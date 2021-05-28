Атаки насекомых и пляжи без удобств: туристам раскрыли "изнанку" отдыха на курортных островах

В большинстве случаев на Сейшелах сэкономить не получится

Сейшелы не так давно открылись для туристов из практически всех стран мира. Темпы вакцинации в этой африканской стране побили рекорды в регионе – обе прививки получили 63% местного населения. Это позволило приглашать иностранцев на острова с премиальным отдыхом.

Сегодня украинские туристические компании предлагают туры на сейшельские курорты по цене Мальдив - от 75 тысяч гривен за двоих, ведь для поездки достаточно предъявить только негативный ПЦР-тест на COVID.

Впрочем, кроме ярких впечатлений от живописной природы, путешественники сталкиваются с неприятными особенностями курортов.

Высокие цены и неудобные пляжи

Траты на отдых на Сейшелах покупкой тура не заканчиваются. Вся туристическая инфраструктура на островах очень дорогая, сообщают в туристическом блоге Evoyage.

Фото: Цены на Сейшелах для туристов - везде завышены (booking.com)

"Помимо жилья, все услуги для туриста завышены в цене. Например транспорт или цены на вход в парки. Тут не действует правило - вышел из отеля, и все в пять раз дешевле. Дорого - как в отеле 5 звезд, так и в захудалом кафе возле дороги. Так что сэкономить не получится", - предупреждают туристов.

Пляжи на Сейшелах – общественные, поэтому на уединение туристам рассчитывать не стоит.

"Это нормально, что вы будете жить в 5-звездочном отеле на первой линии за 300-500 долларов в сутки, но при этом на вашем пляже будут бегать местные и играть в футбол", - делится опытом блогер.

Кроме того, хороший пляж есть не во всех отелях. Даже в очень дорогом месте могут быть водоросли и вода цвета болота.

"Конечно, можно взять машину и поехать на соседний красивый пляж, но будьте готовы: удобств нет. Ни туалетов, ни лежаков, ни кафе", - отмечают особенности инфраструктуры на курортах.

Фото: Пляжи на Сейшелах - общественные (booking.com)

Также на Сейшелах есть опасные пляжи, на которых стоит табличка "купаться запрещено". В таких местах все равно находятся туристы, которые купаются. Следует учитывать, что волны там очень сильные, а спасателей нет.

Транспорт и дороги

Острова Сейшел привлекают туристов яркой нетронутой природой. Эта страна в Индийском океане на восток от Кении имеет белоснежные пляжи с огромными каменными валунами и уникальные природные парки с тропической флорой и фауной.

Но при желании путешествовать между островами у туристов могут возникнуть сложности. На Сейшелах - монополия в вопросах логистики: существует только одна вертолетная компания и одна компания, располагающая поромом.

"Если не подходит цена или неудобное расписание, то альтернативы не будет. Например, когда нам нужно было добраться с острова Маэ на Праслин, парома не было вообще, что доставило много неудобств по передвижению", - отмечают путешественники.

Фото: На Cейшеллах могут быть проблемы с транспортом (pixabay.com)

Впрочем, даже по островам передвигаться понравится не каждому туристу.

"Дороги узкие, серпантины проходят очень часто над обрывом и нет отбойников. Добавьте к этому левостороннее движение и прочувствуйте, почему меня бросало в холодный пот", - делится впечатлениями путешественница.

Агрессивные насекомые и "дождь, как из ведра"

Отправляясь на Сейшелы, туристам стоит быть готовым к особенностям тропического климата. Например, к тому, что на курортах бывают тропические ливни.

"Хоть на сайтах и пишут, что на Сейшелах чудесная погода в любое время года, это не так. В целом, большинство дней солнечные, но будьте готовы к дождям, причем как из ведра, и на весь день", - предупреждают отдыхающих.

Фото: Туристам стоит учитывать тропический климат и природу (booking.com)

Настоящей проблемой блогеры называют комаров и песчаных мух, которые атакуют людей днем на пляже. От них не спасают никакие спреи, поэтому "100 укусов на теле и бесконечное желание чесаться обеспечены".

"Тараканы, муравьи, пауки встречаются не постоянно, но прогуливаясь по самому фотографируемому пляжу мира, мне довелось увидеть пауков такого размера, что обратно я возвращалась вплавь", - написала о своем опыте встречи с тропическими насекомыми путешественница.

Напомним, ранее мы писали про локации, которые переоценивают в путеводителях.

Также туристка ранее рассказала РБК-Украина, с какой неприятной ситуацией столкнулась в Египте.