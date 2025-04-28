Що заборонено у Франції: 10 дивних правил, про які ви не здогадувались

Франція - країна вишуканості та строгих правил. І деякі з них можуть справді застати зненацька: штрафи тут виписують не лише за перевищення швидкості. Щоб уникнути неприємних сюрпризів під час подорожі, розповідаємо про 10 речей, за які вас можуть несподівано оштрафувати у Франції.

За що вас можуть неочікувано оштрафувати під час подорожі Францією, розповідає РБК-Україна.

Туристи часто порушують закони не навмисно, а через незнання. Французька поліція зазвичай лояльна до іноземців, але у великих туристичних містах, таких як Париж чи Марсель, штрафи виписуються регулярно. Якщо ви сумніваєтесь у правилі - краще перепитайте або утримайтесь від дій

Заборона їсти на сходах Монмартру

Монмартр приваблює туристів своїми краєвидами, але розгортати пікнік на його сходах заборонено. Штраф - до 150 євро.

Купання у фонтанах

Романтична сцена з кіно? Ні, у реальності купання у фонтанах Парижа або інших міст карається штрафом до 450 євро.

Куріння у парках і на пляжах

У багатьох зонах для відпочинку заборонено палити. Порушення може коштувати вам 68 євро. Перевірте правила та заборони перед подорожжю до Франції (фото: freepik.com)

Провезення сирів без сертифікації

Франція захищає свої гастрономічні бренди. Деякі сири не можна перевозити без спеціального сертифіката - штрафи доходять до 15 000 євро у разі комерційного провезення.

Гучна розмова у поїзді

У вагонах TGV та інших швидкісних поїздах діють правила "тиші". За голосні розмови можна отримати штраф у розмірі до 150 євро.

Недбале вигулювання собаки

Власники собак повинні прибирати за своїми улюбленцями. Інакше - штраф до 68 євро, а в деяких містах - і більше.

Перехід дороги в недозволеному місці

Навіть якщо навколо немає машин, переходити дорогу в недозволеному місці заборонено. Штраф - 4 євро. Так, дрібниця, але вкрай неприємна.

Використання дронів без дозволу

У Франції діють суворі правила використання безпілотників. За неправильний запуск дрона без дозволу можна отримати штраф до 75 000 євро або навіть потрапити до в'язниці.

Збирання мушель на пляжах

Деякі пляжі охороняються як природні заповідники. Збирати там мушлі або камінці - заборонено. Штраф - до 1500 євро.

Надто яскраве вбрання в окремих регіонах

У деяких районах (особливо історичних) діють правила щодо зовнішнього вигляду туристів. За провокаційне чи надто яскраве вбрання можуть попросити залишити територію або оштрафувати. У Франції існують суворі правила стосовно зовнішнього вигляду (фото: Getty Images)

У які місця у Франції краще не приходити у міні та з неоновим рюкзаком

Прямого закону "не носити яскравий одяг" немає. Але за недотримання правил місць (особливо релігійних чи історичних) можуть не пустити або виписати штраф за загальні статті "порушення громадського порядку" (до 150 євро). Найбільш ризиковані місця: церкви, собори, паломницькі центри, старовинні райони.

Релігійні об'єкти

Мон-Сен-Мішель, Шартрський собор, Нотр-Дам де Пари, абатство Сен-Віктора в Марселі, святилище Лурда.

Правила: закриті плечі, довгі штани або спідниця, спокійні кольори. Яскраві, блискучі речі, короткі шорти та міні - табу.

Старі квартали великих міст

Монмартр у Парижі, старе місто в Ніцці (Vieux Nice), Vieux Port у Марселі.

Тут поважають історичний дух місцевості. Занадто сучасний вигляд може викликати негатив серед мешканців і навіть залучити поліцію.

Офіційні церемонії та урочистості

Якщо потрапите на державні заходи (наприклад, святкування Дня взяття Бастилії) - вибирайте стриманий одяг без агресивних кольорів.

Паломницькі центри

Лурд, Безьє, Рокамадур.

Яскраве вбрання сприймається як неповага до вірян. Бажано: довгі спідниці, відсутність яскравих прикрас, декольте, шортів. Бажано мати з собою шалик або хустку, щоб накинути на голову.

Деякі села Провансу та Ельзасу

У місцях, де традиції зберігаються століттями (наприклад, Горд, Кольмар), надто екстравагантний вигляд буде викликати осуд і навіть прохання покинути певні заклади.

Порада для туристів. Якщо хочете уникнути косих поглядів та зайвих проблем у Франції, запам'ятайте правило: краще виглядати дещо нудно, ніж надто яскраво.

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Під час написання матеріалу використані джерела: Service Public France, France Info, Le Parisien, Міністерство внутрішніх справ Франції, France24