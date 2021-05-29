Тариф "благодарности": туристам рассказали об ошибках с чаевыми в Египте

Мелкие купюры можно разменять в отелях после приезда

Сервис в отелях на отдыхе в Египте – тема "номер один" на форумах туристов. Качество обслуживания, как правило, является одним из самых важных критериев при выборе размещения.

При этом многие туристы интересуются, как можно улучшить условия отдыха, не оплачивая крупных сумм. Во время пандемии сотрудники отелей часто идут навстречу туристам и за небольшое вознаграждение селят в лучшие номера.

Сколько чаевых оставлять сотрудникам отелей и ресторанов в Египте? РБК-Украина собрало мнения туристов, турагента и местных жителей.

Туристы: "Экскурсоводы просили шоколад"

На тематических форумах в Facebook, посвященным отдыху в Египте, туристы нередко обсуждают, какие суммы чаевых давать персоналу в Египте и чем можно заменить деньги.

Многие украинцы сходятся во мнении: за уборку номеров можно оставлять не только 1 доллар, но и шоколадку или семечки – эти продукты якобы высоко ценятся египтянами.

Фото: При поселении в отель можно попросить улучшенный номер (booking.com)

На вопрос туристки, собирающейся в Египет впервые, сколько нужно доплатить за хорошую комнату, пользователи пишут:

- "Я всегда при заезде даю 10-20 долларов, и всегда номера хорошие давали. Деньги иметь на экскурсии, на свои нужды – 1 доллар или наш шоколад "Аленка", он им больше даже нравится, чем доллар";

- "Как чаевые можно дать семечки или шоколадку вместо 1 доллара. Они им очень нравятся";

- "Не нравятся. Говорила с уборщиком. Это просто из вежливости они якобы радуются";

- "Экскурсоводы просили именно шоколад";

- "За любые услуги надо благодарить - от 1 до 10 долларов чаевых это нормально. Египтяне благодарный народ, он тебе сделает на 20 долларов, если дашь два. Мы всегда в баре, в ресторане, на рецепции, обслуживающему персоналу, в СПА-центре оставляем чаевые";

- "На ресепшене за хороший номер две пачки сигарет и две шоколадки. На баре - семечки, шоколад по одной штуке. И за уборку просят 1 доллар, мы оставляли семечки или шоколад";

- "Каждый везет семечки и шоколад - и думает, что это манна небесная. Ими за жизнь не заплатишь при копеечной зарплате".

Фото: За хороший сервис туристам советуют благодарить персонал (booking.com)

Турагент: "Разменять деньги можно у персонала отелей"

Украинские туристы в качестве чаевых действительно нередко берут с собой в Египет шоколад или сигареты. Но лучше для этих целей все же отложить деньги, говорит РБК-Украина директор туристического агентства "Юла" Юлия Гуслистая.

"Я за более практичные вещи, и советую оставлять в виде чаевых мелкие купюры в 1, 2, 5 долларов. А человек, который их получит, сможет их использовать по своему усмотрению", - отмечает она.

Часто найти доллары самыми мелкими купюрами перед отпуском проблематично, но в отеле туристам обычно охотно помогают это сделать еще до заселения.

"Обмен можно сделать на рецепции, у барменов на барах и уборщиков номеров", - отмечает турагент.

Фото: В Египте лучше оставлять чаевые деньгами (booking.com)

Жительница Египта: "Люди по незнанию везут самое дешевое"

Оставлять деньги сотрудникам отелей в Египте советует и украинка Юлия Хазем, которая много лет живет в Шарм-эль-Шейхе. В комментарии РБК-Украина она объясняет: в обслуживании номеров (housekeeping) работают самые бедные египетские мужчины.

"Люди по незнанию везут самое дешевое: шоколад и семечки. Их можно и здесь купить. В отелях на такой работе - люди не из семей с большим достатком. На свою зарплату и чаевые они содержат семьи. Сыновья помогают родителям, сестрам. Семья лучше рис и мясо купит на эти деньги, чем шоколад", - рассказывает она о назначении чаевых в Египте.

5-25% от счета: какие чаевые приемлемы в других странах

В других странах благодарность за сервис может быть на уровне Египта или выше, говорит Юлия Гуслистая.

"Чаевые в Турции примерно такие же, как и в Египте. Здесь я также оставляю всегда чаевые в виде мелкой валюты, более ориентируясь на уровень гостиницы и качество услуг", - объясняет она.

Фото: Туристы оставляют разные чаевые на отдыхе в разных странах (booking.com)

О культуре чаевых специалист также рассказала на странице в Instagram. Эта традиция появилась еще в 18 веке. Сейчас вопрос, оставлять ли чаевые, остается на усмотрения человека.

Во время путешествий у многих появляется привычка оставлять чаевые як благодарность за качественный сервис носильщикам чемоданов, горничным, персоналу в барах или кафе, гидам и водителям, которые были рядом во время экскурсии, отмечает турагент.

"В Мексике, Доминикане и Кубе мне особенно бросилось в глаза то, насколько часто и свободно отдыхающие, в основном граждане Америки, оставляют чаевые. Отмечу, что наши туристы тоже часто это делают. Видно, там это происходит само собой", - делится наблюдениями она.

В наши дни можно оставить чаевые также и с помощью банковской карты, для этого иногда достаточно скачать специальный QR-код.

Фото: Если купюр нет, чаевые можно оплатить картой (pixabay.com)

"Иногда слышу такое, что все работники и так получают зарплату, и чаевые не нужно оставлять. Я делаю это на свое усмотрение, стараясь соблюсти правила страны путешествия. В разных странах чаевые – это разные суммы.

Например, в ресторанах сумма чаевых может быть 5-25% от счета. Если это бар или кафе в отеле – чаевые могут составить 1-5 долларов за вечер.

"А на следующий день бармен может обслужить быстрее или без очереди, сделав приятный рисунок на кофе или приготовив заранее ваш напиток, который вы пили в прошлый раз. Маленькая приятность", - говорит она.

Напомним, ранее мы писали, как не омрачить отдых навязчивым общением в Египте.

Также сообщалось, что в Египте возобновили плату за визы для туристов из большинства стран.