на пляже) может быть наказано штрафом и тюремным заключением.

При этом алкоголь доступен в ресторанах и барах при отелях. Цены на него сопоставимы с украинскими ценами. Но на вынос его продавать не разрешено.

Отмечается, что во время священного месяца Рамадан (в 2021 году – с 13 апреля по 12 мая, - ред.) следует уважать религиозные чувства мусульман и воздерживаться от питья, еды, курения и шумных развлечений на улицах.

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